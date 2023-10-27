В 2023 году импорт семян кукурузы может снизиться на 40%

Ослабление рубля привело к увеличению стоимости импортных семян Д. Абрамов

Импорт семян кукурузы в Россию по итогам 2023 года может сократиться на 40,1% и составить 19,6 тыс. т, оценили аналитики селекционно-семеноводческой компании RUSEED. С 2014 года объемы ввоза семян кукурузы постепенно снижаются, хотя до этого показатель заметно рос. Так, в 2002 году было импортировано 5,5 тыс. т семян, а в 2014 году — уже 46,6 тыс. т. В прошлом году в Россию было поставлено 32,7 тыс. т семян кукурузы.



В последние 20 лет одним из основных поставщиков семян кукурузы была Венгрия, но объемы поставок оттуда также снижаются. Также в этом году ожидается сокращение поставок из Сербии и государств Евросоюза, включая Францию, Румынию и Германию. В то же время растет ввоз из Турции, отмечают аналитики RUSEED. По их прогнозу, объем импорта турецких семян кукурузы более чем вдвое превысит прошлогодний показатель (733 т) и составит 1,6-1,7 тыс. т.



В 2022 году средняя контрактная цена одной тонны семян кукурузы составила порядка $4,4 тыс. Самые дорогие семена были из Франции ($5,3 тыс. за тонну) и Литвы ($5 тыс. за тонну), приводит данные RUSEED. Молдова, Грузия, Польша, Словакия и Турция предлагают наиболее доступный посевной материал по ценам до $3 тыс. за тонну. Несмотря на то, что эти страны имеют самые низкие цены на семена кукурузы, с 2018 года наблюдается их активное удорожание. Например, стоимость импорта из Турции выросла на 112% за период с 2018-го по 2022 год из-за рекордного роста цен внутри страны. Французские семена ежегодно дорожали в среднем на 24%, в то время как семена из Венгрии дешевели в среднем на 1% в год.



Управляющий партнер компании RUSEED Марк Гехт, слова которого приводит пресс-служба компании, объяснил, что кроме повышения стоимости со стороны поставщиков, на конечную цену импортных семян для российских аграриев влияет также курс рубля по отношению к доллару США. Ослабление рубля в текущем году приведет к увеличению стоимости импортных семян. В таких условиях отечественные семена станут выгодной альтернативой зарубежным, тем более что они разрабатываются с учетом местных климатических и почвенных условий и лучше адаптируются к ним, отметил Гехт.



Гехт ранее говорил «Агроинвестору», что доля отечественных семян кукурузы в России в 2024 году достигнет 65%. Отечественные селекционно-семеноводческие компании в последние два года провели модернизацию своих производств и увеличили мощности до уровня, позволяющего удовлетворить потребности внутреннего рынка. На сегодняшний день они способны производить около 70 тыс. т семян кукурузы (при фактическом производстве 41 тыс. т) и 20 тыс. т семян подсолнечника (при фактическом производстве 10 тыс. т).



В мае правительство России утвердило новые правила локализации производства семян, которые направлены на снижение риска потери компетенций в области селекции и семеноводства основных сельскохозяйственных культур, а также на преодоление технологической зависимости от импорта. Согласно новым правилам, российские организации с иностранным участием должны представлять планы по локализации производства семян до 1 марта каждого года. Это позволит государству контролировать и поддерживать развитие отечественной семенной индустрии и снизить зависимость от импорта.



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