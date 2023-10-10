Урожайность кукурузы в Центре выше прошлогодней Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз валового сбора кукурузы на 0,7 млн т до 16 млн т, пишет «Интерфакс». Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что это рекордный показатель, прошлый максимум был достигнут в прошлом году и составил 15,8 млн т. Кроме того, ИКАР повысил оценку экспортного потенциала по кукурузе с 5,5 млн т до 6 млн т. Общий прогноз ИКАР по валовому сбору зерна составляет 141,2 млн т (предыдущая оценка — 140 млн т). Также был увеличен экспортный потенциал в текущем сезоне с 64 млн т до 64,5 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» накануне также повысил оценку валового сбора кукурузы в 2023 году до 16 млн т за счет более высокой урожайности в Центре. В целом аналитики прогнозируют, что валовой сбор зерна составит 143,3 млн т (предыдущая оценка — 143,2 млн т).



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что его прогноз по урожаю кукурузы более скромный — 15,2 млн т. Эксперт считает, что повышение прогноза в дальнейшем зависит от погоды. «Пока погода позволяет ожидать плюса в регионах выращивании», — отметил он. По его оценке, экспортный потенциал по кукурузе находится примерно на уровне прошлого сезона — 5,9 млн т. «Вывезти больше будет труднее в силу украинского демпинга и того, что сейчас цены не самые комфортные по всем зерновым. Украинское зерно продается намного дешевле нашего — $170 за тонну против $205 за тонну», — сравнил он.



Как сообщал «Коммерсантъ» 6 октября, в Белгородской области намолочено свыше 2,9 млн т зерновых и зернобобовых. Кукуруза на зерно обмолочена на 16,9 тыс. га из 115,8 тыс. га посевов. Если урожайность сохранится на уровне нынешней, белгородские аграрии могут получить еще около 1 млн т кукурузы, доведя общий показатель сбора зерна почти до 4 млн т.



В Воронежской области уборка зерновых колосовых и зернобобовых была завершена к середине сентября: тогда было получено 5,2 млн т в первоначально оприходованном весе. Годом ранее на ту же дату было собрано свыше 5,8 млн т: разница связана с недосевом под урожай 2023 года около 242 тыс. га озимых. С учетом кукурузы общий валовой сбор зерновых в 2023 году может превысить 6 млн т.



В Курской области к середине сентября также завершили уборку зерновых колосовых и зернобобовых. Было получено более 4 млн т зерна. По прогнозам региональных властей, урожай кукурузы на зерно может составить около 1,5 млн т. Таким образом, регион по итоговому сбору зерна немного не догонит прошлогодний показатель. В Липецкой области с учетом кукурузы рассчитывают получить 4 млн т зерна, что соответствует уровню прошлого года. К началу октября было собрано 3,4 млн т зерновых и зернобобовых. Урожайность кукурузы оказалась выше прошлогодней. В Орловской области на начало октября было намолочено 3,5 млн т зерна. По итогам уборки кукурузы на зерно в регионе ожидают совокупный урожай на уровне 4,2 млн т. Годом ранее аграрии региона собрали 3,9 млн т зерна.



Кроме того, 4 октября пресс-служба администрации Волгоградской области сообщала, что аграрии региона приступили к массовой уборке кукурузы. К тому моменту с 3 тыс. га было намолочено около 20 тыс. т. «С каждого гектара намолачивают в среднем по 65 ц — это значительно превосходит достижения прошлого года. На аналогичную дату 2022-го средний показатель составлял около 44 ц с гектара», — отмечалось в сообщении.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

