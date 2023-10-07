«Прогресс Агро» увеличит производство семян

Задача компании — продавать 10 тысяч тонн семян кукурузы в 2028 году «Прогресс Агро»

НПО «Семеноводство Кубани» (входит в «Прогресс Агро») к 2028 году увеличит производство семян до 10 тыс. т. Стратегия развития компании в том числе предполагает строительство завода родительских форм кукурузы, рассказал «Агроинвестору» директор НПО «Семеноводство Кубани» Николай Газаров. Кроме того, будет построена вторая линия приемки початков гибридной кукурузы, включающая автоприем, початкоочистительное отделение, сушильный комплекс, отделение обмолота и блок силосного хранения. Основные инвестиции предполагается сделать в 2024—2026 годах.



«Наша задача — продавать 10 тыс. т семян кукурузы в 2028 году, а также производить семена пшеницы для реализации», — говорит Газаров. Для внутреннего использования в хозяйствах «Прогресс Агро» завод производит около 7,5-8 тыс. т семян пшеницы в год, также в прошлом году другим сельхозпроизводителям было продано 5,5 тыс. т, в том числе на экспорт. Поставки на внешние рынки выгоднее, чем на внутреннем, несмотря на то что приходится работать через посредников, обращает внимание Газаров. «Поэтому было принято решение развивать направление производства семян пшеницы на экспорт, это направление дает более высокую маржинальность», — добавил он.



За календарный год в семенном материале на завод компании поступает около 20 тыс. т пшеницы и 15,5 тыс. т кукурузы. В прошлом году, по словам Газарова, «было очень тесно», поэтому было принято решение сместить график и начинать производство семян кукурузы раньше. Кроме того, поскольку семена кукурузы более прибыльные, чем пшеницы, их подработка будет в приоритете.







«В Реестре селекционных достижений мы зарегистрировали 41 гибрид кукурузы. В 2019 году был открыт второй отдел селекции кукурузы. Кроме того, заработал селекционный отдел по подсолнечнику, который в этом году представил на рынок свой первый гибрид ЛС45К2», — продолжает Газаров. Второй отдел селекции кукурузы зарегистрировал три гибрида. «Эта гибридная линейка отличается высокой урожайностью и влагоотдачей — это те показатели, на которые обращают внимание сельхозпроизводители, они являются приоритетными при выборе гибрида к посеву», — уточняет он. От отдела селекции также успешно прошел первый год испытаний кондитерский крупноплодный подсолнечник «Прогресс». Если по итогам этого года он покажет хороший результат, то будет зарегистрирован в Госреестре и пойдет в производство.



Создавая новые гибриды, компания учитывает запросы рынка. Так, например, сейчас стоит задача разработки ультраранних гидридов кукурузы с ФАО 130. По словам Газарова, таких гибридов в мире очень мало, и если получится его создать, то кукурузу на зерно можно будет выращивать в более северных регионах России. Еще одно направление работы — гибриды для ближнего зарубежья, в частности Средней Азии, где просят ФАО 550-600, 700 и даже 750, поскольку там много теплых солнечных дней и гибриды с изначально более высоким потенциалом урожайности успеют вызреть в отличие от России, где сумма активных температур ниже.



При этом «Семеноводство Кубани» пока не готово делиться своими родительскими формами с другими компаниями. «Например, семена Краснодарского НИИСХ по договорам выращивают до 20 компаний, а наши “Ладожские” - только мы сами, — говорит Газаров. — Это дилемма: кому-то дашь право, а вдруг он напортачит, а бренд наш. Мы пока не готовы перешагнуть этот барьер».







Хотя сейчас в стране стоит задача увеличения производства собственных семян, и Газаров поддерживает идею квотирования импорта, он обращает внимание, что в этом вопросе нужен дифференцированный подход в зависимости от агрокультуры. Например, если по пшенице, сое и кукурузе, по его словам, вообще можно обойтись без импорта семян, то по подсолнечнику и сахарной свекле он пока необходим. В то же время руководитель советует не особо рассчитывать на локализацию производства семян иностранными компаниями: они никогда не будут делиться своими линиями.



Скорейшему развитию семеноводства в России, по мнению Газарова, мог бы способствовать закон о семенных зонах, предполагающий изоляцию посевов. Семеноводство должно быть первично, а товарное производство — вторично, подчеркивает он. «То есть, если у нас в карте посевов указано, что это поле занято гибридом кукурузы F1, то вокруг в радиусе 300 м не должно быть никаких других посевов, независимо от того, кто мой сосед и что он выращивает», — объясняет Газаров. Также он предлагает стимулировать сельхозпроизводителей, у которых есть площади на орошении, в первую очередь оказывать услуги отечественным семеноводческим компаниям. Кроме того, уверен Газаров, семена отечественной селекции должны бесплатно проходить испытания Госсорткомиссии.



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