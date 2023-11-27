Рапс стал самой рентабельной агрокультурой

Аналитики прогнозируют, что в следующем году масличные останутся самыми рентабельными агрокультурами Pixabay

Аналитический центр Ruseed рассчитал рентабельность выращиваемых в России агрокультур на основе текущих данных и конъюнктуры рынка. Лидером по уровню средней рентабельности в 38% за январь-ноябрь стал рапс, при этом его текущая рентабельность составляет около 43,9%, учитывая цену производителей в 32,5 тыс. руб./т и себестоимость на уровне 22,6 тыс. руб./т, подсчитали аналитики.



Второе место по средней рентабельности за 11 месяцев этого года делят соя и подсолнечник с 29%. При этом текущая рентабельность сои выше — 29,8%, тогда как по подсолнечнику она оценивается в 12%. Средняя цена сои у производителей, по данным Ruseed, составляет 34,7 тыс. руб./т, себестоимость — 26,7 тыс. руб./т, подсолнечника — 22,9 тыс. руб./ т и 20,4 тыс. руб./т соответственно.



Среднюю рентабельность кукурузы за январь-ноябрь аналитики оценили на уровне 14%. При этом сейчас цена производителей этой агрокультуры ниже ее себестоимости: 10,1 тыс. руб./т против 10,14 тыс. руб./т. Средняя цена производителей ячменя сейчас также близка к себестоимости — 9,4 тыс. руб./т, против 9,2 тыс. руб./т. Текущая рентабельность составляет примерно 2,2%, средняя за январь-ноябрь — 7%. Текущая рентабельность пшеницы 4-го класса, по расчетам аналитиков Ruseed, примерно 13,7%, средняя за январь-ноябрь — 20%. Цена агрокультуры находится на уровне 11,5 руб./т, себестоимость — 10,2 руб./т.



Рост мировых цен на продовольствие в 2021 и 2022 годах привел к увеличению маржинальности, отмечает компания. Лидерами по рентабельности по итогам прошлого года (без учета субсидий) являются гречиха с 76,8%, подсолнечник (58,9%) и сахарная свекла (48,9%).



В этом году цены на отдельные агрокультуры резко снизились по сравнению с пиковыми значениями предыдущих двух лет, обращают внимание аналитики. Некоторые аграрии были вынуждены продавать урожай по цене ниже себестоимости, выручка была в среднем в три раза меньше, чем в прошлом году, сравнивают они. Причинами этого аналитики Ruseed называют экспортные ограничения, удорожание логистики и ГСМ, изменения курсов валют на фоне больших переходящих запасов из-за рекордных урожаев в 2022 году.



По прогнозу Russed, в 2024 году лидерами по рентабельности останутся рапс, соя и подсолнечник. Сев озимых рапса и рыжика сократился суммарно на 50 тыс. га. В целом увеличение площади сева озимых (почти на 1 млн га по сравнению с прошлым годом) может привести к уменьшению посевов яровых, в том числе подсолнечника, считают аналитики компании. При этом, по прогнозам ФАО, мировой спрос на зерновые и масличные в следующем году увеличится. Спрос на масличные культуры обеспечивают в том числе предприятия пищепрома, продукция которых направляется на внешние рынки. «Экспорт продукции АПК в текущем году (январь-ноябрь) составляет $38 млрд, из которых $7,5 млрд (30%) — товары масложировой отрасли. Экспорт масел на 5% превысил уровень соответствующего периода прошлого года, — говорится в сообщении Ruseed. — Учитывая эти данные в сочетании с ценами и действующими экспортными пошлинами, можно сделать вывод о том, что лидерами по рентабельности останутся масличные».



Однако конечная рентабельность производства будет зависеть от погодных условий, курса доллара, уровня цен на удобрения, а также ставок вывозных пошлин. Снижение ставок приведет к увеличению объемов экспорта и, следовательно, расширению рынка для производителей. Однако растущий объем экспорта может создать повышенный спрос и повлиять на уровень предложения и ценовую динамику на внутреннем рынке, рассуждают аналитики.



Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в декабре останется нулевой, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота снизится с 5773 руб. до 3313 руб. за тонну. Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены $783,9 за тонну ($838,8 месяцем ранее), на шрот — $232,8 ($249,9).



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