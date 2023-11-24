В следующем году урожай зерна в России может снизиться

Третий год подряд урожай зерновых и масличных культур ожидается выше средних значений за несколько лет Д. Гришкин

Урожай зерновых и масличных культур в России в следующем году может снизиться по сравнению с 2023-м, но все равно будет на достаточно высоком уровне. По словам вице-президента, начальника аналитического департамента Газпромбанка Дарьи Снитко, которые приводит «Интерфакс», консенсус-прогноз по сбору зерна в 2024 году составляет 134,2 млн т против 142,1 млн т в 2023-м. Выводы сделаны на основе ежеквартального опроса аналитиков, проведенного Центром ценовых индексов Газпромбанка. Прогноз сбору пшеницы в следующем году — 87,3 млн т в сравнении с 90,3 млн т в этом. Экспорт пшеницы в следующем сезоне может снизиться до 46,4 млн т, в то время как в текущем сезоне он оценивается в 50,4 млн т.



Прогнозы по сбору масличных культур неоднородны. Ожидается, что урожай подсолнечника сократится с 16,7 млн т до 15,6 млн т, сои — с 6,5 млн т до 5,9 млн т. Однако прогноз по урожаю рапса остается на уровне 4,3 млн т, как и в текущем году. Снитко отмечает, что третий год подряд урожай зерновых и масличных культур ожидается выше средних значений за несколько лет. В опросе участвовали семь аналитиков, профессиональная деятельность которых напрямую связана с прогнозированием показателей агропромышленного комплекса.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорит, что ее оценка урожая зерновых в следующем сезоне составляет 138 млн т. Это связано с низкими ценами производителей в данный момент и снижением уровня их рентабельности. По ее оценкам, с начала сезона цены реализации у производителей снизились на 5,4%. Если сравнивать с ноябрем прошлого года, то они уменьшились на 30%: тогда они были на уровне $184 за тонну, сейчас — $129 за тонну. «Снижение рентабельности может сказаться на размерах посевных площадей, прежде всего у некрупных производителей, потому что у них рентабельность минимальная», — считает Тюрина.



По ее словам, также играет роль сезонность урожайности. Прошлый сезон был очень урожайным, текущий — на среднем уровне. «Есть такая цикличность. Где-то раз в пять лет у нас снижается урожайность, поэтому вполне вероятно, что в следующем сезоне она сократится. Кроме того, сейчас идет постепенный переход к использованию отечественных семян, поэтому дефицит качественного посадочного материала тоже может сказаться на урожайности, особенно в небольших хозяйствах», — допускает Тюрина.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что его предварительная оценка урожая зерна следующего года — 140 млн т, из которых 90 млн т — пшеницы. Однако эксперт отметил, что в данный момент давать такие прогнозы — это «тыкать пальцем в небо». «Чтобы урожай пшеницы оказался менее 90 млн т, должны быть неблагоприятные события, связанное с погодой. Мы пока такого не видим», — пояснил эксперт.



Говоря об аналитическом прогнозе Газпромбанка, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил важность участия в опросах не только аналитиков, но и представителей рынка. «Российский рынок зерна институционализируется, ему нужны собственные бенчмарки и индикаторы. Для успешного развития продукта важно, чтобы в консенсус-прогнозы вошли не только мнения аналитиков, но и самих участников рынка, некоторые из них имеют собственные оценки», — цитирует его «Интерфакс».



Урожай зерна в России по итогам 2023 года составил 147 млн т с учетом новых регионов. Об этом в октябре на пленарном заседании Сибирской аграрной недели в Новосибирске говорила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивала урожай зерна в 140 млн т, в том числе валовой сбор пшеницы — на уровне 90 млн т. Урожай ячменя прогнозируется в 21 млн т, кукурузы — не менее 15 млн т. Более высокие оценки урожая зерна были у Института конъюнктуры аграрного рынка — 142,2 млн т млн т, включая 91 млн т пшеницы, и у аналитического центра «Русагротранса» - 143,3 млн т, включая почти 93 млн т пшеницы.

