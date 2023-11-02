Сельхозпроизводство за январь-сентябрь увеличилось на 1,3%

В июле и августе Росстат фиксировал снижение производства сельхозпродукции Минсельхозпрод Самарской Области

По итогам девяти месяцев 2023 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 101,3%, следует из данных Росстата. При этом в сентябре зафиксирован существенный рост по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го — 12,7%. При этом ранее служба отмечала отрицательную динамику сельхозпроизводства: в августе — 93,7%, в июле — 97,1%. В январе-сентябре прошлого года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 111,7%.



Объем производства продукции сельского хозяйства в сентябре 2023 года в действующих ценах, по предварительной оценке Росстата, достиг 2,1 трлн руб. За период с января по сентябрь 2023 года произведено продукции почти на 6,2 трлн руб. За первые девять месяцев 2023-го сельхозорганизации реализовали 53,4 млн т зерна (плюс 32,4%), 9,8 млн т скота и птицы в живом весе (плюс 3,1%), 14,7 млн т молока (плюс 6,3%), 25,5 млрд штук яиц (плюс 2,4%).



Также, по данным Росстата, на 1 октября зерно и зернобобовые (кроме кукурузы) в сельхозорганизациях были обмолочены с 87,3% от площади сева (в 2022-м — 92,4%). Намолочено зерна (в первоначально оприходованном весе) — 83,4 млн т (88,7% от результата за аналогичный период прошлого года). «С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать около 11,9% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). Лен-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 81,8% площадей, год назад к этому времени было убрано 72,9% посевов», — сообщил Росстат. Уборка подсолнечника на 1 октября была проведена на 38,9% от площади сева (в 2022-м — 15%), намолочено 4,8 млн т подсолнечника (рост в 2,5 раза). За отчетный период сахарная свекла была убрана с 35,6% от площади сева (31% в 2022-м), накопано 15,2 млн т (плюс 23,7%).



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует рост сельхозпроизводства по итогам года на 1-2%, хотя изначально в ИКАР считали, что 2023-й завершится отрицательной динамикой из-за значительного сокращения урожая зерна и масличных, которое несколько компенсирует рост в животноводстве. Но сейчас ясно, что снижение по зерновым не столь сильное, а урожай масличных выходит примерно на уровень прошлого года, поясняет гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «Ситуацию выправляют поздние культуры: ожидается рекордный урожай подсолнечника, сои и кукурузы. C учетом ситуации в животноводстве все это вместе дает ожидание небольшого роста по итогу года», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в конце августа говорил, что, по его оценкам, рост сельхозпроизводства в 2023 году составит 2-3%, и сейчас придерживается такого же прогноза. «Сельское хозяйство — достаточно сезонная отрасль, и цифры (показатели объемов производства) могут меняться в течение определенного периода. Но, исходя из общей риторики Минсельхоза и других экспертов, связанных с сельским хозяйством, мне кажется, что производство идет на 2-3% роста. Скорее, даже на 2%», — добавил Остапкович. Так, хотя урожай пшеницы в 2023-м будет ниже прошлогоднего, но остаться в положительной динамике позволят другие агрокульутры и животноводство.



Однако, обращает внимание Остапкович, не так важно, какой прирост — 1%, 2% или 3% — показывает сельхозпроизводство, главное — что отрасль развивается и продолжает показывать позитивные результаты. «Проценты — это статистический эффект, и он иногда увеличивается за счет денежной составляющей: то есть инфляция идет вверх, и объем продукции в денежном выражении увеличивается, поэтому появляется номинальный рост <...>. Смотреть на темпы роста — это сложный процесс, но главное — чтобы не было провала», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что по итогам года динамика сельхозпроизводства составит от минус 1% до плюс 1%. Сейчас его оценки остаются почти такими же. «Я бы хотел обратить внимание на то, как выросли объемы продаж — они существенно больше, а также на то, как идет уборка. Поэтому, несмотря на неплохие валовые показатели, я не думаю, что мы увидим значительный рост валовой продукции сельского хозяйства. В любом случае эффект высокой базы прошлого года будет действовать», — сказал «Агроинвестору» Корбут. Он также добавил, что на результаты по итогу года может повлиять включение в данные статистики новых регионов, но пока они не учитываются.



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