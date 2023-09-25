Минэкономразвития прогнозирует снижение производства сельхозпродукции

В отрасли животноводства министерство ждет устойчивой позитивной динамики Е. Разумный

В этом году производство сельхозпродукции может снизиться на 3,4%, говорится в прогнозе социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который подготовило Минэкономразвития. В 2024 году ведомство ожидает роста сельхозпроизводства на 2,3%, в 2025 и 2026 годах — на 1,5% и 1,3% соответственно.



В этом году кроме погодных факторов на динамику отрасли будет влиять высокая база 2022-го. В 2023 году, согласно прогнозу, урожай зерновых и зернобобовых может составить около 130 млн т против рекордных 157,7 млн т в прошлом году. «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в перспективе до 2026 года снизится до 133 млн т, что на 15,6% ниже уровня 2022 года из-за эффекта высокой базы на фоне рекордного урожая зерновых», — говорится в документе.



Также Минэкономразвития прогнозирует снижение урожая подсолнечника примерно до 16 млн т против 16,4 млн т в 2022 году, однако к 2026-му его производство может увеличиться до 16,7 млн т. С учетом высокого урожая масличных в прошлом году, в 2023-м выработка растительных масел увеличится на 3,9% до 8,2 млн т, оценивает ведомство. Прирост производства масел к 2026 году составит 10,2% относительно уровня 2022 года, следует из прогноза.



Урожай сахарной свеклы в этом году тоже уменьшится — на 1,8% до 48 млн т, также на 1,3% в 2023 календарном году может снизиться выпуск сахара, считает Минэкономразвития. Однако в 2026-м ведомство ожидает увеличения его производства на 6,9% к показателю 2022-го, до 6,5 млн т. Рост будет связан с расширением площадей под сахарной свеклой и повышением ее урожайности, уточняется в прогнозе.



Потенциал валового сбора овощей в этом году Минэкономразвития оценивает в 13,9 млн т — примерно на уровне 2022-го. В 2026-м производство овощей и картофеля прогнозируется на уровне 14,3 млн т (+5,7% к 2022 году) и 18,6 млн т (-1,1%) соответственно.



В отрасли животноводства министерство ждет устойчивой позитивной динамики. «На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки, — считает Минэкономразвития. — К 2026 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) превысит 17 млн т. Рост показателей в животноводстве будет обеспечиваться в основном за счет наращивания производства в мясном подкомплексе». Так, в этом году производство скота и птицы на убой может вырасти на 2,2%, молока — на 1%, яиц — на 0,8%. В 2026 году прирост относительно 2025-го составит соответственно 1,5%, 0,1% и 0,2%, к уровню 2022 года — 6,8%, 1,9% и 2,2%.



Для достижение прогнозируемых объемов производства важнейшим условием по-прежнему является сохранение благоприятных условий для привлечения инвестиций, обращает внимание Минэкономразвития, уточняя, что этому способствует «широкий спектр мер господдержки». Ведомство также отмечает, что с ростом объемов производства агропродукции важнейшей задачей является поиск возможных рынков сбыта с учетом того, что на внутреннем рынке по большинству видов продукции наблюдается довольно высокая насыщенность. «В связи с этим оказывается государственная поддержка в части расширения доступа российской продукции на зарубежные рынки, главным из которых остается Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Китай, а также рынки Ближнего Востока и Африки», — говорится в прогнозе.



По данным Росстата, в действующих ценах по итогам января-июля производство сельхозпродукции увеличилось на 1,4% к аналогичному периоду прошлого года.



Минсельхоз в Нацдокладе о результатах реализации в 2022 году госпрограммы развития сельского хозяйства прогнозирует, что индекс производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2023 году может составить 93,3% к уровню прошлого года, в животноводстве — 101,7%. В целом производство продукции сельского хозяйства к предыдущему году может снизиться на 3,4%, что в том числе связано с высокой базой 2022-го. При этом агроведомство оценивало урожай зерновых на уровне 123 млн т, тогда как недавно прогноз валового сбора был повышен до 130 млн т.



Согласно прогнозу Института ВЭБ о перспективах развития АПК в кратко- и среднесрочной перспективе, в этом году производство продукции сельского хозяйства снизится на 3,3% в связи с сокращением валового сбора зерна. При этом положительный вклад в индекс производства продукции сельского хозяйства внесет производство масличных культур, сахарной свеклы и овощей. Также прогноз основан на продолжении тенденции по наращиванию выпуска продукции животноводства.



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