Эксперты ожидают увеличения числа сделок M&A в АПК

Крупные игроки продолжат развиваться за счет приобретения более мелких компаний «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

В 2024 году ожидается значительный рост сектора АПК в России, объем этого рынка увеличится на 35% по сравнению с 2022 годом. К такому выводу пришли аналитики консалтинговых компаний Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России) и LM Investments в совместном исследовании «Инвестиционная карта АПК в России», на которое ссылается РБК. По мнению аналитиков, выручка предприятий сектора также будет увеличиваться, достигнув 20,1 трлн руб. в 2023 году, что на 10% больше, чем в 2022-м. В 2024 году ожидается рост выручки до 24,7 трлн руб.



По мнению управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, которого цитирует РБК, одним из основных факторов роста сектора будет экспорт сельхозпродукции и продовольствия при благоприятной курсовой и ценовой конъюнктуре на товарных рынках. В последние годы экспорт сельхозпродукции увеличивался в среднем на 5,4% за год. Основной вклад в поставки будут вносить зерновые и масличные культуры.



Эффективность компаний в АПК находится под давлением из-за роста себестоимости. Однако, согласно исследованию, рентабельность этого рынка с 2018 по 2022 год продемонстрировала устойчивый рост с 7,8% до 14%. Самая высокая рентабельность по прибыли до вычета налогов наблюдается в сегменте удобрений (52%), в сельском хозяйстве она составляет 13%, а в производстве продуктов питания — 8%.



Сохранение высокого уровня рентабельности на рынке АПК, который превышает показатели экономики в целом на 5 п.п., будет способствовать тренду на консолидацию отрасли. Аналитики считают, что инвестиционная привлекательность отрасли высока и ожидают дальнейшего увеличения сделок и объема вложений.



Бум на рынке АПК Касаткин объясняет тем, что компании продаются по различным причинам, включая снижение рентабельности и финансовую неустойчивость. Малые и средние бизнесы особенно заинтересованы в продаже активов в АПК. Одновременно наблюдается большой интерес со стороны покупателей к приобретению новых активов в этой отрасли.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что сейчас вариантов для инвестиций на рынке не так много, поэтому бизнес выбирает из доступного. «Такое можно было наблюдать, когда в 2004 году приняли закон “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”. Тогда появился новый объект — земля. Это был недооцененный актив. Были деньги из других отраслей экономики. Кто только не покупал землю — от банков до спортивных объединений. Судьба покупок была разная: где-то был организован сельхозбизнес с разной степенью удачности, где-то участки перепрофилировали под застройку, где-то перепродали, где-то — забросили», — рассказывает эксперт.



По мнению Шагайды, привлекательным может выглядеть перепродажа уже имеющихся современных активов в АПК. При этом нужно учитывать, что цены на внешних рынках падают — в сентябре индекс цен на продовольствие ФАО был на 24% ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года. Рентабельность не такая большая, чтобы ради нее начинать новый бизнес, считает эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова ожидает, что крупные игроки продолжат развиваться за счет приобретения более мелких компаний. По ее мнению, M&A в АПК играет важную роль, поскольку позволяет производителям добавлять в свои портфели новые категории продукции, что диверсифицирует риски отдельных товарных групп, а также расширять географическое покрытие. Кроме того, вертикальный M&A усиливает контроль за цепочкой поставок, что положительно для операционной стабильности. Трудности в сегменте и уход иностранных игроков могут положительно отразиться на возможностях более крупных компаний приобрести интересные активы, считает эксперт.



По итогам первого полугодия на рынке слияний и поглощений в АПК России было заключено 28 сделок, что на семь больше, чем за аналогичный период прошлого года, оценил Россельхозбанк. Общая сумма составила 54,2 млрд руб., средний размер сделки — 1,9 млрд руб. По мнению управляющего директора департамента крупного бизнеса РСХБ Ильи Шумова, секторами для существенной консолидации остаются растениеводство, мясопереработка, выращивание овощей открытого грунта, выращивание яблок, производство молока и столового яйца, рыбная промышленность.



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