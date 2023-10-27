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Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна

Отрасль просит об этом давно

| Агроинвестор |

С 1 по 7 ноября экспортная пошлина на пшеницу составит 4923,4 рубля за тонну
С 1 по 7 ноября экспортная пошлина на пшеницу составит 4923,4 рубля за тонну

Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна, сообщается в постановлении, принятом после правительственного часа с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. В России действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая входит в механизм зернового демпфера. Расчет пошлины основывается на данных о ценах экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и средневзвешенном курсе доллара к рублю, определенном Центробанком за пять рабочих дней до расчетной даты. Собранные средства направляются в виде субсидий сельхозпроизводителям.

Аграрии попали в тиски низких цен и сильно возросших издержек на производство продукции (ГСМ, семена, запчасти и т. д.). Низкий уровень мировых цен дополняется экспортной пошлиной, которая по пшенице «съедает» около 1/3 внутренней цены, прокомментировала «» гендиректор компании-экспортера Наталья Тугалева. «Любые меры, нацеленные на стабилизацию рентабельности сельхозпроизводителей окажут благоприятное воздействие на достаточно широкую аудиторию, — считает она. — С другой стороны, экспортная пошлина уже является важным источником пополнения бюджета, а на фонд поддержки сельского хозяйства, льготного кредитования, сейчас сильно давит ключевая ставка, повышенная до 15%».

По мнению Тугалевой, какие-то меры поддержания рентабельности аграриев будут приняты, но она считает маловероятным полный отказ от экспортной пошлины. «Возможно, ускорят реализацию беспошлинной торговли с дружественными странами на бирже, механизм которой сейчас активно прорабатывается. Или снизят размер пошлины в абсолютном значении, повысив уровень цены отсечения, используемой в расчете гибкой пошлины», — допускает она.

Отраслевые союзы и Торгово-промышленная палата неоднократно предлагали отменить пошлину в связи с ростом себестоимости производства зерна и низкими внутренними ценами. Однако заявлял, что не планирует отказываться от пошлины, а вместо этого начнет закупки зерна в интервенционный фонд объемом до 2 млн т до конца года, чтобы смягчить последствия низких цен для аграриев. оценивает экспортный потенциал России по зерну на сезоне-2023/24 в 60 млн т.

В июле с инициативой об отмене пошлины на зерно выступала ассоциация «». Президент ассоциации Константин Бабкин отмечал, что отмена пошлин сроком на пять лет могла бы повысить доходность аграриев и помочь поддержать спрос с их стороны на сельхозтехнику. По его словам, одной из главных проблем российского рынка сельхозтехники сейчас является снижение доходности аграриев из-за запредельно низких цен на сельхозпродукцию и действующих экспортных пошлин на зерно. Это была вторая попытка ассоциации добиться отмены пошлины. В марте «» обращался с аналогичным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В сентябре с аналогичной инициативой в очередной раз выступал (). Тогда он направил на подпись всем заинтересованным сельхозпроизводителям, деятельность которых связана с оборотом зерна, проект обращения в Минэкономразвития об отмене экспортной пошлины на зерно. Союз пояснял, что пошлина крайне негативно влияет на производство зерновых и накладывает дополнительные финансовые обременения на аграриев. 

В августе Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) обратилась к президенту Владимиру Путину с предложениями для стабилизации ситуации на рынке зерна. Объединение просило запустить масштабные интервенционные торги и отменить экспортную пошлину на зерновые. Ассоциация отмечала, что в стране ожидается хороший урожай, однако цены на зерно снизились, и при росте затрат они не покрывают издержки производства.

По информации Минсельхоза, с 1 по 7 ноября экспортная пошлина на пшеницу составит 4923,4 руб. за тонну — на 374,3 руб. меньше, чем действующая сейчас ставка, сообщил . Пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на кукурузу — снизится на 600,1 руб. до 1618 руб. за тонну. Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен за тонну пшеницы — $253,2 ($252,6 неделей ранее), ячменя — $164,7 ($162,1), кукурузы — $191,6 ($195,8).

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