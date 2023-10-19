Правительство предлагает изменить подход к субсидированию производства зерна

По плану, субсидии регионам будут выделяться не только исходя из объемов производства, но и из уровня цен Т. Кулистикова

В текущем сезоне правительство планирует выделять регионам субсидии на зерно исходя не только из объемов производства, но и из уровня цен ‎на основные виды зерновых, следует из проекта постановления, опубликованном на портале нормативных правовых актов. В пояснительной записке к разработанному Минсельхозом документу говорится, что текущая ситуация на рынке зерновых культур, в том числе высокие урожаи последних лет и рост поставок на экспорт в совокупности с низкими мировыми ценами, привела к снижению доходности сельхозпроизводителей. ‎В связи с этим необходимо скорректировать подход к определению перечня регионов для повышения экономической эффективности субсидии на производство и реализацию зерновых.



«Такой подход позволит максимально поддержать большее число производителей в субъектах Российской Федерации с более низкой доходностью и сохранить привлекательность производства зерновых и сохранения достигнутого уровня продовольственной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе. В нем также уточняется, что экономическая целесообразность производства и реализации зерновых культур будет определяться на основании данных Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности для поддержания доходности производителей.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко предполагает, что речь идет о том, что правительство намеревается в большей степени финансировать регионы, столкнувшиеся с крайне низкими ценами на зерно. «В каждом регионе сельхозпроизводитель считает, что у него самые низкие цены. Но объективности ради стоит сказать: в Черноземье — самый сильный провал. Конечно же, он есть и в регионах Поволжья. Южане тоже захотят получить субсидии, но в Черноземье и на Волне цены ниже, чем на Юге и в Азиатской части страны», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По его словам, цены в регионах, скорее всего, будут определяться через систему мониторинга Минсельхоза.



Сейчас поддержка в рамках постановления № 118 (в этот документ и предполагается внести изменения) составляет не менее 2 тыс. руб. за тонну. «У нас достаточно серьезная ситуация с ценообразованием сформировалась, начиная примерно с августа [прошлого года], — говорил в феврале замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. — Мы скорректировали поддержку в рамках постановления № 118 — по компенсации за зерновые — и ставку установили не менее 2 тыс. рублей с тонны реализованного зерна. И в этом году мы также планируем продолжить поддержку наших аграриев и, более того, мы рассчитываем принять к зачету то зерно, которое было реализовано в прошлом году. Это важное решение, оно было озвучено, и мы, безусловно, будем его исполнять» (цитата по поле.рф).



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