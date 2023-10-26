Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна до 140 млн тонн

Урожай пшеницы оценивается на уровне 93 млн тонн В. Бычков

Прогноз Минсельхоза по сбору зерна в России в 2023 году повышен со 135 млн т до 140 млн т в чистом весе, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. В том числе урожай пшеницы составит около 93 млн т. Министр отметил, что такой объем станет вторым по величине в истории страны и обеспечит баланс между внутренними потребностями и экспортом.



Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко озвучила аналогичный прогнозе по сбору зерна в России — около 140 млн т. «Уже 137 млн т зерна собрано, пшеницы — около 90 млн т. Это будет второй рекорд — в прошлом году у нас было 158 млн т», — напомнила Абрамченко. Потенциал экспорта зерна она оценила в 60 млн т. «В общем по пшенице мы будем уверенно держать первое место по экспорту в мире», — добавила она.



Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает урожай зерна в 140 млн т, в том числе валовой сбор пшеницы — на уровне 90 млн т. Урожай ячменя прогнозируется в 21 млн т, кукурузы — не менее 15 млн т. Более высокие оценки урожая зерна у Института конъюнктуры аграрного рынка — 142,2 млн т млн т, включая 91 млн т пшеницы, и у аналитического центра «Русагротранса» - 143,3 млн т, включая почти 93 млн т пшеницы.



В ходе совещания Патрушев добавил, что аграрии обеспечены ресурсами для проведения сезонных полевых работ, в том числе озимого сева, который уже проведен на площади 18 млн га. «Семена для озимого сева есть в необходимом объеме, и, что очень важно, у нас растет доля семян именно отечественной селекции. Для обновления сельхозтехники у нас продолжают действовать специальные инструменты поддержки: это в том числе льготный лизинг и план приобретения российских и белорусских тракторов. Закупка удобрений также ведется в рамках отдельного плана, — рассказал министр. — И конечно, в зоне нашего особого внимания находится ситуация с топливом. В результате принятых правительством мер дефицита ГСМ у аграриев не наблюдается, цены постепенно снижаются».



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