Валовой сбор зерна достиг 125 млн тонн

По прогнозу Минсельхоза, урожай составит 130 млн тонн Д. Абрамов

По данным «Центра оценки качества зерна», к 25 сентября валовой сбор зерна составил 125 млн т, пишет «Интерфакс». В том числе урожай пшеницы достиг 90 млн т, ячменя — 21,3 млн т. Уборочная кампания продолжается в 75 регионах. При этом, как сообщила замдиректора Центра Мария Шостак, на которую ссылается агентство, доля продовольственной пшеницы составила 72%, что ниже показателя годом ранее. В прошлом году «Центр оценки качества зерна» сообщал, что к 3 октября доля продовольственной пшеницы составляла 80,2%.



Сейчас доля пшеницы 3-го класса составила 23%, 4-го класса — 48% и 5-го класса — 28%. Также было выявлено 0,4% несоответствующей ГОСТу пшеницы из-за сложных климатических условий. По состоянию на середину сентября, доля ячменя 1-го класса составляла 28% против 34% в прошлом году, но улучшилось качество гороха. «Мы увидели, что доля гороха 1-го класса составляет 54%, в 2022 году было значительно меньше. Доля гороха 2-го класса составила 34%, 3-го класса — 11%. В прошлом году гороха 3-го класса было 21%», — привела Шостак.



Центр также обследовал 434 тыс. т ржи. Доля 1-го класса составила 20%, что ниже прошлогоднего показателя на аналогичный период, 2-го класса — 20%, 3-го класса — 50%, 4-го класса — 8,2%. «К сожалению, доля несоответствующей ржи также есть в этом году, она не такая большая, тем не менее погодные условия транслируют и несоответствующую ГОСТу рожь, 0,8% — это полное несоответствие всем показателям ГОСТа», — отметила Шостак. Окончательную оценку качества зерновых культур урожая 2023 года специалисты «Центра оценки качества зерна» дадут после завершения уборочной кампании во всех регионах страны.



Минсельхоз ожидает, что урожай зерна в этом году составит 130 млн т, но отраслевые аналитики прогнозируют более высокие показатели сбора. Так, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка и аналитической компании «ПроЗерно», будет собрано около 140 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» ожидает урожай на уровне 143,2 млн т, включая 93 млн т пшеницы.



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