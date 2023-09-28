В августе производство гречки в России выросло почти на 50%

В прошлом сезоне производство гречки стало рекордным М. Стулов

В августе 2023 года производство гречки в России выросло на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 40,6 тыс. т. Однако по сравнению с июлем этот показатель снизился на 9,2%, следует из данных Росстата. Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова сказала «Агроинвестору», что по итогам крупяного сезона-2022/23 (сентябрь-август) производство гречки достигло рекордного показателя — 541 тыс. т по сравнению с 476 тыс. т в сезоне-2021/22.



Росту производства способствовал высокий валовой сбор гречихи в 2022 году, отметила эксперт. Совокупный экспорт гречихи и гречневой крупы (в пересчете на гречиху) также оказался рекордным и достиг 262 тыс. т против 224 тыс. т в сезоне-2021/22. По состоянию на 20 сентября стоимость гречки составляла 48,2 тыс. руб./т против 45,8 тыс. руб./т месяцем ранее, добавила Глазунова.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что средние оптовые цены гречневой крупы сегодня составляют 40,5 руб./кг, что на 1,2% ниже, чем неделей ранее и на 37,6% ниже, чем год назад. Средние цены в рознице — 87,6 руб./кг. За неделю цены почти не изменились, снижение за год составило 48%. «Традиционно после высоких цен, связанных с сокращением валового сбора культуры, аграрии расширяют площади посевов, а после низких цен — сокращают», — пояснил Леонов.



По данным Росстата, в 2022 году в России было собрано 1,22 млн т гречихи (в 2021 году — 919 тыс. т, в 2019-м — 786 тыс. т). Более половины валового сбора прошлого года пришлось на Алтайский край, где в прошлом году собрали 741,8 тыс. т. По данным Минсельхоза, в текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 14,3% — до 1,3 млн га. Выращивание этой культуры ведется в 49 регионах России. К регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Башкортостан, Курская, Воронежская и Орловская области.



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