Экспорт растительных масел в страны Африки в этом году может вырасти в 1,5 раза

Ключевыми покупателями российского масла в январе-октябре были Египет и Судан М. Стулов

В этом году поставки растительных масел из России в страны Африки могут вырасти в 1,5 раза до более чем 850 тыс. т, прогнозирует информационно-аналитическое агентство OleoScope. Прирост произойдет на фоне ожидаемого наращивания отгрузок подсолнечного масла примерно в 2,5 раза. При этом для потребителей из Африки оно по-прежнему остается премиальной продукцией, но спрос постепенно растет. Самым востребованным видом масла в регионе традиционно является пальмовое — наиболее доступное, отмечает аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, за 10 месяцев этого года Россия отправила в Африку 652 тыс. т масел против 446 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Увеличение отгрузок прослеживалось на фоне заметного прироста экспорта подсолнечного масла — со 178 тыс. т до 419 тыс. т.



Ключевыми покупателями продукта в январе-октябре были Египет и Судан, куда было направлено 303 тыс. т (рост за год в 2,2 раза) и 71 тыс. т (рост в 2,3 раза) соответственно. В Тунисе спрос вырос практически втрое — до 30 тыс. т. Экспорт в Ливию увеличился в 37 раз — до 9,6 тыс. т. Кроме того, в этом году поставки российского подсолнечного масла в Африку впервые начались сразу в 10 стран: Алжир, Бенин, Мавританию, Сьерра-Леоне, Танзанию, Гану, Анголу, Либерию, Марокко и Нигерию. «По нашим оценкам, до конца года в Африку будет отправлено еще около 135 тыс. т подсолнечного масла, а в целом отгрузки за весь 2023 год составят 554 тыс. т против 235 тыс. т в 2022 году», — сказал Лозовой.



Экспорт соевого масла из России в африканский регион с начала года, напротив, несколько снизился — с 260 тыс. т до 232 тыс. т, продолжает эксперт. Спад отмечается из-за сокращения продаж ключевым покупателям: так, отгрузки в Алжир просели на 7% до 139 тыс. т, поставки в Танзанию и Тунис, которые в прошлом году входили в топ-5 покупателей, не осуществлялись. При этом экспорт в Египет вырос почти на 15% — до 93 тыс. т. До конца года, по предварительным оценкам, Россия направит в Африку 298 тыс. т соевого масла против 334 тыс. т годом ранее. На континент уходит свыше 40% российского соевого масла, предназначенного для экспорта.



Сейчас Россия преимущественно поставляет растительные масла в регионы Северной Африки, хотя в перспективе экспортный пул может быть расширен за счет решения логистических вопросов, поскольку доставка в более отдаленные регионы, например Гану или Танзанию, пока еще затруднена, отмечает Лозовой. Кроме того, продолжает он, может быть расширена и номенклатура грузов: в число перспективных экспортных продуктов входит маргарин, поставки которого в Африку пока незначительны не только в силу удаленности ключевых регионов-потребителей на континенте, но и необходимости соблюдения особого температурного режима при транспортировке.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что в связи с сокращением поставок продукции АПК в недружественные государства экспортеры действительно активизировали вывоз растительных масел в дружественные, в том числе африканские страны. По его словам, объемы отгрузок выросли на 53% и по итогам года могут составить более 850 тыс, из которых 55% — подсолнечное масло, еще 45% — соевое. Сейчас на долю стран Африки приходится около 14% от общего объема экспорта отечественных масел. Основными импортерами являются Египет, Алжир, Судан и Тунис, на них приходится 90% от объема российского экспорта в Африку.



По мнению Мальцева, барьерами для серьезного наращивания объемов экспорт в Африку являются как традиционные для других направлений вопросы с прохождением платежей и стоимостью логистики, так и специфичные для Африканского континента — вопросы платежеспособности покупателей. Лозовой также считает, что одними из ключевых факторов, который сейчас сдерживают отгрузки в Африку, являются логистика, «потолок» платежеспособности местных домохозяйств и финансовый комфорт для экспортеров. Он со ссылкой на участников рынка говорит, что позволить себе стопроцентную предоплату могут не все африканские клиенты, а для российский компаний это создает дополнительные барьеры во внешней торговле.



Михаил Мальцев, руководитель Масложирового союза По нашим прогнозам, в последние месяцы этого года объемы отгрузок растительных масел будут выше, чем в прошлом, поэтому по итогам рассчитываем на новый рекорд — 6,3 млн т.

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также отмечает, что основным сдерживающим фактором для рынка стран Африки являются цены и платежеспособность местного спроса. «Там лучше отыгрывают дешевые продукты», — добавляет он. По словам Корбута, желание нарастить отгрузки подсолнечного масла на этот рынок естественно, но нужно понимать, что это не ключевой вид растительного масла — пальмовое и соевое имеют большую долю в мире. Корбут говорит, что сейчас основными потребителями растительных масел из России среди стран Африки являются Египет (около 100 тыс. т, в основном подсолнечное, также соевое), Алжир (30 тыс. т соевого), Тунис (порядка 6 тыс. т подсолнечного), Ливия (2,5 тыс. т подсолнечного).



Корбут также отмечает, что в целом поставки растительных масел на внешние рынки идут неплохо, хотя темпы могли бы быть и выше. Ключевым покупателем подсолнечного масла сейчас является Индия, по всем маслам — Китай, но в республику в основном идут рапсовое и соевое масла, меньше — подсолнечного. Экспортные цены, продолжает Корбут, колеблются из-за изменений котировок нефти и от конкуренции с Украиной. По словам Мальцева, поставки растительных масел в целом значительно увеличились в этом году по сравнению с 2022-м: за 10 месяцев Россия экспортировала более 5,6 млн т, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, отмечает Корбут, в этом году масличные демонстрируют хорошую конъюнктуру по сравнению с прошлым годом. «Они позволяют отработать проблемы, которые есть с другими культурами, и дать определенный доход», — заключил эксперт.



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