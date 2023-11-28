Стоимость подсолнечника снизилась на 11%

На данный момент цены движутся по привычным для себя сезонным трендам В Бычков

В октябре 2023 года средняя цена реализации подсолнечника, продаваемого российскими сельхозорганизациями, снизилась до 23288 руб. за тонну. Это на 7% меньше, чем сентябре 2023 года, и на 11% ниже, чем в октябре 2022 года, следует из данных Росстата. Сельхозорганизации Орловской, Оренбургской и Волгоградской областей в октябре продавали подсолнечник по самой низкой цене, а сельхозорганизации Белгородской области, Краснодарского края и Алтайского края — по самой высокой.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что цены на подсолнечник на российском рынке продолжают укрепляться в ключевых регионах-производителях. В Центре и Поволжье стоимость выросла до самого высокого уровня с начала осени — 27,4 тыс. руб./т и 24,5 тыс. руб./т (с НДС) соответственно. Цены на Юге сопоставимы с уровнем старта сезона-2023/24 и составляют 27,3 тыс. руб./т.



На данный момент цены движутся по привычным для себя сезонным трендам, отметил эксперт. В частности, ближе к концу уборочной кампании на рынке снижается торговая активность со стороны аграриев. При этом отрасль ждет предновогодний период, когда спрос на сырье традиционно увеличивается. «Дальнейшая ситуация с динамикой цен на подсолнечник будет во многом зависеть от конъюнктуры мирового рынка масел, который пока движется вверх, — считает аналитик. — В ноябре экспортные котировки прошли отметку в $800 за тонну, хотя сельхозгод начался примерно с уровня $750. Более того, поддержку подсолнечному комплексу, как ожидается, будет оказывать соевый и пальмовый сектора».



Но не стоит забывать и о факторе более дешевого украинского масла на рынке, которое может оказывать дополнительное давление на экспортные цены, отметил Лозовой. Урожай подсолнечника в России и на Украине суммарно уже превысил 28 млн т, а уборка пока продолжается. Кроме того, есть еще и довольно устойчивый фактор снижения цен на нефть, влияющий на рынок масел.



По оценке аналитического центра «Русагротранса», в 2023 году в России будет собран рекордный урожай подсолнечника — 16,98 млн т, что превысит результаты прошлого года (16,36 млн т). Урожай сои также ожидается на рекордном уровне — 6,47 млн т по сравнению с 6 млн т в 2022 году. Общий прогноз сбора масличных культур составляет 27,5 млн т, что на 0,7 млн т больше, чем в прошлом году. По прогнозу Лозового, валовой сбор основных масличных культур в России в 2023 году составит 26,7 млн т. В частности, урожай подсолнечника достигнет 16,3 млн т, сои — 6,2 млн т, рапса — 4,2 млн т.



По оценке исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, урожай масличных культур в этом сезоне может достигнуть 27 млн т. Ранее он отмечал, что, несмотря на уменьшение посевных площадей под подсолнечником и рапсом, урожайность этих культур оказалась хорошей, особенно в центре и на юге страны. Урожайность сои также увеличилась, и поэтому ожидается новый рекорд в размере не менее 6,3 млн т.



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