В Бурятии откроют завод по производству рапсового и льняного масел

Сейчас до 70% отечественного масличного льна отправляется в КНР Pixabay

Компания «Альянс+» весной этого года запустит в Улан-Удэ (Бурятия) первую очередь завода по производству рапсового и льняного масел мощностью до 100 т сырья в сутки. Второй этап проекта планируется ввести до конца года. Продукцию планируется в том числе экспортировать в Китай, сообщает республиканское Министерство сельского хозяйства и продовольствия.



«Альянс+» объединяет восемь сельхозтоваропроизводителей. По словам одного из акционеров компании Сергея Овчинникова, идея открытия собственного МЭЗа появилась после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. «Мы долгое время занимаемся экспортом продуктов растениеводства за рубеж, преимущественно в Китай, но когда столкнулись с проблемами после введения ограничений, решили переквалифицироваться и экспортировать уже готовую продукцию», — сообщил он (цитата по сообщению Минсельхозпрода Бурятии).



По словам Овчинникова, в Китае пользуется большим спросом рапсовое и льняное масла, а также другие продукты переработки этих масличных культур. «Общими усилиями мы планируем создать производство полного цикла — самим выращивать рапс и лен, а также овес и ячмень, перерабатывать урожай у себя на заводе и продавать на экспорт масло и сопутствующие продукты — жмых и шрот», — рассказал Овчинников. Минсельхозпрод республики уточняет, что сырье будет поставляться из Бичурского, Джидинского, Мухоршибирского и Тарбагатайского районов, общая площадь посевов — 5,5 тыс. га.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что территориальное расположение завода выглядит весьма интересным с точки зрения логистической близости с Китаем, куда намерены реализовывать готовую продукцию. По его словам, в последние годы потребление льняного масла в КНР растет, хотя его доля пока еще остается невысокой. Рапсовое масло чаще используется в пищу и считается там наиболее востребованным: за последние шесть сезонов его поставки в Китай выросли вдвое — почти до 2 млн т в сезоне-2022/23.



«При этом заявленную мощность предприятия можно назвать достаточно скромной в сравнении с уже существующими объектами по переработке маслосемян в России. Отмечу, что МЭЗ в целом находится рядом с крупными регионами-производителями рапса и льна, внушительные объемы этих масличных собирают, к примеру, в Красноярском крае, Омской, Новосибирской, Кемеровской области», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. По его мнению, если в перспективе у завода будет возможность закупать масличные и там, то проблем с сырьем возникнуть не должно, но это уже будет зависеть еще и от железнодорожной логистики.



Сам проект очень позитивен с точки зрения развития переработки масличного льна в России, который традиционно вывозится в качестве сырья, продолжает Лозовой. Например, по итогам прошлого сезона из России было экспортировано лишь около 60 тыс. т льняного масла и шрота, а самого льна отгружено почти 1,3 млн т. С появлением новых заводов показатели продаж готовой продукции начнут постепенно расти, тем более что до 70% отечественного льна обычно отправляется именно в Китай, говорит эксперт.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко тоже отмечает, что в КНР есть спрос на рапсовое и льняное масла, поставлять их из Бурятии можно через Монголию, это относительно удобно. Но есть вопрос в обеспеченности республики сырьем, особенно льном, так доставка из других регионов может быть осложнена расстоянием. Но, учитывая заявленные объемы производства, скорее всего, будет достаточно и местного сырья, думает он.



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