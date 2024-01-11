Бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий приобрел маслозавод

Интерес инвесторов к масложировому бизнесу остается весьма высоким Freepik.com

Сельхозпредприятие «Юг», зарегистрированное в Армавире (Краснодарский край) и принадлежащее Сергею Галицкому, приобрело компанию «Южный полюс» из кубанского Кропоткина, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Армавирская компания получила 100% акций нового актива, уставной капитал которого составляет 250 млн руб.



Согласно информации на сайте СПП «Юг», предприятие выпускает под своими брендами растительное масло «Кубанское любимое», майонезы, а также томатные и пряные соусы «Юг актуальные продукты». Растительное масло под соответствующей торговой маркой реализуется с 1994 года, соусы — с 2021-го. По данным Rusprofile, выручка предприятия в 2022 году составила 3,7 млрд руб., прибыль — 111 млн руб. Владелец предприятия — краснодарская компания «Объединенный капитал», ее единственный собственник — Сергей Галицкий. «Южный полюс» выпускает растительное масло под брендом «Краснодарское отборное». Ежегодно компания может переработать до 100 тыс. т сырья. По данным Rusprofile, ее выручка в 2022 году составила 5,7 млрд руб., чистая прибыль — 434 млн руб., активы — 782 млн руб.



Эти компании не единственный агробизнес бывшего владельца ритейлера «Магнит», он также является совладельцем ООО «Русский терруар», выпускающего вино под брендом «Галицкий и Галицкий». Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский сказал «Коммерсанту», что, учитывая выгодное расположение маслозавода, можно предположить, что это дальновидное вложение средств для дальнейшей диверсификации бизнеса. Возможную стоимость сделки он оценил в 700-850 млн руб.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что масложировые активы на территории южных регионов России всегда особенно интересны: во-первых, это связано с высокой доступностью сырья, поскольку на территории ЮФО традиционно собирают большое количество масличных, особенно подсолнечника. К примеру, по итогам 2023 года лидером по производству семечки в России стала Ростовская область, рекордный урожай получен в Волгоградской области. Внушительные объемы также собирают в Краснодарском крае.



Во-вторых, играет свою роль логистика, а именно близость к портам, через которые идет отгрузка растительного масла, экспорт которого из года в год стабильно растет, продолжает эксперт. «При этом стоит отметить, что конкуренция за сырье среди переработчиков на Юге действительно очень высокая. В одном лишь Краснодарском крае мощности по переработке масличных культур по итогам прошлого года достигли почти 3,8 млн т — это самый высокий показатель среди всех регионов России. В целом в ЮФО готовы перерабатывать 7,46 млн т различных маслосемян, а в России — 31 млн т», — привел данные Лозовой.



Он добавил, что интерес к масложировому бизнесу по-прежнему остается весьма высоким, что связано с рекордными урожаями, действующими мерами госрегулирования экспорта в отношении маслосемян и растущим глобальным спросом на масла и жиры. «Кстати, в прошлом году спрос на российское растительное масло заметно вырос со стороны ряда дружественных стран: так, например, поставки в Индию, Китай и Египет увеличились в несколько раз», — заключил аналитик.



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