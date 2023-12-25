В России начался эксперимент по маркировке растительных масел

Участвовать в эксперименте будут производители, импортеры, организации оптовой и розничной торговли М. Стулов

В России начался эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке. Он продлится до 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства. В эксперименте смогут принять участие производители нерафинированного и рафинированного соевого, арахисового, оливкового, пальмового, подсолнечного, кокосового, рапсового и других видов масел, а также маргарина и какао-масла. Одновременно пройдут еще два эксперимента по маркировке — кормов для домашних животных в потребительской упаковке и ряда ветеринарных препаратов.



О планах начать маркировку растительных масел «Агроинвестор» сообщал в конце сентября. С такой инициативой выступил Минпромторг. Среди целей маркировки ведомство выделяло тестирование технологии нанесения идентификации, апробацию механизмов маркировки масел для противодействия их незаконному ввозу, производству и обороту, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей и др. Тогда сообщалось, что участвовать в эксперименте будут производители, импортеры пищевых растительных масел и организации оптовой и розничной торговли.



Директор по маркетингу группы «Благо» (выпускает масла под торговыми марками «Благо», Freya, Almador и др.) отметил важность контроля качества продукции массового потребления. «Внедрение обязательной маркировки продукции, безусловно, потребует времени для тестирования и интеграции в производственный процесс, поэтому переходный период позволит быстрее и безболезненней запустить систему в будущем», — сказал он (цитата по ТАСС).



Заявляемые цели введения маркировки — борьба с фальсификатом продукции и ее незаконным оборотом, но такой проблемы с растительными маслами нет, ранее говорил «Агроинвестору» руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, отрасли неизвестны случаи, когда в сегменте растительных масел регуляторы обнаруживали фальсификат. «Ожидаем, что в ближайшее время растительные масла как продукты переработки масличных будут включены в систему ФГИС “Зерно” как объекты контроля, что дополнительно обеспечит прослеживаемость производства. Поэтому считаем, что маркировать пищевые растительные масла нужно в последнюю очередь», — добавлял Мальцев.



С точки зрения потребителя необходимости в маркировке масел тоже нет, обращал внимание независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Более того, расходы бизнеса на внедрение маркировки отразятся на потребительских ценах. По предварительным оценкам Масложирового союза, в первый год затраты по внедрению маркировки для бутилированных растительных масел составят не менее 1,764 млрд руб., с последующими ежегодными затратами не менее 1,1 млрд руб. С учетом и так минимальной доходности переработчиков производители будут вынуждены повысить отпускные цены для покрытия этих расходов.



В то же время «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), опровергал возможность роста цен на растительные масла из-за эксперимента по маркировки. ЦРПТ объяснял свою позицию тем, что, во-первых, в рамках эксперимента коды и оборудование производителям будут предоставляться бесплатно. После введения обязательной маркировки роста цен также не будет: ни в одной маркируемой товарной группе маркировка к нему не привела. Более того, согласно данным исследований, стоимость маркируемых товаров растет медленнее, чем у другой продукции, то есть маркировка становится фактором сдерживания цен.



Сейчас маркировка охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. С 1 апреля 2024 года запланирована поэтапная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб. В декабре 2023 года начались эксперименты по маркировке отдельных видов товаров, относящихся к радиоэлектронной и оптоволоконной продукции, а также ряда детских товаров. Запланирован также эксперимент по маркировке консервов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы, а также отдельных видов бакалейной продукции.



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