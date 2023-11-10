Маркировка икры в России станет обязательной в мае 2024 года

Доля нелегальной икры на российском рынке превышает 20% Pixabay

С 1 мая 2024 года маркировка икры лососевых и осетровых видов рыб станет обязательной для производителей в России. Торговые сети должны будут присоединиться к процессу маркировки не позднее 1 апреля 2025-го. Проект постановления, устанавливающий правила и этапы введения маркировки икры, был подготовлен и размещен Минпромторгом на портале нормативных правовых актов.



Непосредственно маркировка икры начнется с 1 апреля следующего года, с этой даты участники оборота данного продукта смогут наносить средства идентификации и представлять информацию в систему мониторинга. Производителям икры дается один месяц на отладку процессов, связанных с маркировкой, до 1 мая 2024-го, чтобы вся новая продукция выпускалась уже с маркировкой.



Согласно документу, немаркированная продукция, поступившая на рынок к 1 мая, может быть реализована до истечения срока годности. До 31 мая 2024-го таможенные органы будут разрешать ввоз на внутренний рынок или для реимпорта немаркированной икры, приобретенной до 1 мая 2024 года. Продавцам придется информировать о вводе икры в оборот и выводе ее из оборота, начиная с 1 апреля 2025-го.



Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк прокомментировал «Агроинвестору», что в среднем в России выпускается порядка 15-20 тыс. т икры, большая часть из которой остается на внутреннем рынке. В сентябре руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил ТАСС, что объем производства красной икры в России в этом году увеличится примерно в два раза по сравнению с 2022-м, при этом ожидается низкая цена на нее. Он отмечал, что запасов продукции будет достаточно для всех потребителей благодаря большому улову горбуши.



Березнюк считает, что маркировка икры — это правильное решение. «У нас уже есть система «Меркурий», которая прослеживает движение сырья, маркировка для конечного потребителя дополняет эту систему. Учитывая достаточно высокую цену на данный вид продукции, каждый код будет обходиться не более 1 руб., это объективно почти не повлияет на стоимость продукции, поэтому роста цен из-за маркировки ожидать не стоит», — сказал эксперт.



Икру фальсифицируют чаще, чем ряд других продуктов, отметил Березнюк. По разным данным, уровень контрафакта на рынке составляет 20-27%. «Маркировка направлена на сокращение фальсификата на рынке. Думаю, с этой задачей получится справиться. Полностью контрафакт это не искоренит, но добиться снижения его объема получится», — считает Березнюк.



С 15 сентября 2023 года по 31 марта 2024-го в России проводится эксперимент по маркировке икры осетровых и лососевых видов рыб с целью сокращения объема контрафактной продукции. Как сообщала пресс-служба оператора маркировки ЦРПТ, на момент запуска эксперимента свое желание присоединиться заявили компания «Меридиан» и рыбная фирма «Диана», входящая в «Русский икорный дом», а также завод «Сокра», компания «Витязь-Авто», «Приозерская рыбная компания», «Рыбстандарт» и другие. Всего более 30 игроков выразили намерение участвовать в пилотном проекте, говорили в ЦРПТ. По оценкам НИФИ Минфина, доля нелегальной икры на российском рынке превышает 20%, а по данным ВШЭ, этот показатель составляет более 27,5%.



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