Введение маркировки молочной продукции для фермеров снова могут перенести

КФХ должны были подключиться к системе маркировки с 1 декабря 2023 года Freepik.com

Отсрочку по введению маркировке молочной продукции для фермеров предлагается продлить до 1 сентября 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Решение обусловлено особой социальной значимостью молочной продукции и необходимостью поддержки малых форм сельскохозяйственных производителей.



Перенос срока подключения к системе маркировки будет касаться только крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Остальные сегменты рынка, в которых маркировка уже является обязательной, не будут затронуты этой отсрочкой. По данным Минпромторга, более 80% работающих в России фермерских хозяйств, выпускающих молочную продукцию, уже зарегистрировались в системе маркировки, и значительная часть из них готова выполнить обязательные требования. Предприниматели, которые уже готовы работать в системе маркировки, могут до 1 сентября 2024 года добровольно обращаться за кодами маркировки.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что для фермеров отсрочка введения маркировки необходима, потому что это малый, зачастую семейный бизнес, который не подразумевает большого количества сотрудников и большой доходности, что позволило бы отдать на аутсорсинг процесс налаживания маркировки продукции. «Многие фермеры не знали процедуру, кроме того, чтобы внедрить маркировку, необходимо заказать оборудование, приобрести серверы, а главное — перестроить бизнес-процесс, нанять и обучить персонал. Все это требует времени, финансов, и отвлекает ресурс управленцев от непосредственной работы», — сказала она «Агроинвестору».



По мнению Петровой, сейчас фермеры не готовы к внедрению маркировки в полном объеме. При ее введении себестоимость производства возрастет минимум на 10-15%, особенно в первые месяцы внедрения, считает она. Прежде всего это произойдет за счет оплаты за сами QR-коды, оборудование, программное обеспечение, дополнительный персонал и списания продукции, которые будут в процессе внедрения системы.



С декабря 2021 года в России началась обязательная цифровая маркировка молочной продукции с коротким сроком годности — до 40 дней. Тогда ожидалось, что для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому введение обязательной маркировки молочной продукции для фермеров отложили до 1 декабря 2023-го.



Летом 2022 года стало известно, что государство возместит переработчикам молока 70% затрат на оборудование для цифровой маркировки. Об этом сообщала пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко. С 2023 года предложено оказать государственную поддержку переработчикам молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции.



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