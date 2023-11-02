В ГОСТ о размерах упаковки внесено требование фиксации объема фасовки

ГОСТы не являются обязательными, однако если производитель указал, что его продукция произведена по ГОСТу, то он обязан следовать положениям этого стандарта Е. Разумный

Генпрокуратура России добилась изменений в ГОСТ, которые требуют от производителей социально значимых продуктов использовать фиксированные значения объема фасовки, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Это решение было принято после того, как выяснилось, что некоторые производители уменьшали объемы продуктов без снижения их стоимости или даже повышали ее. Согласно новым правилам, производители должны использовать определенные значения объема для таких продуктов, как подсолнечное и сливочное масло, вермишель, сахар, соль, мука, рис, пшено, черный чай и другие основные продовольственные товары.



Например, гречневая крупа должна фасоваться в упаковки по 500 г, 1 кг и 2 кг, молоко — в упаковки по 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л и 2 л. По инициативе Генпрокуратуры внесены необходимые корректировки в «ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».



Как пишет ТАСС, по поручению генпрокурора России Игоря Краснова в Генпрокуратуре состоялось совещание, на котором обсудили результаты работы Минпромторга и Росстандарта по противодействию манипулированию на потребительском рынке. В совещании также приняли участие представители Минсельхоза и Роспотребнадзора. Генпрокуратура организовала мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров. Минпромторг и Минсельхоз ориентированы на поддержку внедрения соответствующих требований с учетом интересов всех участников торговых отношений.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что ГОСТы сегодня не являются обязательными, однако если производитель указал при маркировке, что его продукция произведена по ГОСТу, то он обязан следовать положениям этого стандарта. По мнению эксперта, в данном случае очень важно, чтобы производители имели возможность реализовать продукцию альтернативной фасовки, выпущенную до вступления в силу этих нововведений. «Кроме того, важно отметить, что уменьшение упаковки, прежде всего, направлено на повышение доступности продуктов питания для населения и на сдерживание роста цен в условиях колоссального увеличения издержек», — отметил Леонов. Речь идет об удорожании сырья, логистики, упаковки, росте тарифов на обслуживание пищевых производств и других издержках.



Согласно данным Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), которые в августе приводили «Известия», после кризиса 2008-2009 годов производители начали активно сокращать объем упаковки на 7-20%. При этом цена на товары остается прежней. Речь идет о так называемой шринкфляции. Но изготовители не нарушают законодательство, они указывают на таре ее объем и вес, отмечали в ИРПЭ. Для покупателя разница в 30-50 мл неощутима, а на повышение цены люди реагируют более чувствительно — спрос снижается, поясняла изданию глава ИРПЭ Наталья Назарова.



Ранее Генпрокуратура предложила бизнесу и общественникам рассмотреть внесение изменений в ГОСТы на пищевые продукты и установить единые требования к фасовке. В документах также отмечалось, что ситуация, связанная с динамикой цен при уменьшении товара в упаковке, находится на контроле Генпрокуратуры. Минпромторг выступал за то, чтобы размеры тары округляли до целых значений, например до 1 л. «Потребители могут не заметить, как бутылка молока уменьшится с 1 л до 900 мл, но перепутать 0,5 л с 1 л невозможно. Производители уже достигли предела своих возможностей по уменьшению упаковки, а это означает, что им придется повышать цены», — говорила Назарова.



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