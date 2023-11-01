Фальсифицированные продукты питания могут разрешить перерабатывать в корма

Россельхознадзор прослеживает безопасность кормов и кормовых добавок для сельхозживотных М. Стулов

Минсельхоз разработал проект приказа о правилах проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ), с помощью которой ритейлеры и производители смогут направлять некачественные пищевые продукты на переработку в корм для животных. Эти нормы, если они будут одобрены, вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать до 1 сентября 2026-го, пишут «Известия». В агроведомстве изданию пояснили, что под определение некачественной продукции подпадают фальсификат, товары без маркировки, без сопроводительных документов и другие.



Чтобы отправить продукты на корм, они должны пройти ВСЭ, которую будут проводить специалисты Госветслужбы после обращения торговой сети или производителя. В ходе ВСЭ они будут оценивать внешний вид продукции, сопроводительные документы к ней и их наличие в целом, состояние упаковки, они же станут отбирать пробы для лабораторных исследований. Также экспертам понадобятся результаты уже проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы — это исследование нужно, чтобы доказать, что продукты можно не уничтожать.



В документе говорится, что первоначальная оценка продуктов должна быть произведена в течение трех часов, лабораторные исследования — за 10 дней, на завершающий этап отводится три часа. Результатом экспертизы должен стать запрет на использование продукции в качестве корма для животных или разрешение на это. Однако срок проведения экспертизы неоправданно большой, поскольку за время проведения ВСЭ продукты уже могут стать непригодными для их передачи на корм животным, говорится в отзыве «Магнита» на предложения Минсельхоза, с которым ознакомились «Известия». Компания предлагает сократить этот срок до суток.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк говорит, что некачественные продукты, как и просроченные, не нужно передавать на корма сельскохозяйственным животным. Во-первых, у них есть специально разработанные рационы. Во-вторых, Россельхознадзор прослеживает безопасность кормов и кормовых добавок, и вопрос в том, как сельхозпроизводители будут обеспечивать эту прослеживаемость, если в корма все-таки пойдет просроченная или некачественная продукция. «Это вопрос не 10 дней, а более серьезный. Поэтому, я думаю, все это останется на уровне нереализованного проекта», — прокомментировал «Агроинвестору» Михнюк. По его мнению, основной шаг в решении вопроса минимизации количества просроченных продуктов — более аккуратное планирование сетями закупок и уход от KPI в своей работе.



В то же время председатель Союза потребителей Петр Шелищ считает, что все товары, которые непригодны для продажи, но при этом безопасны, следует передавать на нужды сельского хозяйства. При этом все процедуры проверки должны быть максимально упрощены, сказал он «Известиям». Сейчас, чтобы передать продукты с истекшим сроком годности на переработку, ритейлеры должны за свои средства провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу, что делает процесс невыгодным для компаний.



По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, сейчас сложность передачи некачественной продукции на корм животным заключается именно в отсутствии порядка экспертизы и лабораторных испытаний. Ритейл вынужден уничтожать такие товары, равно как и продукцию с истекшим сроком годности. Но предлагаемые изменения в нормативно-правовых актах могут стать эффективным способом снижения масштаба глобальной проблемы управления пищевыми отходами и снижения их общего объема.



В июне аграрный комитет Совета Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность использовать продукты с истекшим сроком годности для изготовления кормов для животных. Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты скептически оценивали эту инициативу. Так, гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков говорил, что переработчики отходов в корма столкнутся с требованиями Россельхознадзора о безопасности и другими трудностями. Михнюк отмечал, что инициатива о продаже просроченных продуктов — это попытка переложить на кормовую отрасль ответственность за последующую утилизацию, логистические или правовые недоработки ритейла.



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