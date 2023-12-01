В России начался второй этап маркировки безалкогольных напитков

Целью маркировки является борьба с нелегальным оборотом и защита потребителей от некачественной продукции С. Николаев

В России началась обязательная маркировка безалкогольных напитков в стеклянной и полимерной упаковке, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. Распоряжение о введении этой меры в июне подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Причиной запуска маркировки стало развитие нелегального рынка: по оценкам НИФИ Минфина, уровень контрафакта в отрасли достигает 20%. Первый этап начался 1 сентября и предполагал регистрацию производителей безалкогольных напитков в системе маркировки.



Целью маркировки является борьба с нелегальным оборотом и защита потребителей от некачественной продукции. По словам представителей Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки «Честный знак»), это также способствует созданию благоприятной конкурентной среды на рынке. По словам руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлии Кузьминой, которые приводит ТАСС, в системе маркировки уже зарегистрировались почти 83 тыс. участников оборота, включая более 1,3 тыс. производителей и 870 импортеров.



Она также отметила, что маркировка не повлияет на стоимость безалкогольных напитков. Следующий этап маркировки начнется 1 марта 2024 года, когда коды появятся на напитках, упакованных в банки, включая алюминиевые. Соки, нектары, растительные альтернативы молока и компоты начнут маркировать с 1 июня 2024 года. «По подсчетам экспертов НИФИ Минфина, влияние маркировки на себестоимость одной единицы безалкогольных напитков не превысит 15 копеек без учета стоимости кода маркировки. Рост конечной стоимости продукции в результате введения маркировки не превысит 0,17% в год или 1% за шесть лет», — уточнила она.



Сейчас индустрия напитков не фиксирует роста продаж благодаря системе «Честный знак», сказал «Агроинвестору» президент ассоциации Союзнапитки Максим Новиков. «Кроме этого, хотелось бы напомнить, что система маркировки не является заменой деятельности контрольно-надзорных органов, выявление и устранение фальсифицированной и контрафактной продукции входит в их прерогативу», — подчеркнул он.



По его словам, борьба с поддельной и некачественной продукцией — это важная задача и добросовестный бизнес начал вовлекаться в эту работу еще до появления проекта маркировки. К примеру, в индустрии по инициативе Союза более 10 лет назад был создан проект «Система мониторинга качества», в рамках которого анализируются качество и безопасность соковой продукции, упакованной воды и безалкогольных напитков. Ежегодно проводится четыре-шесть программ исследований.



К примеру, в 2023 году была проведена большая программа исследований яблочной соковой продукции — наиболее популярной у российских потребителей, рассказал Новиков. Было исследовано около 90 образцов яблочных соков, нектаров, сокосодержащих напитков. Несмотря на опасения, что в связи с экономической ситуацией произойдет снижение качества, исследования показали, что оно остается стабильным. Более 95% соковой продукции на рынке соответствует требованиям качества и аутентичности, заверил эксперт.



Проект маркировки в индустрии напитков еще продолжает реализовываться, поэтому пока рано говорить о финальных результатах, продолжает Новиков. «Поскольку решение о реализации проекта маркировки уже принято, мы в первую очередь фокусируемся на проблемах прикладного характера. Для нас важно, чтобы производители вовремя были обеспечены качественными технологическими решениями, необходимым оборудованием, и система не создала проблемы для текущих бизнес-процессов», — сказал Новиков. Из актуального он выделил вопрос по маркировке напитков в алюминиевой банке. По мнению эксперта, сейчас крайне важно найти решение, которое бы подошло участникам индустрии, и производственный процесс не пострадал.



В июле «Черноголовка» объявила о решении присоединиться к эксперименту по маркировке сладких напитков, он позволит рассмотреть перспективные решения и понять, как их внедрить с минимальными затратами, сообщала пресс-служба компании. Компания ждала от эксперимента, который продлился до 31 августа, обеления рынка, который сегодня наводнен подделками под известные мировые бренды, также маркировка может помочь выявить случаи подделки под товары «Черноголовки». В пресс-службе компании не ответили на запрос «Агроинвестора».





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