Минсельхоз ожидает увеличения урожая сои до 7-8 млн тонн в ближайшие годы

Соя стала одной из самых привлекательных культур для растениеводов в последние годы Pixabay

В 2023 году в России был собран рекордный урожай сои — 6,7 млн т, в ближайшие годы показатель может быть увеличен до 7-8 млн т, сообщил Минсельхоз. Это позволит достичь полной самообеспеченности по сои и создать значительный экспортный потенциал. Министерство отметило, что в этом году сбор сои увеличился на 0,7 млн т по сравнению с предыдущим рекордом.



«Соя стала одной из самых привлекательных культур для растениеводов в последние годы. За десять лет посевные площади под нее выросли в 2,3 раза — с 1,5 млн га до 3,5 млн га», — говорится в сообщении агроведомства. Там отмечается, что интерес к производству обусловлен благоприятной конъюнктурой на фоне роста мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки, а также комплексом мер господдержки. В 2023 году правительство выделило аграриям на стимулирование производства масличных культур 1,86 млрд руб.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что планы по увеличению объемов производства сои в России выглядят весьма реалистично. Масличные остаются самыми рентабельными агрокультурами, и соя по-прежнему приносит аграриям хорошую прибыль. По его словам, за последние 14 лет урожай сои в России увеличился почти в шесть раз (до 6,7 млн т), посевы за этот период выросли втрое (до 3,6 млн га), а урожайность — примерно в 1,7 раза (почти до 20 ц/га).



В российской масложировой отрасли продолжается линейное перестроение экспорта с сырьевой модели на несырьевую, поэтому вполне резонно также ожидать роста производства продуктов переработки сои, сказал Лозовой «Агроинвестору». Так, например, в сезоне-2022/23 объемы выпуска соевого масла увеличились на 27% к уровню 2021/22 сельхозгода — до более чем 1 млн т. «Мы ожидаем, что в текущем сезоне рост продолжится. Кроме того, на территории Дальневосточного федерального округа, где традиционно производят значительную часть соевых бобов в стране, постепенно осваиваются крупные переработчики масличных. Однако большая часть собранного сырья до сих пор перетекает в Китай, где уже выпускается готовая продукция из отечественных маслосемян», — отметил Лозовой.



Новые мощности по переработке повысят конкуренцию в сфере закупки сои, а возможное увеличение ставки вывозной пошлины на культуру будет способствовать защите сектора переработки масличной внутри страны, считает аналитик. По итогам текущего года объемы переработки сои выросли до 5,43 млн т с 3,9 млн т в 2021 году и 5,3 млн т в 2022-м. «Что касается экспорта, то с января по ноябрь 2023 года Россия нарастила поставки за рубеж соевого масла и шрота на 22% — до более чем 1,35 млн т. Отгрузки сои за рубеж идут без изменений к уровню аналогичного периода прошлого года — 1,2 млн т», — заключил Лозовой.



В начале декабря президент Российского соевого союза Александр Санакин в интервью поле.рф говорил, что ограничение доступа к иностранной селекции сои может снизить себестоимость производства и уровень доходности в России. «Себестоимость выращивания сои может фактически снизиться в случае введения квот на импортные семена, так как российские семена дешевле. Однако экономика выращивания сои все равно пострадает: большинство российских семян не смогут обеспечить достаточное количество продукции высокого качества. Это означает, что квотирование [импорта семян] повлияет на маржинальность: цены могут снизиться с уровня, характерного для пищевой сои, которая востребована для экспорта, до уровня фуражной», — отмечал Санакин.



По его словам, российская соя пользуется спросом на мировых рынках, особенно в Китае, благодаря отсутствию ГМО. Однако в отечественной селекции есть определенные проблемы, включая нехватку современных сортов. Санакин также отмечал, что при обсуждении урожайности сои часто упускается из виду ее качество. По его мнению, ограничение доступа к инновационной селекции может негативно сказаться на экспортном потенциале. «Снижение качества сои резко отразится на экспортном потенциале. При этом внутренний рынок, вероятно, не получит больших преимуществ — у нас недостаточно перерабатывающих мощностей для того, чтобы урожай был востребован. Кроме того, следует помнить, что экспортную пошлину на сою никто не отменял, и она серьезно ограничивает экспорт», — говорил глава союза.



На портале проектов нормативных правовых актов прошло голосование по разработанному Минсельхозом проекту постановления правительства, планирующему квоты на ввоз семян сельхозкультур (соя, пшеница, подсолнечник, кукуруза, ячмень, рапс, рожь, сахарная свекла, картофель) с 23 января по 31 декабря 2024 года. Документ предлагает установить нулевые квоты на импорт семян сои, пшеницы и ржи. Против квот поступило 307 голосов, за введение квот — ноль, сообщил Российский Соевый Союз 29 декабря. «В связи с однозначной позицией представителей отраслевого и научного сообщества правительству РФ предложено отменить введение квот на ввоз зарубежных семян, — говорится в сообщении союза. -



Чтобы единогласное мнение было учтено, Российский Соевый Союз направил соответствующие обращения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову».



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