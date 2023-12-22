Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Индию до $1 млрд

Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию Pixabay

В январе-ноябре 2023 года Россия экспортировала в Индию сельхозпродукцию почти на $1 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в обзоре федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. За прошлый год поставки туда увеличились в 2,4 раза и составили $768 млн. В натуральном выражении за 11 месяцев в Индию было отправлено более 1,1 млн т продовольствия, что в 2,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2022 года.



Основной экспортный товар — подсолнечное масло: его отгружено 852 тыс. т (в 2,5 раза больше) на $793 млн. Россия стала крупнейшим поставщиком этой продукции в Индию. В начале декабря туда также было экспортировано 181 тыс. т соевого масла, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году, на $164 млн (рост в 1,7 раза). Поставки чечевицы возобновились в октябре 2022 года после двухлетнего перерыва. За 11 месяцев 2023-го было экспортировано более 41 тыс. т чечевицы на сумму $33 млн.



Кроме того, за этот период Россия поставила в Индию 27 тыс. т семян кориандра (на 9% меньше) на $15 млн (- 35%). «Несмотря на спад, Индия остается крупнейшим покупателем кориандра из России в этом году», — говорится в материалах «Агроэкспорта». В начале декабря Индия занимала восьмое место среди крупнейших потребителей российских продуктов питания, а по итогам 2022 года была на 11-м месте. Согласно обзору, реализация экспортного потенциала России на индийском рынке в среднесрочной перспективе зависит от развития инфраструктуры.



Наращивание транспортно-логистических возможностей, в том числе в рамках Международного коридора «Север-Юг» (МТК), поможет снизить затраты, полагают аналитики «Агроэкспорта». «Для снижения транспортных расходов также важно, чтобы увеличивались индийские поставки в Россию. Сейчас деловые круги двух стран активно налаживают новые связи и перестраивают цепочки поставок, — отмечает руководитель направления по исследованиям Индии Института исследований развивающихся рынков «Сколково» Лидия Кулик, слова которой приводятся в обзоре. — Одновременно развиваются транспортные коридоры, что дает основания рассчитывать на расширение спектра двусторонней торговли, в том числе в сфере сельскохозяйственной продукции».



Устранение таможенных барьеров будет играть важную роль в развитии торговли, считает «Агроэкспорт». Сейчас увеличению поставок препятствуют таможенные пошлины, а также множество дополнительных таможенных платежей. Директор департамента АПК Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян в целом видит перспективы увеличения поставок в Индию таких товаров, в которых у страны имеется существенная импортная потребность. Особенно это касается чечевицы, соевых бобов, соевого и подсолнечного масел, а также их жмыхов, различных кормов для животных. «По некоторым из этих товаров в настоящее время у Индии довольно высокий уровень тарифной защиты, что препятствует активному экспорту из ЕАЭС. Но уверен, что эти и другие вопросы будут широко обсуждаться в рамках работы по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией», — приводит «Агроэкспорт» его слова.



В начале декабря руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов говорил, что в этом году отгрузки продукции АПК на внешние рынки составят $45 млрд — это целевой показатель, который был поставлен в 2019-м, когда начал свою работу федеральный проект «Экспорт продукции АПК». По словам замминистра сельского хозяйства Сергея Левина, за пять лет реализации проекта поставки на внешние рынки практически удвоились. Так, отгрузки зерновых увеличились на 80%, масложировой продукции — почти втрое, рыбы и морепродуктов — на треть, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — в 1,5 раза, мясной продукции — почти в 4,5 раза. В этом году экспорт продукции АПК также показывает уверенной рост, отмечал замминистра. В 2022 году Россия занимала 17 место в мировом рейтинге экспортеров продукции АПК с показателем в $41,6 млрд (доля 2,1%).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

