Экспорт растительных масел в этом сезоне может вырасти до 6,5 млн тонн

Россия поставляет на экспорт около 70% произведенного растительного масла М. Стулов

Экспорт растительных масел в этом сезоне может вырасти до 6,5 млн т, из них 4,25 млн т составит подсолнечное масло — это рекордный показатель по вывозу этого товара, рассказал на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, ключевыми странами-импортерами являются Индия и Китай. В целом сейчас наблюдается смещения спроса на азиатское направление. В прошлом сезоне экспорт растительных масел составлял 6 млн т.



Урожай масличных в России с учетом новых регионов может составить порядка 30 млн т, включая более 18 млн т подсолнечника. В условиях снижения рентабельности в растениеводстве масличные в этом году поддержали сельхозпроизводителей за счет своей доходности. При этом в 2024-м их урожай может снизиться до 27,5 млн т, прогнозирует Лозовой. Он отметил, что участники рынка по-прежнему используют семена зарубежного производства, которые дают достаточно хорошую урожайность. Но на фоне введения квот на импорт семян ситуация может измениться, допускает он.



Также для отрасли имеет значение введение квоты на импорт средств защиты растений (СЗР), эта мера также может отразиться на масличном рынке, считает эксперт. В конце сентября стало известно, что Минпромторг готовится рассмотреть вопрос о введении квот на импорт СЗР. Параметры квоты уже утверждены, будет разрешено ввезти 15 тыс. т основных групп пестицидов. Однако дата введения квоты все еще обсуждается. Ранее речь шла о промежутке с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024-го, но сейчас сроки сдвигаются на 1 января-30 июня 2024-го.



Мощности по переработке масличных Лозовой оценивает в 30,8 млн т без учета новых регионов, то есть весь урожай можно переработать на имеющихся мощностях. В 2023 году объем переработки масличных составит 25,5 млн т, оценивает эксперт. Также он отметил, что в этом году ожидается рекордный урожай сои — около 7 млн т. Большая часть этой агрокультуры собирается на Дальнем Востоке, куда инвесторы сейчас начинают активно выходить. «Наиболее вероятно, что в ближайшие годы на территории этого макрорегиона произойдет рост переработки сои. Мы ориентируемся, что Китай, как наш ключевой партнер, будет закупать у нас больше продуктов переработки, а не сырья», — считает аналитик.



Внутреннее потребление растительного масла в России в этом году составляет 3,1 млн т, продолжает Лозовой. Около 70% выпущенной готовой продукции экспортируется. Мировые цены на подсолнечное масло сейчас начинают постепенно снижаться, а вслед на ними — и доходность экспортеров, отметил Лозовой. По его прогнозу¸ фактором поддержки отрасли может стать рынок пальмового масла, по которому есть все предпосылки для удорожания. Кроме того, в декабре все внимание сосредоточено на посевную в Бразилии, если там будет замедление, то это найдет отражение на соевом рынке и поддержит рынок подсолнечного масла.



В конце ноября OleoScope прогнозировал, что в этом году поставки растительных масел из России в страны Африки могут вырасти в 1,5 раза до более чем 850 тыс. т. Прирост произойдет на фоне ожидаемого наращивания отгрузок подсолнечного масла примерно в 2,5 раза. При этом для потребителей из Африки оно по-прежнему остается премиальной продукцией, но спрос постепенно растет. Самым востребованным видом масла в регионе традиционно является пальмовое — наиболее доступное, отмечал тогда Лозовой. По его словам, за 10 месяцев этого года Россия отправила в Африку 652 тыс. т масел против 446 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Увеличение отгрузок прослеживалось на фоне заметного прироста экспорта подсолнечного масла — со 178 тыс. т до 419 тыс. т.



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