В морских портах разрешили размещать спецхранилища минудобрений

Каждый год нужно перевозить по морю около 6 млн тонн минеральных удобрений НМТП

Президент Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на размещение в границах водоохранных зон в морских портах специализированных хранилищ для хранения и перевалки аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 10 дней. Закон разработан для развития в России портовых мощностей для перевалки опасных жидких, опасных сухих и неопасных сухих минеральных удобрений, аммиака и метанола.



Премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре отмечал, что из-за санкций российские производители потеряли доступ к необходимой портовой инфраструктуре за рубежом, что серьезно затрудняло транспортную логистику. Согласно пояснительной записке, речь идет о морских портах Украины и стран Прибалтики, через которые отечественные компании ранее осуществляли перевалку продукции. По словам Мишустина, каждый год нужно перевозить по морю около 6 млн т минеральных удобрений, для чего необходимо создать собственные объекты. По словам замглавы Минпромторга Михаила Юрина, которые ранее приводило РИА «Новости», правительство рассчитывает, что восстановление экспорта минеральных удобрений ежегодно будет приносить бюджету дополнительные 5 млрд руб.



Для этого закон вносит изменения в Водный кодекс, они снимают ограничения на размещение соответствующих специализированных хранилищ в непосредственной близости от береговой линии морских портов. Перечень таких портов утвердит правительство. Чтобы исключить негативное воздействие на окружающую среду, проекты по строительству хранилищ будут проходить государственную экологическую экспертизу. Их возведение, реконструкция и эксплуатация будут возможны только при условии оборудования их сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.



Ранее Водный кодекс запрещал размещение в границах водоохранных зон химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. В частности, к таким веществам относятся аммиак, метанол, аммиачная селитра и нитрат калия. При этом территория в границах морского порта в пределах 500 м от береговой линии относится к водоохранной зоне моря, поэтому строить в российских морских портах специализированные комплексы для перевалки таких грузов в морской транспорт было нельзя.



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