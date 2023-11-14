Меры по регулированию рынка минудобрений продлили до конца мая 2024 года

С июня по октябрь аграрии приобрели почти 4 млн тонн минеральных удобрений «Уралкалий»

Меры по регулированию рынка минеральных удобрений, направленные на обеспечение внутреннего рынка, будут действовать до конца мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза по итогам совещания, проведенного главой министерства Дмитрием Патрушевым по текущей ситуации на рынке минеральных удобрений. «Срок действия мер регулирования рынка удобрений был изначально до конца ноября. Учитывая их эффективность, было принято решение продлить комплекс мер на полгода — до конца мая 2024 года», — отмечается в сообщении.



По словам Патрушева, сезонные работы на полях уже заканчиваются. «Несмотря на определенные сложности, закупка удобрений ведется ритмично. Сейчас также идет закупка удобрений на весеннюю посевную кампанию 2024 года», — добавил министр. Цены на удобрения на рынке стабильны, и большинство их видов в данный момент дешевле, чем в прошлом году. Согласно данным регионов, с июня по октябрь аграрии приобрели почти 4 млн т удобрений, что составляет 102% от плана и превышает уровень аналогичного периода прошлого года.



Установленный объем экспортных квот выбран примерно на 60%. Минсельхоз поддержал предложение Минпромторга об увеличении лимита еще на 2,2 млн т, говорится в сообщении министерства. Объем квоты на следующий период планируется на уровне около 17 млн т. Патрушев напомнил о том, что закупка удобрений под весеннюю посевную кампанию будет набирать обороты, и отметил, что ФАС осуществляет мониторинг цен на данную продукцию. Важно не допустить скачка цен и обеспечить контроль, чтобы стоимость оставалась на уровне прошлого сезона.



Патрушев призвал Минпромторг и ФАС оперативно подготовить нормативные акты для своевременного продления комплекса мер по регулированию рынка удобрений. В октябре министр говорил, что Минсельхоз прорабатывает вопрос продления на полгода мер по обеспечению удобрениями внутреннего рынка. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление действия квот на вывоз из России минеральных удобрений до 30 ноября 2023 года для поддержания достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что продление мер — это, скорее, психологический фактор влияния, так как роста цен на удобрения на мировом рынке не ожидается. По его мнению, выделенной квоты на экспорт удобрений пока достаточно, даже эти объемы бывает сложно реализовать. «Это большая и сложная работа для компаний по производству минеральных удобрений. Дефицита этого продукта сейчас нет, цены если и растут, то немного. Вопрос в другом, в том, что у аграриев нет средств на приобретение удобрений. На этом фоне наблюдается тренд на применение более простых удобрений, тогда как раньше наблюдался интерес к сложным. У нас и так была большая доля именно простых удобрений, она и в мире тоже достаточно высока, но у нас был рост применения сложных удобрений. Сейчас он затормозился, потому что они объективно дороже, хотя эффективнее», — рассказал эксперт.



По словам Корбута, экспорт удобрений идет без особых сложностей, кроме проблем с оплатой товара. «Эта ситуация наблюдается уже давно, и рынок привык с ней работать. Это связано с санкционным давлением. Сейчас американцы подняли пошлины на фосфорные российские удобрения. Американским фермерам это не нравится, причем здесь двойственная политика. Они подняли сначала цены для российских и марокканских удобрений, однако, когда обе стороны выступили против это меры, пошлина на марокканские удобрения была снижена, а на российские — нет. Так они создают не либеральный, а поддающийся политическим факторам рынок», — добавил он.



В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сказали «Агроинвестору», что ситуация на российском рынке удобрений стабильная и предсказуемая, поэтому практическая необходимость в продлении регуляторных мер отсутствует, и какого-то ощутимого эффекта для внутреннего рынка от этого шага ассоциация не ожидает. На сегодняшний день производители обеспечили уже 99% прогнозного объема приобретения минудобрений АПК на весь 2023 год. Сейчас аграрии уже закупаются впрок, в счет потребности на будущий год. Весь платежеспособный спрос аграриев полностью обеспечивается.



По данным РАПУ, ценовая ситуация для российских потребителей стабильно благоприятная. Средние цены производителей минеральных удобрений для предприятий АПК ниже зафиксированных в торговых политиках компаний, а также ниже экспортных ставок. По данным Росстата, разница с экспортной ценой на карбамид — 22%, на аммофос — 15%, на NPK — 14%, на аммиачную селитру — 9%.



В конце октября Минпромторг предлагал установить квоту на экспорт азотных и сложных удобрений на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в размере 16,95 млн т. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В том числе квота на вывоз азотных удобрений (карбамида, карбамидо-аммиачной смеси, аммиачной селитры) должна была составить 9,8 млн т, сложных удобрений — 7,15 млн т.



Кроме того, ранее производители некоторых видов удобрений обратились к властям с просьбой скорректировать экспортные пошлины для их продукции, писал ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития. Источник агентства рассказывал, что пошлины на аммиак и метанол могут отменить, а на калий — снизить с 10% до 3%. В Минэкономразвития тогда поясняли, что в рамках применения «курсовых» экспортных пошлин нет возможности исключить определенные компании из списка плательщиков. Однако компании имеют возможность подать заявку на корректировку таможенных пошлин напрямую в Минэкономразвития или через отраслевые органы исполнительной власти.



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