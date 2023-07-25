РАПУ: объем использования минудобрений превысит 11 млн тонн

В прошлом году аграрии приобрели рекордные 5,2 млн тонн минеральных удобрений «Фосагро»

По оценке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в ближайшие пять-семь лет объем использования минеральных удобрений в России превысит 11 млн т в действующем веществе (д. в.). Для обеспечения этой потребности члены РАПУ планируют инвестировать в развитие производственных мощностей и региональных логистических каналов около 2 трлн руб., говорится в сообщении ассоциации. Вложения в развитие отрасли за последние 10 лет составили около 1,8 трлн руб.



За 15 лет деятельности РАПУ мощности по производству минеральных удобрений в стране выросли более чем в 1,5 раза и в прошлом году достигли 29,4 млн т д. в. Продукция отрасли стабильно востребована не только в агросекторе, но и в горнодобывающей и обрабатывающей индустриях. Хотя приоритетом отрасли является обеспечение российских потребителей, Россия занимает первое место в мире по экспорту удобрений и второе после Китая по объему их производства. Россия остается единственной страной на планете, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж, подчеркивает РАПУ. По данным ассоциации, российские минеральные удобрения поставляются более чем в 100 государств, 70% вывоза приходится на дружественные развивающиеся страны. С 2008 года экспорт минеральных удобрений вырос в 1,6 раза и в прошлом году составил $19,3 млрд.



РАПУ оценивает среднегодовой прирост потребления минеральных удобрений в России на уровне 11%, тогда как во всем мире за последние 10 лет он составил лишь 1,5%. Потребление удобрений в российском АПК за 15 лет, по данным ассоциации, увеличилось более чем в три раза и в прошлом году достигло 5,8 млн т д. в. с учетом накопленных ресурсов. Согласно оптимистичному сценарию Минсельхоза, к 2030 году применения минудобрений сельхозпроизводителями может увеличиться до 9,5 млн т в д. в., следует из презентации, которую руководитель департамента растениеводства агроведомства Роман Некрасов ранее представил на конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. В прошлом году аграрии приобрели рекордные 5,2 млн т д. в. минеральных удобрений.



Рост использования удобрений обеспечивается за счет повышения их доступности, развития логистической базы их доставки и хранения, развития технической оснащенности сельхозпредприятий и др. «При этом мы постоянно работаем над совершенствованием технологий их применения. Во всем мире три четверти минудобрений вносятся в жидкой и газообразной формах и только четверть — в твердой форме, у нас картина обратная, и мы работаем над тем, чтобы как можно больше удобрений вносилось в доступной форме, чтобы растения сразу могли их использовать», — рассказал Некрасов. РАПУ оценивает среднегодовой прирост потребления минеральных удобрений в России на уровне 11%, тогда как во всем мире за последние 10 лет он составил лишь 1,5%.



Президент Владимир Путин, поздравляя ассоциацию с юбилеем, отметил, что отрасль вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, а также сказал о ее серьезном экспортном потенциале. «Отечественные производители являются ответственными партнерами африканских фермеров, поставляют им все основные виды минеральных удобрений, способствуют продвижению на территории континента масштабных инициатив ООН в сфере экологии и здоровья почв, реализуют востребованные проекты в области научно- технического сотрудничества и аграрного образования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. За последние пять лет поставки российских минеральных удобрений в Африку удвоились: с 771,9 тыс. т в физическом весе в 2018 году до более 1,6 млн т в 2022-м, уточняет РАПУ. На долю отечественной продукции приходится около 10% всех используемых африканскими фермерами удобрений.



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