Аграрии сокращают использование сложных удобрений

Спрос на минеральные удобрения в России сохраняется на стабильном уровне, отмечают их производители «ФосАгро»

Сельхозпроизводители не достигли плана по приобретению сложных удобрений (состоящих из нескольких действующих веществ) примерно на 20%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания у руководителя департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова. По их словам, этот план был согласован Минсельхозом и Минпромторгом в июне 2022 года и был необходим для сдерживания внутренних цен на удобрения. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин ранее говорил, что аграрии должны будут приобрести более 14 млн т удобрений в физическом весе с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023-го. На совещании в Минсельхозе Некрасов отметил, что план «в целом выполнен», но с перекосом в пользу простых удобрений.



По словам участников совещания, на которых ссылается издание, закупки аммиачной селитры составили 114% от плана, в то же время по комплексной продукции было существенное отставание. Так, азофоски купили 79% от запланированных объемов, диаммофоса — 79%, аммофоса — 80%, карбамидно-аммиачной смеси — 81%. В итоге под угрозой может оказаться выполнение плана по приобретению удобрений в сезоне-2023/24, который уже согласован и начнет действовать с 1 июня, отметили участники совещания.



Представитель Иркутской области на совещании объяснил, что переход от комплексных удобрений к простым обусловлен финансовым положением аграриев. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на его слова, у крупных сельхозпроизводителей нет отставания по графикам, а у небольших компаний с этим есть определенные сложности.



В пресс-службе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сказали «Агроинвестору», что внутренний рынок всегда был для отечественных производителей минеральных удобрений приоритетным. Там подчеркнули, что российская индустрия полностью закрывает растущий спрос на удобрения в национальном АПК, при этом наша страна является крупнейшим в мире экспортером минеральных удобрений.



Сегодня спрос на минеральные удобрения в России сохраняется на стабильном уровне, отмечают в ассоциации. «Несмотря на то, что сейчас еще только середина мая, аграрии закупили уже более 60% от прогнозного объема приобретения минеральных удобрений на весь 2023 год, — сообщили в РАПУ. — В частности, весенние полевые работы были обеспечены минеральными удобрениями полностью. Более половины из этого объема пришлось на азотные удобрения, которые традиционно вносятся весной».



В ассоциации считают, что аграриям пора задуматься о подготовке к осенним полевым работам, где как раз применяются сложные минеральные удобрения. «Как правило, с июня спрос на сложные минеральные удобрения растет. Прогнозный объем спроса уже учтен в производственных планах предприятий, поэтому дефицита сложных удобрений — даже в моменты ажиотажного спроса — не предвидится», — заверили в пресс-службе ассоциации.



По ее данным, сложности могут возникнуть с транспортировкой удобрений по железной дороге. «Лето — традиционный период отпусков, и приоритет отдан пассажирским перевозкам. Поэтому чем раньше покупатель разместит заказ, тем больше шансов, что его удобрения окажутся в регионе вовремя и будут внесены в оптимальные агротехнические сроки», — предупредили в РАПУ.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что предприятие не отказывается от сложных удобрений и продолжает работать также, как раньше. «У некоторых аграриев сейчас нет возможности покупать комплексное удобрение, они упрощают технологию. Мы пока занимаем позицию, что не будем снижать технологи, а будем работать на высокий урожай, но наше хозяйство проводит перераспределение по культурам: планируем уменьшить площади под пшеницей и рапсом», — рассказал он. По его словам, стоимость удобрений сейчас не сильно отличается от прошлогодней. «Мы закупаем удобрения заранее, с августа по ноябрь, однако недавно пришлось докупить небольшой объем селитры — 22 т. Ее стоимость была немного ниже, чем в прошлом году», — рассказал Неженец.



В конце апреля Росстат сообщал, что производство минеральных удобрений в России в первом квартале этого года составило 6 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ), что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. При этом выпуск минудобрений в марте был выше, чем в феврале 2023-го на 5,9%, но ниже, чем в марте прошлого года на 4,6%. В РАПУ отмечали, что на фоне снижения в секторе потребления калийных удобрений, объем выпуска основных видов минудобрений (азотных, фосфорных и высокотехнологичных комплексных), применяемых отечественными сельхозтоваропроизводителями, увеличивается. По данным Росстата, в первом квартале 2023-го производство фосфорных удобрений выросло на 7%, азотных — почти на 5% (в пересчете на 100% питательных веществ).



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