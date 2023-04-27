Производство всех минудобрений снизилось на 8,3% в первом квартале 2023 года

Производство основных видов удобрений, применяемых отечественными аграриями, растет​ «ФосАгро»

Производство минеральных удобрений в России в первом квартале этого года составило 6 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ), что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. При этом выпуск минудобрений в марте был выше, чем в феврале 2023-го на 5,9%, но ниже, чем в марте прошлого года на 4,6%, следует из данных, опубликованных Росстатом.



В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) говорят, что сейчас сохраняется тенденция прошлого года: на фоне снижения в секторе калийных удобрений (минус 31% в первом квартале), объем выпуска основных видов минудобрений (азотных, фосфорных и высокотехнологичных комплексных), применяемых отечественными сельхозтоваропроизводителями увеличивается. Как следует из данных Росстата, в первом квартале 2023-го производство фосфорных удобрений выросло на 7%, азотных — почти на 5% (в пересчете на 100% питательных веществ)



Неизменным стратегическим приоритетом для российских производителей является внутренний рынок, а приоритетным потребителем — отечественные сельхозтоваропроизводители, отмечает представитель РАПУ. Так, уже к середине апреля производители минудобрений обеспечили большую часть прогнозного объема приобретения АПК на весь 2023 год. Ранее «Агроинвестор» писал, что по плану в этом году аграрии должны закупить 5,6 млн т д. в.



«Что касается экспорта, то производители успешно адаптируются к новым условиям и оперативно перенаправляют экспорт на альтернативные и развивающиеся рынки», — прокомментировали «Агроинвестору» в РАПУ.



Например, компания «ФосАгро» - крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений — в прошлом году увеличила поставки в Индию более чем в пять раз, в другие страны Азии — более чем вдвое. Объемы продаж продукции «ФосАгро» по итогам 2022-го выросли на 6,4% и превысили 11 млн т, что стало самым высоким показателем за всю историю компании. В первом квартале этого года «ФосАгро» также расширила производство продукции на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го.



Аналитики группы «Деловой профиль» говорят, что в большей степени отрицательная динамика связана со снижением выпуска калийных удобрений, производство которых на 3/4 ориентировано на внешние рынки. На сокращение объемов оказывают влияние санкции, введенные против «Беларуськалия», продукция которого хлынула на российский рынок и реализуется по тем же каналам, что и российская. Кроме того, высокие мировые цены подстегнули интерес канадских производителей, которые стали активно наращивать мощности по производству калийных удобрений, стремясь завоевать рынки «недружественных стран», оставленные российскими компаниями из-за влияния санкций.



Хорошую динамику в первые месяцы 2023 года демонстрируют фосфорные удобрения, что объясняется увеличением выпуска комплексных удобрений, повышением спроса со стороны российских аграриев, а также активизацией их экспорта в Индию и Китай. А главной причиной роста производства азотных удобрений, продолжает он, стала остановка аммиакопровода «Тольятти — Одесса», что вынудило традиционных экспортеров аммиака наращивать выпуск аммиачной селитры в России, указывают аналитики «Делового профиля».



По словам консультанта компании «Выгон Консалтинг» Артема Лебедского-Тамбиева, до введения санкций и ограничений на поставки более 60% производимых в России удобрений шло на экспорт. «Поэтому снижение производства, вероятно, вызвано падением вывоза ввиду сбытовых проблем (в первом квартале 2022 года ограничения еще не действовали, поэтому в сравнении с ним в первом квартале 2023-го наблюдалось уменьшение объемов)», — добавляет он.



Эксперт также обращает внимание на то, что в 2022-м снижалось производство только калийных удобрений — на 32%, азотные и фосфорные же росли на 4% и 2% соответственно. Это связано с логистическими проблемами по отгрузке калийных удобрений на экспорт — прекращение поставок в Европу, остановка работы принадлежащего «Уралхиму» терминала по перевалке удобрений в Латвии и проблемы с фрахтом судов.



Основным драйвером дальнейшего роста производства минудобрений может стать активизация экспорта, который во многом сдерживается существующими квотами, акцентирует внимание представитель «Делового профиля». «Однако отказаться от введения квот правительство пока не может, так как они помогают не только удовлетворить внутренний спрос, но и сдерживать цены на удобрения на внутреннем рынке в условиях, когда мировые цены становятся выше», — говорит он.



Из-за квотирования экспорта и сохраняющихся логистических проблем, а также сложностей с оплатой, вызванных санкциями, существенного увеличения объемов отгрузок за рубеж в текущем году ожидать не приходится, а внутреннее потребление минеральных удобрений растет уже медленными темпами, отмечают аналитики. Поэтому по итогам года объем производства удобрений, скорее всего, останется на уровне 2022-го, без каких-либо существенных изменений в структуре выпуска, прогнозирует «Деловой профиль».



Лебедской-Тамбиев также говорит, что дальнейшие объемы выпуска минеральных удобрений в большей степени будут зависеть от возможностей экспорта, а именно от развития перевалочной инфраструктуры, налаживания новых каналов сбыта и поиска новых покупателей конечной продукции. Несмотря на значительный рост потребления удобрений в России — за последние восемь лет оно удвоилось до 5,8 млн т (в действующем веществе) в 2022 году, и прогнозы Минсельхоза по увеличению этого показателя до 8,8 млн т к 2030-му, в краткосрочной перспективе увеличение закупок на внутреннем рынке не сможет компенсировать существенное падение вывоза, уверен эксперт.



На объемах экспорта помимо квот сказывается потеря доступа к портовой инфраструктуре европейских стран, ранее обслуживавших перевалку более 30% российских удобрений, напоминает представитель «Делового профиля». Рост цен на фрахт судов для морской перевозки удобрений, повышение транспортного плеча доставки также не улучшают картину поставок. Поэтому возврата вывоза удобрений к уровням 2021 года можно ожидать не ранее, чем в 2024-м. К тому времени будет запущен цифровой рубль, и будет ощутим эффект от проводимой модернизации портовой инфраструктуры, в том числе введена в эксплуатацию первая очередь порта по перевалке минудобрений в Краснодарском крае мощностью 1,5 млн т аммиака в год, возводимого компанией «Тольяттиазот» (управляется «Уралхимом»)



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

