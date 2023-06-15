РАПУ: в первом квартале европейские аграрии недовнесли около 41% удобрений

Россия является основным мировым поставщиком минеральных удобрений «ФосАгро»

Страны Европы в первом квартале 2023 года недовнесли на поля около 41% минеральных удобрений от необходимой нормы. В Восточной Европе этот показатель еще выше. Такие данные привел президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, выступая на сессии «Обеспечение глобальной продовольственной безопасности в современных условиях» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Гурьев дал понять, что сокращение объемов использования удобрений в Европе связано со снижением объема поставок этой продукции из России вследствие введенных в отношении страны санкций. По данным главы РАПУ, Европа сократила импорт минеральных удобрений на две трети, а отдельно Северная Европа — в два раза. «Все это отразится на будущих урожаях, стоимости основных продуктов питания, а также глобальной продовольственной инфляции», — считает Гурьев.



Он также рассказал, что по итогам 2022 года мировое потребление минеральных удобрений упало на 15%. В абсолютных цифрах это примерно 36 млн т — примерно столько удобрений потребляется внутри России в течение трех лет.



При этом Гурьев уверен, что российская отрасль производства минеральных удобрений будет расти как за счет увеличения внутреннего потребления, так и новых экспортных рынков. В частности, по его словам, Россия в три раза увеличила поставки минеральных удобрений в Индию. Гурьев отметил, что страна «более плотно выходит на рынки глобального Юга, включая Африку, Азию, Латинскую Америку, которые сейчас являются главными рынками и в будущем будут расти».



Что касается внутреннего рынка, то Гурьев рассказал, что «видит колоссальное развитие [российского] АПК с конкретно сформулированными планами по увеличению потребления минеральных удобрений». На текущий момент отечественные аграрии получили порядка 66% удобрений от годовой потребности. Инвестиционный потенциал отрасли производства удобрений он оценивает в 2 трлн руб. в течение следующих 10 лет.



По данным Федеральной таможенной службы, экспорт удобрений из России в прошлом году сократился на 15%. Европа в 2022 году закупила 2 млн т российских удобрений — в 1,5 раза меньше, чем в 2021-м. При этом поставки удобрений в Индию выросли до 3,6 млн т, на 40%, до 700 тыс. т, увеличились отгрузки удобрений в Турцию.



В кулуарах ПМЭФ Гурьев сказал, что пошлины и квоты на экспорт минеральных удобрений сейчас не нужны, пишет ТАСС. «Механизм не работает. РАПУ сейчас предлагает посмотреть на сегодняшнюю ценовую составляющую. Цены упали практически на все виды минеральных удобрений от двух до четырех раз, поэтому никакой сверхприбыли сейчас нет. Пошлины сегодня являются абсолютно ненужным, сдерживающим экспорт механизмом так же, как и квоты», — отметил он.



«Ведомости» ранее писали, что власти могут отменить экспортную пошлину на минеральные удобрения, заменив ее другим механизмом, либо принципиально ее скорректировать. Пошлина взимается в случае превышения экспортной стоимости удобрений в $450 за тонну. Ставка составляет 23,5% для всех видов минеральных удобрений. Минфин прогнозировал, что в этом год пошлина должна была принести в бюджет около 120 млрд руб., однако, по информации издания пока собрано лишь 5 млрд руб.



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