В России начала действовать экспортная пошлина на минеральные удобрения в размере 7%

Минфин ранее предлагал установить единую экспортную пошлину со ставкой 8% по всем видам удобрений «ФосАгро»

С 1 сентября в России начинает действовать экспортная пошлина на минеральные удобрения. Она будет составлять 7% от таможенной стоимости, при этом установлена минимальная ставка в зависимости от вида удобрений. Ставка по азотным удобрениям составит 7%, но не менее 1,1 тыс. руб. за тонну, по фосфорным и сложным — 7%, но не менее 2,1 тыс. руб. за тонну, по калийным — 7%, но не менее 1,8 тыс. руб. за тонну. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера будет действовать до 31 декабря 2024 года.



Минфин ранее предлагал установить единую экспортную пошлину со ставкой 8% по всем видам удобрений, но в результате обсуждений ставка была снижена до 7%. Также, согласно постановлению, на два вида минеральных удобрений — водородфосфат диаммония и диводород фосфат аммония сохранена нулевая ставка экспортной пошлины. Источник ТАСС ранее пояснял, что это связано с высокой себестоимостью их производства.



С 1 января текущего года в России были введены экспортные пошлины на минеральные удобрения в размере 23,5% в случае превышения цены удобрений $450 за тонну. Однако поскольку из-за снижения цен на удобрения полученные доходы от этих пошлин составили всего около 5% от плана, правительство решило изменить механизм.



Несмотря на снижение цен на минеральные удобрения, отрасль сохраняет достаточную операционную рентабельность, позволяющую производителям выполнять свои планы в рамках утвержденных инвестиционных программ, ранее обращал внимание Минфин. В первом квартале 2023 года рентабельность по операционной прибыли составила от 48% до 59%, что немного ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (48-75%), сравнивало ведомство.



Минфин оценивал, что при ставке пошлины в 8% изъятие для основных производителей минеральных удобрений составит около 10% от операционной прибыли или 15% от свободного денежного потока за 2022 год. Министерство считает, что эти изъятия не окажут существенного негативного влияния на развитие отрасли в долгосрочной перспективе.



В середине июня «Ведомости» писали, что власти рассматривали возможность отмены экспортной пошлины на минеральные удобрения и замены ее другим механизмом или корректировки. Один из источников, близкий к правительству, предполагал, что сборы с производителей могут быть привязаны к рентным выплатам. Другой источник говорил о возможности дифференциации пошлины в зависимости от подгруппы удобрений или привязки ее к мировым ценам, а не к экспортным.



По информации «Интерфакса», в качестве альтернативы адвалорной пошлине рассматривалось повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и введение акциза на газ. Однако дальнейший рост НДПИ привел бы к сокращению добычи сырья для производства удобрений, а акциз на газ, учитывая текущую ситуацию на рынке, сделал бы производство некоторых азотных удобрений убыточным.



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