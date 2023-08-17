Из-под действия единой пошлины могут вывести два вида минудобрений

Несмотря на снижение цен на минеральные удобрения, отрасль сохраняет достаточную операционную рентабельность «ФосАгро»

Минфин предложил исключить два вида минеральных удобрений — водородфосфат диаммония и диводород фосфат аммония — из проекта постановления правительства о введении единой экспортной пошлины на удобрения, следует из обновленного проекта документа, размещенного на портале нормативных правовых актов. Источник ТАСС пояснил, что это связано с высокой себестоимостью производства этих видов удобрений. Ранее ведомство предложило установить с 1 сентября 2023 года до конца 2024-го единую экспортную пошлину на минеральные удобрения на уровне 8%.



Сейчас таможенная пошлина на экспорт составляет 23,5% от разницы между таможенной стоимостью 1 т минеральных удобрений и $450. Если таможенная стоимость удобрений при их вывозе за пределы ЕАЭС эквивалентна или меньше $450, то пошлина не взимается. Минфин рассчитывал, что поступления в бюджет от действия вывозной пошлины в 2023 году составят около 119 млрд руб., однако на фоне изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках минеральных удобрений и особенностей сбытовой политики их производителей за полгода было собрано всего 6 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Донастройка» действующего механизма таможенно-тарифного регулирования вывоза, позволит обеспечить поступления в федеральный бюджет от производителей минеральных удобрений 87 млрд руб. до конца 2024 года, подсчитало ведомство.



Несмотря на снижение цен на минеральные удобрения, отрасль сохраняет достаточную операционную рентабельность, позволяющую производителям выполнять свои планы в рамках утвержденных инвестиционных программ, обращает внимание Минфин. Так, в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью производителей их рентабельность по операционной прибыли в первом квартале 2023 года составила от 48% до 59%, а в аналогичный период прошлого года была в диапазоне 48-75%, приводит данные ведомство.



Компания «Фосагро» ранее обращалась к заинтересованным ведомствам с просьбой учесть себестоимость и рентабельность продукции при расчете экспортной пошлины на минеральные удобрения. Гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников отмечал, что если не учитывать разницу в себестоимости и рентабельности, то это может привести к несправедливому распределению налоговой нагрузки. Львиная доля дополнительного налогового бремени, исчисляемого десятками миллиардов рублей, перейдет на производителей сложных удобрений, ударив по инвестиционному потенциалу сектора и его конкурентоспособности на глобальном рынке.



По оценке Минфина, которая приводится в пояснительной записке к законопроекту, для основных производителей минеральных удобрений сумма изъятия в среднем составит около 10% от операционной прибыли, или 15% от свободного денежного потока за 2022 год. «В условиях текущей рентабельности производителей, а также временного характера указанной меры, предлагаемые изъятия не окажут существенного негативного влияния на долгосрочное развитие отрасли производства удобрений и сохранят производителям достаточную операционную рентабельность, позволяющую выполнять свои планы в рамках утвержденных инвестиционных программ», — считает ведомство.



В ближайшие пять-семь лет объем использования минеральных удобрений в России превысит 11 млн т в действующем веществе (д. в.), прогнозирует Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Для обеспечения этой потребности члены РАПУ планируют инвестировать в развитие производственных мощностей и региональных логистических каналов около 2 трлн руб. Вложения в развитие отрасли за последние 10 лет составили около 1,8 трлн руб.



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