«Фосагро» просит учитывать себестоимость и рентабельность при расчете экспортных пошлин на удобрения

Различные виды удобрений имеют разную себестоимость и рентабельность «ФосАгро»

Компания «Фосагро» обратилась к заинтересованным ведомствам с просьбой учесть себестоимость и рентабельность продукции при расчете экспортной пошлины на минеральные удобрения, говорится в сообщении компании. Согласно проекту постановления правительства, с 1 сентября предполагается введение единой адвалорной ставки экспортной пошлины в размере 8% от таможенной стоимости продукции.



Гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что различные виды удобрений имеют разную себестоимость и рентабельность, и если это не будет учтено при расчете пошлины, то это может привести к несправедливому распределению налоговой нагрузки. Львиная доля дополнительного налогового бремени, исчисляемого десятками миллиардов рублей, перейдет на производителей сложных удобрений, ударив по инвестиционному потенциалу сектора и его конкурентоспособности на глобальном рынке, считает Рыбников. На этом фоне «Фосагро» призывает на этапе обсуждения законопроекта выработать справедливый механизм расчета экспортной пошлины.



В России с 1 января по 31 декабря 2023 года действует пошлина на экспорт минеральных удобрений: 23,5% от цены свыше $450 за тонну по всем видам минудобрений. В январе «Фосагро» просила власти скорректировать параметры экспортной пошлины, снизив цену отсечения для азотных и калийных удобрений, писал «Интерфакс». В компании объясняли, что из-за «утверждения заведомо неправильных параметров расчета для калийных и азотных удобрений собрать плановую сумму пошлины в 2023 году не удастся». В 2023 году объем поступлений в бюджет за счет пошлины ожидается на уровне 22 млрд руб. против заложенных 120 млрд руб., говорил собеседник агентства.



В июне «Ведомости» писали, что власти хотят отменить введенную на 2023 год экспортную пошлину на минеральные удобрения и собрать запланированную сумму с помощью другого механизма либо принципиально ее скорректировать, поскольку из-за снижения цен на удобрения пошлина фактически перестала работать. Представитель Минфина тогда отмечал, что пошлина принесла в бюджет в 2023 году около 5 млрд руб. — в разы меньше, чем планировалось.



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