«Фосагро» за четыре месяца увеличила экспорт минудобрений на 8%

Поставки удобрений в Латинскую Америку выросли на 50% «ФосАгро»

За первые четыре месяца 2023 года «Фосагро» увеличила экспорт удобрений на 8%, причем поставки в Латинскую Америку выросли на 50%, а в Европу — сократились на 10%. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал финдиректор компании Александр Шарабайко, пишет ТАСС. По его словам, в Юго-Восточную Азию поставок было меньше, чем в прошлом году, а в Северную Америку — больше. Он подчеркнул, что приоритет у компании — российский рынок, а все остальное отправляется на экспорт. План производства компании на 2023 год — 11,3 млн т.



Также Шарабайко отметил, что после значительного увеличения поставок в Индию в прошлом году — более чем в пять раз, до 2,7 млн т — компания поддерживает высокие объемы отгрузок в эту страну и в 2023 году. По его словам, поскольку компания продает удобрения на споте, общая картина экспорта по итогам года будет зависеть от географии платежеспособного спроса.



При этом «Фосагро» ожидает уменьшения свободного денежного потока из-за налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), пишет «Прайм». Компания оценивает размер налога в чуть менее чем 7 млрд руб. Windfall tax не повлияет на дивидендную политику компании — «Фосагро» по-прежнему будет формировать выплаты из свободного денежного потока.



В кулуарах ПМЭФ Шарабайко рассказал РИА «Новости», что «Фосагро» рассматривает возможность листинга на биржах в Азиатско-Тихоокеанском регионе вместо Лондонской биржи. Однако он уточнил, что это решение не имеет практической ценности до тех пор, пока торги не разблокируют в Лондоне. Шарабайко также добавил, что перенос листинга на другую биржу не запрещен, но затраты времени и усилий на это кажутся «запредельно высокими».



В свою очередь гендиректор, член правления «Фосагро» Михаил Рыбников в кулуарах ПМЭФ рассказал ТАСС, что компания также планирует до конца текущего года выбрать лицензиара для комплекса аммиака и карбамида, а в первой половине следующего года принять окончательное инвестиционное решение по проекту. При этом «Фосагро» смотрит на компании из Азии. Он отметил, что компания ранее не работала с лицензиарами из этого региона и не знакома с их особенностями, что усложняет процесс выбора. Стоимость строительства нового аммиачно-карбамидного комплекса мощностью 1 млн т аммиака и 1 млн т карбамида в год может составить около $1,5 млрд. Компания ранее объявляла о планах по строительству комплекса в 2022 году, но откладывала их из-за необходимости использования иностранного оборудования и приостановки переговоров с потенциальными подрядчиками.



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