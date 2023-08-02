Пошлина на экспорт минудобрений может составить 8%

За первое полугодие поступления в бюджет от взимания пошлины на экспорт минудобрений составили всего около 6 млрд рублей «Уралхим»

Ведомства согласовали корректировку параметров экспортной пошлины на минеральные удобрения: с сентября действующий механизм может быть заменен на адвалорную пошлину в 8% сроком на полтора года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на три источника, знакомых с дискуссией. По информации агентства, соответствующий проект постановления правительства должен быть опубликован в ближайшее время. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) не комментирует эту информацию.



Сейчас пошлина взимается по ставке 23,5%, если экспортная стоимость удобрений превышает $450 за тонну. Предполагалось, что такая ставка будет действовать до конца 2023 года. Однако сейчас пошлина фактически перестала работать: к началу года стоимость азотных и калийных удобрений, на которые приходится более 60% экспорта, опустилась ниже цены отсечения; фосфорные и сложные удобрения, которые подпадали под действие пошлины в первой половине года, тоже подешевели до уровней ниже бенчмарка. В результате за первое полугодие поступления в бюджет от взимания пошлины составили всего около 6 млрд руб., тогда как Минфин рассчитывает собрать с отрасли 120 млрд руб.



В середине июня «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что власти могут отменить экспортную пошлину на минеральные удобрения, заменив ее другим механизмом, либо принципиально ее скорректировать. Близкий к правительству источник говорил изданию, что, вероятно, сборы с производителей будут привязаны к каким-либо рентным выплатам. Другой источник сказал, что возможна дифференциация бенчмарка в зависимости от подгруппы удобрений либо привязка пошлины не к экспортным, а к мировым ценам.



По данным «Интерфакса», в качестве альтернативы адвалорной пошлине обсуждалась комбинация повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и введение акциза на газ. Однако при дальнейшем росте НДПИ пришлось бы сокращать добычу сырья для производства удобрений, а акциз на газ с учетом текущей конъюнктуры сделал бы убыточным производство ряда азотных удобрений, отметили источники агентства. Они считают, что участникам рынка удалось убедить ведомства отказаться от такого варианта.



Также «Интерфакс» сообщил, что ведомства согласовали отмену квот на вывоз удобрений. Их предполагается заменить лицензиями на экспорт, которые будут отзываться, если компания не будет выполнять обязательства по поставкам на внутренний рынок. Квоты на экспорт азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 года как одна из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. В конце мая квоты в очередной раз были продлены на период с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Общий объем экспортных квот на этот период составит более 16,3 млн т.



В конце июня РАПУ сообщала, что подготовила предложение о переходе от квотирования экспорта к его лицензированию, не ограниченному квотами. Глава ассоциации Андрей Гурьев ранее говорил, что пошлины и квоты на экспорт минеральных удобрений не нужны, поскольку они сдерживают поставки продукции на экспорт.



Как ранее писал «Агроинвестор», с 2008 года экспорт минеральных удобрений вырос в 1,6 раза и в прошлом году составил $19,3 млрд. По данным РАПУ, они поставляются более чем в 100 государств, 70% вывоза приходится на дружественные развивающиеся страны. В том числе экспорт в Африку за последние пять лет вырос с 771,9 тыс. т в физическом весе до более 1,6 млн т. Производство удобрений в прошлом году составило 23,5 млн т в действующем веществе. Потребность агросектора в минудобрениях в прошлом году Минсельхоз оценивал на уровне 4,8 млн т в д.в., объем закупок составил 5,8 млн т д.в. В этом году потребность оценивается в 5,4 млн т д.в., по данным РАПУ на 26 июля, аграрии приобрели 4,1 млн т д.в. минудобрений.



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