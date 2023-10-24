Производители удобрений попросили скорректировать экспортные пошлины

При курсе выше 80 рублей за доллар экспортные пошлины на удобрения составляют 10% Д. Абрамов

Производители некоторых видов удобрений обратились к властям с просьбой скорректировать экспортные пошлины для их продукции, пишет ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития. Источник агентства рассказал, что пошлины на аммиак и метанол могут отменить, а на калий — снизить с 10% до 3%. Минэкономразвития подтвердило, что компании обратились с такой просьбой, но не раскрыло подробности и пока не определило дату заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.



В министерстве пояснили, что в рамках применения «курсовых» экспортных пошлин нет возможности исключить определенные компании из списка плательщиков. Однако компании имеют возможность подать заявку на корректировку таможенных пошлин напрямую в Минэкономразвития или через отраслевые органы исполнительной власти.



С 1 октября до конца 2024 года в России будут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров, связанные с курсом рубля. При курсе выше 80 руб. за доллар экспортные пошлины на удобрения составляют 10%, при среднем курсе менее 80 руб. — 7%. При этом минимальная ставка в обоих случаях составит 1,1 тыс. руб. за тонну для азотных удобрений, 2,1 тыс. руб. за тонну для фосфорных и 1,8 тыс. руб. за тонну для калийных. Минфин ранее предлагал установить единую экспортную пошлину в 8% по всем видам удобрений, но в результате обсуждений ставка была снижена до 7%. Также на два вида минеральных удобрений — водородфосфат диаммония и диводород фосфат аммония была сохранена нулевая ставка, что это связано с высокой себестоимостью их производства.



С 1 января текущего года в России были введены экспортные пошлины на минеральные удобрения в размере 23,5% при превышении цены удобрений $450 за тонну. Однако из-за снижения цен на удобрения, полученные доходы от этих пошлин составили всего около 5% от плана, поэтому пошлины были скорректированы. Несмотря на снижение цен, отрасль сохраняет достаточную операционную рентабельность, Минфин ранее отмечал, что в первом квартале рентабельность по операционной прибыли составила от 48% до 59%, что немного ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (48-75%).



В июне сообщалось, что власти рассматривают возможность отмены экспортной пошлины на минеральные удобрения и замены ее другим механизмом. Среди возможных вариантов упоминались привязка сборов к рентным выплатам или дифференциация пошлины в зависимости от подгруппы удобрений или мировых цен, а не экспортных.



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