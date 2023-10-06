РСХБ: вложения в климатические технологии в АПК достигнут 500 млрд рублей

К 2030 году АПК станет самой привлекательной отраслью для внедрения климатических проектов с использованием искусственного интеллекта Jacto

Изменение климата станет драйвером инвестиций в АПК в ближайшие семь лет. Вложения в климатические технологии в отрасли будут увеличиваться и к 2030 году в денежном выражении достигнут 500 млрд руб. — это около 20% от общих инвестиций в АПК, рассказала в ходе выставки «Золотая осень» управляющий директор Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталия Худякова.



В ближайшей перспективе все больше внимания будет уделяться устойчивому развитию и переходу к регенеративному сельскому хозяйству, отметила Худякова. «Климатические изменения — не только вызов для отечественного АПК, но и новые возможности. Они ведут к увеличению потенциала развития на новых территориях, которые становятся пригодными для ведения сельского хозяйства. Инвесторов все больше будут привлекать новые агротехнологии, большинство из которых вписываются в категорию климатических», — считает она. Среди наиболее перспективных проектов Худякова отметила проекты по увеличению производительности и урожайности (интенсификация АПК), технологические решения (платформы и ПО) для мониторинга климатических и экологических изменений, а также карбоновое земледелие, технологии улавливания и хранения CO2.



Проанализировав климатические прогнозы и рейтинг регионов, ориентированных на развитие АПК, эксперты Россельхозбанка выделили регионы, которые обладают наибольшим потенциалом для реализации инвестпроектов, направленных на снижение климатических и экологических рисков. В этом плане самыми быстроразвивающимися территориями могут стать Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Воронежская и Ленинградская области, регионы Сибири и Дальнего Востока. В среднесрочной перспективе они могут стать драйверами для преодоления торговых барьеров для углеродоемкого агроэкспорта в Китай, Индию, Турцию, Египет и Алжир, считают аналитики банка.



По словам Худяковой, к 2030 году АПК станет самой привлекательной отраслью для внедрения климатических проектов с использованием искусственного интеллекта. По оценкам экспертов РСХБ, объем рынка климатических агротехнологий, использующих спутниковые системы, ИИ и высокотехнологичное оборудование через семь лет может превысить 1,5 трлн руб.



Ранее в ходе конференции «Роль климатического регулирования в конкурентоспособности российской продукции АПК», организованной центром «Агроэкспорт» при поддержке Минсельхоза, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин говорил, что одним из серьезных факторов, которые будут влиять на экспортный потенциал России, является изменение климата. Климатически оптимизированная продукция АПК имеет преимущество на мировом рынке: по данным «Агроэкспорта», крупные международные компании все чаще выбирают поставщиков, товар которых соответствует этим стандартам. Хотя рост среднегодовых температур в том числе дает возможности освоения более северных территорий страны для земледелия, нужно понимать, что агробизнес будет уходить из той зоны комфорта, к которой он был адаптирован на протяжении длительного периода, отмечал Левин.



При этом, например, на Юге ситуация с изменением климата выглядит неблагоприятной: частые засухи на этой территории приводят к снижению урожайности, и это требует от участников рынка новых подходов к ведению бизнеса и инвестиций в новые технологии. «Чтобы получать максимальный потенциал урожая, пять лет назад мы начинали внедрять точное замедление. В этом году заканчиваем внедрение дифференциального внесения удобрений», — рассказал заместитель гендиректора по науке компании «Прогресс Агро» Йожеф Фекете. Эта технология, пояснил он, с одной стороны, способствует снижению нагрузки на окружающую среду, с другой, позволяет при меньшем внесении удобрений получать высокую урожайность. Также компания использует робототехнику и дроны. «Применение последних сейчас ограничено в связи с геополитической ситуацией, но такие технологии тоже важны для окружающей среды. Мы используем намного меньше воды для опрыскивания, нет проблемы уплотнения почвы. И, конечно, мы не используем при работе с дронами дизельное топливо», — поделился Фекете.



«В рамках климатической повестки нам нужно говорить не только о парниковых выбросах, но и о снижении использования пестицидов, биологизации производства, — рассказывала в ходе конференции «Агроэкспорта» коммерческий директор концерна «Покровский» Екатерина Кравченко. — Агробизнес с высокой культурой земледелия не наносит ущерб экологии, наоборот, он является источником воспроизводства основного ресурса — плодородной сельскохозяйственной земли». По ее мнению, с точки зрения устойчивого развития АПК приоритетным направлением является внедрение регенеративных методов сельского хозяйства, что позволит не только стабильно обеспечивать внутренний рынок базовыми продуктами питания, но и увеличить их производство в ответ на растущий спрос на мировом рынке.



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