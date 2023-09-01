ЛПХ-зависимый агро. 77% сельхозпродукции в Забайкальском крае производят хозяйства населения

Минсельхоз Забайкальского края

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Вклад этого нового региона Дальнего Востока в общероссийский объем производства товаров АПК не превышает полпроцента в стоимостном выражении. Несмотря на суровый климат, аграрная деятельность в Забайкалье ведется, а краевой Минсельхоз нацелен на привлечение новых инвестиций. Ведь если говорить об обеспеченности региона собственным продовольствием, то местные аграрии закрывают потребность населения лишь по говядине, баранине, зерну и картофелю. Но большую часть даже этих продуктов в крае выпускают личные подсобные хозяйства. Однако стоит ли менять этот уклад, сомневаются даже эксперты отрасли. Из-за достаточно невысокой численности населения крупные производства по некоторым направлениям сельхоздеятельности здесь вовсе и не нужны

Забайкальский край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского АО, с 2018-го входит в состав Дальневосточного федерального округа (ранее — СФО). Как и в большинстве других регионов ДФО, на возможности развития АПК в Забайкалье накладывают отпечаток не самые простые погодно-климатические условия. Тем не менее, по словам министра сельского хозяйства края Дениса Бочкарева, аграрный сектор в регионе является одной из ведущих и системообразующих сфер — в структуре валового регионального продукта доля отрасли в среднем за период 2011—2020 годов составила 5%. В секторах экономики Забайкалья, ориентированных на производство продукции, большую долю занимает только деятельность по добыче полезных ископаемых. При этом из всех «производственных» отраслей доля сельского хозяйства наиболее стабильна, подчеркивает глава ведомства.

Доминирующей отраслью в структуре ВРП традиционно в крае является добыча полезных ископаемых, формируя почти треть показателя, комментирует директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Сельское хозяйство в структуре ВРП Забайкалья занимает девятое место и дает 3,5% ВРП (данные за 2021 год).

В 2022 году производство продукции отрасли в хозяйствах всех категорий, по предварительной оценке Забайкалкрайстата, превысило 25,75 млрд руб. в фактически действовавших ценах (в 2021-м — 24,9 млрд руб.). Из этого объема на растениеводство пришлось почти 7,4 млрд руб., на животноводство — 18,35 млрд руб. За январь — июнь 2023-го во всех хозяйствах региона было выпущено сельхозпродукции на 6,4 млрд руб., и свыше 77% этого показателя обеспечили ЛПХ.

В фактически действовавших ценах агропроизводство в крае динамично увеличивается в течение последних 10 лет (исключением стал 2019 год, когда объем выпуска сельхозпродукции опустился до уровня 2017-го), однако доля Забайкалья в общероссийском показателе за этот период снизилась с 0,5% в 2013-м до 0,3% в 2022-м и 0,26% по итогам первого полугодия текущего года. Да и в сопоставимых ценах объем производства год от года в основном демонстрирует отрицательную динамику.

По результатам проведенной «Эксперт РА» оценки инвестиционной привлекательности регионов Забайкальский край характеризуется умеренно низким уровнем инвестиционной привлекательности. Положительное влияние на уровень инвестпривлекательности региона оказывают достаточно развитые экономические ресурсы. «Инфраструктура развита хуже, а состояние окружающей среды, финансовые и социальные ресурсы оцениваются на низком уровне, — отмечает Тирских. — Информационная доступность и прозрачность, являясь одним из важных факторов для привлечения инвесторов на территорию, оценивается удовлетворительно».

Расходы регионального бюджета на АПК в последние годы составляют порядка 8% валовой продукции сельского хозяйства, то есть 8% — это бюджетная поддержка, поясняет эксперт. По итогам 2022 года значение данного показателя составило 7,4%, что выше среднероссийского более чем в два раза, подсчитала она. На 1 руб. вложенных бюджетных средств в прошлом году пришлось 13,5 руб. валовой агропродукции региона, что более чем вдвое ниже среднего значения по стране. «Судя по данным показателям, региональная поддержка находится на умеренном уровне», — делает вывод Терски.

Забайкальский край полностью обеспечивает себя зерном, молоком — на 95,4%, мясом всех видов — на 62,4%, овощами — на 23,8%, картофелем — на 66%, яйцом и яйцепродуктами — на 30,3%, фруктами и ягодами — на 3%, перечисляет руководитель направления инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Абдуразак Разаков. «Ввиду низкого уровня самообеспеченности региона ключевыми продуктами питания существует значительный потенциал наращивания производства продукции АПК для повышения как краевого, так и макрорегионального уровней самообеспеченности, — считает он. — В свою очередь, низкие объемы ряда категорий продовольствия способствуют гарантированному сбыту на внутреннем рынке, а выгодное географическое расположение — наращиванию экспорта». По мнению эксперта, наиболее перспективными и востребованными в крае являются животноводческие проекты, а также создание инфраструктуры хранения и переработки продукции растениеводства в связи с ростом валового сбора рапса.

Плюсы и минусы региона

Несмотря на суровые климатические условия, сельское хозяйство относится к наиболее динамично развивающимся сферам предпринимательства в Забайкалье, оценивает руководитель практики Управленческого консалтинга группы «Деловой Профиль» Владимир Поклад. За последние 10 лет производство продукции растениеводства края в стоимостном выражении увеличилось более чем в 2,3 раза (в фактически действовавших ценах), а животноводства — почти в 1,5 раза, подсчитал он. «Однако сельское хозяйство региона развивается темпами гораздо ниже среднероссийских, поэтому потенциал развития отрасли еще не реализован», — подчеркивает эксперт. В Забайкалье имеются значительные площади неиспользуемых сельхозугодий, освоению которых препятствует нехватка ресурсной базы. Тем не менее в регионе появляются крупные компании, которые постепенно меняют ландшафт сектора.

В целом в Забайкальском крае прекрасный инвестиционный климат — губернатор и его команда поддерживают все новые проекты, которые реализуются в регионе, утверждает бывший совладелец одного из крупнейших местных сельхозпредприятий племзавода «Комсомолец» Валерий Нагель (этим летом актив перешел новому собственнику). «Предпринимателям помогают решать любые возникающие у них проблемы, к каждому инвестпроекту сразу прикрепляется профильный министр, который курирует этот проект, — рассказывает он. — Сам губернатор тоже всегда лично доступен для звонков, если необходимо решить какие-то вопросы. Это очень помогает ведению в Забайкалье любого бизнеса, особенно связанного с агропроизводством».

По территории края проходят БАМ и Транссиб, есть три федеральные трассы — автодорога А-350 (Чита — Забайкальск — граница с КНР), «Байкал» (Иркутск — Чита) и «Амур» (Чита — Хабаровск), сообщает Разаков. В регионе функционируют пять международных автомобильных пунктов пропуска, а также расположен крупнейший по объему железнодорожных перевозок в России пункт пропуска Забайкальск, через который проходит около 60% трансграничного грузопотока России и Китая.

Благодаря соседству с Китаем и Монголией Забайкалье могло бы стать важным экспортером зерна и других сельхозтоваров, считает Владимир Поклад. Однако по факту многих категорий агропродукции, производимой в регионе, недостаточно даже для удовлетворения внутренних потребностей, не говоря уже о поставках за пределы края.

КНР — важный фактор, который в перспективе будет положительно влиять на развитие сельского хозяйства в Забайкалье, соглашается Нагель. По его словам, потенциальные объемы продукции, которая требуется для поставок на этот рынок, огромные. Китайская сторона очень заинтересована в российских товарах, и в будущем этот тренд только укрепится, уверен предприниматель. Кроме того, в регионе находится самый большой пропускной пункт между Россией и Китаем, добавляет он.

Парк техники понемногу обновляется По данным Минсельхоза Забайкальского края, структура парка сельскохозяйственной техники региона насчитывает 240 энергонасыщенных тракторов, из которых 62,5% находятся в эксплуатации более 10 лет. Изношенность почвообрабатывающей и посевной техники превышает 67,3%. В связи с этим в крае ежегодно ведется ее обновление. В прошлом году аграрии закупили 460 ед. техники и оборудования, в том числе 34 зерноуборочных комбайна, девять кормоуборочных и 43 трактора. Из краевого бюджета хозяйствам была выделена субсидия в размере 30% стоимости приобретенной техники, общая сумма выплат составила 154 млн руб. В 2023 году сельхозпроизводители Забайкалья по всем каналам реализации планируют приобрести 68 тракторов различных марок (в том числе шесть энергонасыщенных), 21 зерноуборочный комбайн, четыре посевных комплекса, два опрыскивателя и более 160 единиц прочей техники.

Реализация инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры для региона крайне важна, так как он может стать центром притяжения экспортной торговли, находясь на приграничной территории, комментирует начальник забайкальского филиала «Центра Агроаналитики» при Минсельхозе России Анастасия Григорьева. «Поскольку Забайкалье располагается в отдаленной части страны, сложности с логистикой, конечно, возникают, — признает она. — Это и высокая стоимость доставки, и временные задержки, учитывая километраж». Преодолевать эти сложности помогает государственная поддержка, в частности субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции.

Один из значимых проектов по этому направлению — строительство первого зернового железнодорожного терминала, представляющего собой комплекс объектов для временного хранения и перевалки зерновых и масличных культур «Забайкальский зерновой терминал» (ЗЗТ). Годовой объем приемки, подработки, хранения и перевалки из российских вагонов-зерновозов в китайские после выхода на полную мощность составит до 8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур, а возможность единовременного хранения — до 80 тыс. т. Проект планируется закончить к 2028 году, знает Григорьева. Он позволит существенно нарастить экспорт в Китай по железнодорожным путям, верит она.

Это новый экспортный маршрут для сибирского зерна в страны Азии, Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, соглашается Разаков. Развитию направления будет также способствовать поручение президента России Владимира Путина ускорить ввод электронной очереди в пункте Забайкальск на границе с КНР и включить в перечень приоритетных точек автомобильные пункты пропуска Олочи, Верхний Ульхун, Соловьевск (все — в Забайкальском крае). Отдельно должны быть синхронизированы с Монголией сроки строительства железнодорожной ветки Чойбалсан — Бичигт и развития станции Соловьевск, а также ж/д пункта пропуска через госграницу в данном месте.

ЗЗТ является резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», по созданию первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия, напоминает Разаков. Среди других крупных резидентов этой ТОР, он выделяет также агроходинг «Терос». В целом, резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток (СПВ) на Дальнем Востоке реализуется 167 инвестиционных проектов с планируемым объемом инвестиций 192,9 млрд руб. и созданием порядка 18,8 тыс. новых рабочих мест, уточняет эксперт.

В числе плюсов ведения агробизнеса в Забайкальском крае основатель и руководитель местного агропредприятия «Терос» Денис Цесаренко называет наличие больших объемов пахотной земли, сосредоточенных в одном месте, а также близость к КНР. Последний фактор, по его словам, позволяет реализовывать товар в республику по хорошим ценам благодаря низким затратам на логистику. Сама компания отгружает в Китай всю выращенную продукцию, кроме подсолнечника — его из-за экспортной пошлины продает на внутреннем рынке.

Работать помогает существенная господдержка, отмечает также Цесаренко. Одной из самых важных для растениеводов мер является скидка в 30% на сельхозтехнику. «Поскольку в Забайкалье растениеводческую деятельность можно осуществлять очень короткий период времени в году, затратная нагрузка на технику у нас получается существенно выше, чем в зонах с более мягким климатом, поэтому данная субсидия действительно для нас очень важна», — подчеркивает руководитель. Кроме того, в Забайкалье для поддержки растениеводов с прошлого года отменена пошлина на экспорт рапса, что позволяет местным хозяйствами осуществлять отгрузки продукции за рубеж и поддерживать таким образом рентабельность производства.

Пункт пропуска Забайкальск является в России единственной точкой, через которую разрешен экспорт рапса автомобильным и железнодорожным транспортом, акцентирует внимание представитель краевого Минсельхоза. В 2022 году агроведомство провело большую работу совместно с Минвостокразвития и Минсельхозом России, в результате чего Забайкальск был исключен из введенного ранее временного запрета на экспорт рапса в страны, не являющиеся членами ЕАЭС. Данное решение принято в интересах дальневосточных производителей рапса с учетом географических особенностей региона и отсутствия достаточных перерабатывающих мощностей, поясняет спикер.

Денис Бочкарев, Министр сельского хозяйства Забайкальского края Агропромышленное производство занимает в экономике Забайкалья важное место. За последние пять лет объем выпуска продукции АПК увеличился в регионе более чем на 12%. Тем не менее по ряду важных продуктов питания край зависит от поставок из других субъектов страны и/или импорта. Одна из первостепенных задач руководства региона — повысить самообеспеченность по некоторым позициям за счет реализации новых инвестпроектов. О потенциале вложений в агропром Забайкальского края рассказывает глава регионального агроведомства Денис Бочкарев.



— Какое значение сельское хозяйство имеет с точки зрения социального благополучия региона?

В сельской местности в Забайкалье проживает более 50% населения. Одной из особенностей ведения сельского хозяйства в регионе является то, что свыше 80% мяса и молока производят личные подсобные хозяйства. Это уникальный опыт, не сравнимый со многими другими субъектами страны, где ЛПХ — это домик в деревне, в котором есть в среднем от двух до пяти коров. У нас никого не удивишь тем, что на частной животноводческой стоянке содержится несколько сотен крупного рогатого скота, более тысячи овец и коз. Забайкальцы, как никто другой, умеют разводить мясной скот — это искусство передается из поколения в поколение. Отрасль играет важную роль в жизни каждого жителя — для многих селян содержание скота в подворьях является основным видом жизнедеятельности и стабильным источником дохода.





— В чем преимущества края при организации сельскохозяйственного бизнеса?

Среди конкурентных преимуществ Забайкалья — выгодное географическое расположение для вовлечения в мировую торговлю. Учитывая непосредственное соседство с Китаем и Монголией и емкость их потребительских рынков, стратегия развития нашего региона главным образом направлена на экономическое взаимодействие с этими странами. С отменой ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мы приступили к обсуждению вопросов сотрудничества по экспорту зерна и комбикормов, производству мясных продуктов и консервации на территории сопредельных государств.

Транспортная система Забайкальского края представлена федеральными и региональными автомобильными трассами, железной дорогой, воздушным, автомобильными и железнодорожным пунктами пропуска и без сомнения представляет собой один из значимых транспортных узлов России.

Аграрии Забайкалья в силу обстоятельств природного характера не выращивают озимые культуры, здесь экстенсивный способ ведения сельского хозяйства. Развитию отрасли животноводства благоприятствуют огромные территории сельхозугодий и естественных степных пастбищ с разнообразным ботаническим составом трав, что позволяет населению и сельхозорганизациям круглогодично вести выпас скота. Всего на земли сельхозназначения в регионе приходится 18,4% всей площади края.





— Какие сектора сельского хозяйства края, по вашей оценке, являются незаполненными и имеют возможности для прихода новых инвесторов?

В числе нерешенных вопросов нужно назвать самообеспеченность региона рядом продуктов собственного производства. Например, мы полностью обеспечиваем себя говядиной, бараниной, картофелем, но в то же время имеем очень низкий процент в общем потреблении выращенных в Забайкалье овощей или выпущенной муки. И нули у нас по производству растительного масла и круп. На ближайшие годы ставим для себя стратегическую задачу реализовать на территории края ряд инвестиционных проектов по данным направлениям.

В регионе наблюдается дефицит производства молочной продукции. Обеспеченность населения местной молочкой составляет всего 6% от общей потребности. Причем в большей степени это частный сектор. Существует и нехватка собственного яйца. Единственное предприятие края, производящее яйца в промышленных масштабах, — Читинская птицефабрика — своей продукцией пока покрывает лишь 2% общих нужд региона.





— Какие инвестиционные проекты реализуются сейчас в АПК края?

Наши аграрии активно развивают проекты, направленные на введение в оборот сельхозземель, которые в дальнейшем используются для выращивания зерновых и масличных культур. Так, за последние несколько лет в растениеводческой отрасли на юго-востоке Забайкалья успешно включилась в работу компания «Терос ЗК». Это сельхозпредприятие с 2020 года увеличило объем посевных площадей с 1,2 тыс. га более чем в 20 раз — в посевную кампанию 2023-го засеяно 25 тыс. га. Кроме того, в этом году сельхозорганизация планирует поднять 10 тыс. га залежных земель.

В соседних районах с «Теросом» последние несколько лет растениеводством занимается еще один инвестор — «Мангазея-Агро». В 2021 году в Читинском районе начало деятельность предприятие с белорусскими инвестициями — «Новое Беклемишево». С прошлого года в Улетовском районе, а с этой весны и в Краснокаменском ведут работы по растениеводческому направлению инвесторы из Китая.

Новую жизнь в этом году получил крупнейший в регионе собственник сельхозземель племзавод «Комсомолец», который работает сразу в нескольких районах края. Благодаря инвесторам это агропредприятие со следующего года начнет внедрять инновационные проекты в растениеводстве.

Кроме того, сейчас осуществляется проектирование строительства элеватора в селе Казаново Шилкинского района. Определено место размещения модульного элеватора в городе Краснокаменске (проект находится на стадии заключения договора аренды соответствующего земельного участка). Данные мощности тоже нацелены на сбор и хранение зерна и масличных местных агрокомпаний.

Забайкальский край обладает богатым экспортным потенциалом, в связи с чем мы готовы внедрять современные методы и технологии, поддерживать самые смелые и амбициозные проекты, открыты для конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества.





— Какой объем средств край выделил на поддержку аграриев в 2022 году, а какой планируется выделить в 2023-м?

В прошлом году на поддержку и развитие АПК было направлено 1,35 млрд руб., в том числе 488,3 млн руб. из бюджета Забайкальского края. На 2023 год запланировано 1,56 млрд руб., из них региональная часть составляет 500,3 млн руб.

Ежегодно мы увеличиваем привлечение средств из федерального бюджета, в текущем году — на 80 млн руб. Достичь этого получилось за счет пройденного конкурсного отбора в Минсельхозе России по эффективному вовлечению в оборот неиспользуемых земель. Кроме того, удалось привлечь больше средств на обеспечение прироста поголовья КРС и овец, а также на предоставление гранта «Агростартап» и поддержку потребкооперации в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП».





— Перечислите, пожалуйста, основные меры региональной государственной поддержки сельхозпроизводителей?

В животноводстве предоставляем аграриям субсидии на поддержку мясного скотоводства, овцеводства, табунного коневодства, северного оленеводства, племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на произведенное и реализованное молоко, яйцо и др.

В растениеводстве — для повышения эффективности использования и вовлечения в оборот сельхозземель — выплачиваем субсидии на проведение агротехнологических работ, на поддержку элитного семеноводства, на проведение культуртехнических работ. Ежегодно свыше 100 млн руб. предоставляем на произведенную валовую продукцию. Эти деньги направляем весной, перед проведением сезонных полевых работ, по результатам показателей хозяйств: увеличению посевов, полученной урожайности, приобретению семян высших репродукций и другим критериям.

Последние четыре года в крае успешно работает региональная программа по возмещению части затрат за приобретенную сельхозтехнику и оборудование, которая положительно повлияла на увеличение машинно-тракторного парка. За это время благодаря компенсации расходов в размере от 30 до 50% от стоимости мы смогли нарастить объемы энергонасыщенной техники на 35%. Общая сумма субсидий превысила 550 млн руб.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» направляем средства на решение проблем обеспеченности жильем в сельской местности и обустройство объектами социальной сферы на селе. В 2023 году на эти цели будет выделено 412 млн руб. Всего с 2020-го мероприятиями программы охвачено порядка 100 тыс. жителей. Общий объем федеральной господдержки края по этому направлению составил почти 2 млрд руб.

Активно ведется работа по развитию малых форм хозяйствования посредством предоставления господдержки в виде гранта «Агростартап» (в 2023 году направили 71 млн руб.) и гранта на развитие семейной фермы (163 млн руб.). Ежегодно благодаря грантовой поддержки создается порядка 40 новых рабочих мест.

Еще одна важная задача — развитие сельской потребительской кооперации. Здесь мы работаем в двух направлениях — предоставляем гранты на развитие материально-технической базы кооперативов и возмещаем затраты на закуп продукции у членов кооперативов с целью ее дальнейшей переработки, а также на приобретение имущества. Если говорить об объемах финансирования мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», то на 2023 год нам удалось увеличить объем финансирования в 2,4 раза по сравнению с уровнем предыдущего года (с 51,6 млн до 125,3 млн руб.) и подняться с 46-го места среди всех регионов страны на 12-е.

Кроме того, в связи с вступившими в силу в 2022 году изменениями, запрещающими подворовый убой скота, ведем работу по вводу убойных цехов. За последние три года удалось значительно расширить географию: в десяти районах Забайкалья благодаря мерам поддержки по строительству и модернизации убойных пунктов открылось 13 таких площадок.

Потенциал сельского хозяйства в Забайкалье всегда оценивался высоко, напоминает директор племзавода «Комсомолец» Сергей Гурулев. «Недаром в советское время шло активное освоение целинных земель — тогда за два года 20 тыс. комсомольцев помогли освоить территории в 1,2 млн га, увеличив сельхозплощади более чем в два раза, — рассказывает он. — Это дало толчок развитию всего края — в середине 1950-х в регионе активно строили новые поселки, ожила культура».

По словам руководителя, главная причина интереса к региону — его почва, она богата гумусом — этот показатель серьезно влияет на урожайность. «В нашем земельном банке есть пашни с высоким качеством чернозема и в экологически благополучных местностях. Урожаи можно получать очень высокие», — заверяет он. К рискам растениеводства в регионе Гурулев относит климат — суровую и малоснежную зиму, жаркое лето с засушливыми периодами или дождями. Но перепады температур при грамотном подходе посевам не грозят, уверен руководитель.

Суровый климат — один из главных рисков для сельского хозяйства региона, соглашается Денис Цесаренко. «У нас достаточно короткий вегетативный период, долгие зимы, поэтому в Забайкалье не получится выращивать озимые. Но даже при работе только на яровых вести растениеводческую деятельность в крае вполне реально и прибыльно», — утверждает он.

Забайкалье — регион с достаточно сложными агроклиматическими условиями, вторит остальным независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Но есть и другая, перманентная, проблема — дефицит кадров, акцентирует внимание он. Многие предприятия края закрываются именно из-за нехватки персонала, подтверждает председатель сельхозкооператива «Станица» (Балейский район) Сергей Саранчук. В последние 10 лет из региона идет большой отток населения.

Низкая увлажненность и частые засухи формируют высокие риски для зернового производства, что приводит к затруднению ведения животноводства, дополняет Татьяна Тирских. Существуют и ветеринарные ограничивающие факторы, обусловленные как возникновением, так и распространением на территории края заразных болезней животных. Кроме того, есть и общие для всех инвесторов в АПК риски. Это финансовые (отсрочка платежей, неплатежеспособность одной из сторон, заморозка счетов и т. д. ), реализационные (проблемы со сбытом товара), политические (изменение политического курса) моменты, а также риски, связанные с отсутствием кадров в сельской местности, в том числе высококвалифицированных.

В 2022 году край покинули 26,1 тыс. человек, миграционная убыль составила 4,7 тыс. человек — это второй результат в ДФО после Приморского края, следует из данных Росстата. Наверное, это не случайно. Ведь в рейтинге по качеству жизни, составленном РИА «Новости», в прошлом году Забайкалье заняло 82-е место среди 85 российских регионов, не считая новых, и 10-е среди 11 субъектов Дальнего Востока.

Земли много

По данным Росреестра, территория Забайкальского края достигает почти 432 тыс. м², что составляет 2,5% территории России. Население на 1 января 2023 года насчитывало 992,4 тыс. человек, или 0,7% общего числа жителей страны. Регион занимает юго-восток Восточной Сибири, граничит с Амурской и Иркутской областями, Республиками Бурятия и Якутия, имеет внешнюю границу с Китаем и Монголией.

Климат в Забайкалье резко континентальный с крайне малым количеством осадков зимой и весной. Согласно информации «Агриэн», зима длительная и суровая, малоснежная, с устойчивой ясной сухой погодой. Для нее характерны затишья, сильные морозы, резкие перепады температуры в течение суток. Лето короткое и теплое, в отдельные годы жаркое. Весна ясная и сухая. Для весны и осени характерны поздние и ранние заморозки. Средняя температура января составляет -19,7 °С на юге и -37,5 °С на севере. Средняя температура июля составляет +13 °С на севере, до +20,7 °С на юге. Количество осадков — 300 (на юге) и до 600 мм (на севере). Вегетационный период длится 120-160 дней. Число дней со снежным покровом — 121, его максимальная высота (47 см) наблюдается в январе.

Забайкалье является зоной рискованного земледелия, регион с особыми климатическими условиями, подтверждает исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков. «Резко континентальный климат (суровые продолжительные зимы, низкая температура, почва промерзает на глубину до 2 м) обусловливает специфику ведения сельского хозяйства», — говорит он.

В рельефе региона преобладают средневысотные горы и разделяющие их межгорные котловины. На севере горы поднимаются до высоты 3072 м. На юге — обширная равнина. Леса занимают около 68,4% территории. Водные ресурсы отличаются резко выраженной неравномерностью распределения по территории края и по сезонам года. Наименее обеспечены местными водными ресурсами северо-западные, центральные, южные и юго-восточные районы. Однако благодаря транзитному стоку южные и юго-восточные районы можно отнести к среднеобеспеченным водой.

Почвы в Забайкалье характеризуются слабой гумусированностью и укороченностью профиля, низкой обеспеченностью питательными элементами и неудовлетворительным термическим режимом, низким плодородием, следует из данных «Агриэн». Распространены многолетнемерзлые породы. Из общей площади земельных ресурсов на земли сельхозназначения приходится около 18,5%, что составляет почти 8 млн га. При этом большую часть из этого объема занимают пастбища (около 4,5 млн га) и сенокосы (1,7 млн га). Под пашню отведено всего 484,1 тыс. га (данные Росреестра на 1 января 2022 года). «Основные посевные площади сосредоточены в центральных, южных и юго-восточных районах региона», — знает Казаков.

Забайкальский край является одним из «передовиков» по сокращению посевов добавляет Александр Корбут. Относительно дореформенного периода в 1990-е годы в регионе выпали большие площади, на которых раньше велось производство яровых зерновых — в основном пшеницы, напоминает он. Однако сейчас в Забайкалье вполне активно реализуются инвестпроекты, направленные на ввод в оборот земель для дальнейшего выращивания овса, пшеницы и рапса, знает Григорьева.

По данным Минсельхоза Забайкальского края на 1 января 2023 года, из общей площади земель сельскохозяйственного назначения в 6,2 млн га не используется 2,25 млн га. «В этом году мы продолжаем работу по вводу в оборот залежных земель, — говорит представитель местного агроведомства. — Основные усилия предприятия направляют на повышение урожайности сельхозкультур и, как следствие, увеличение производственной эффективности». Согласно информации забайкальского филиала «Центра Агроаналитики», в 2023 году в регионе планируется вернуть в эксплуатацию более 30 тыс. га невостребованных сельхозугодий. В крае сформирована оптимальная структура посевов, и к 2030 году общая их площадь может превысить 1 млн га, прогнозирует Григорьева. По мнению Татьяны Тирских, наличие такой большой площади неиспользуемых или малоиспользуемых земель, в том числе значительных массивов естественных кормовых угодий, позволяющих производить экологически чистую и качественную животноводческую продукцию с наименьшими затратами, является плюсом для инвестиции в сельское хозяйство края.

У зерна есть потенциал для роста

Главную роль в выпуске растениеводческой продукции в регионе играют сельхозорганизации и КФХ. В общей посевной площади в 2022 году на них пришлось 69,5% и 24,9% соответственно. ЛПХ заняли лишь 5,6%. Сельхозорганизации и фермеры специализируются на выращивании зерновых (67,8% и 31,7% соответственно в общей площади), технических (98,1% и 1,9%) и кормовых (68,2% и 31%) культур.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в прошлом году достиг в Забайкалье 171,7 тыс. т, что на 6% превышает показатель 2021-го и выводит регион на третье место в ДФО, после Приморского края и Амурской области, информирует Владимир Поклад. Рост производства зерна в регионе в прошлом году был обусловлен расширением посевов, а также увеличением урожайности, объясняет Анастасия Григорьева. Основные выращиваемые в крае зерновые культуры — яровая пшеница и овес. «Хотя в силу природно-климатических условий во всех регионах Дальнего Востока России выращивается лишь около 1% всех зерновых страны, их производству в Забайкалье уделяется большое внимание», — обращает внимание она.

Основной риск для зернопроизводства в регионе, безусловно, несут климатические условия, дополняет Григорьева. Оценивая перспективы нового сезона, эксперт отмечает, что условия для урожая-2023 немного хуже, чем в 2022 и 2021 годах, но пока лучше среднемноголетних.

«Край полностью обеспечивает собственные потребности в зерне, так что с ростом производства зерновых повышается экспортный потенциал Забайкалья», — указывает эксперт. Однако в прошлом году, по оценке «Центра Агроаналитики», на экспорт ушло только 9% выращенного в регионе зерна, 16% урожая было использовано на семена, 28% — на корм скоту, а 46% — переработано, перечисляет она. Самый крупный переработчик зерна в регионе — «Комбинат хлебопродуктов» мощностью около 50 тыс. т в год. Также в крае действуют небольшие мукомольные предприятия: компании «Даурия», «Приаргунские просторы», «Агроэликс-Плюс», «Забайкалагро». Сейчас они работают не на полную мощность и могут перерабатывать большее количество сырья, утверждает Григорьева.

С реализацией пшеницы и ячменя на внутренний рынок из Забайкалья есть определенные проблемы, акцентирует внимание Валерий Нагель. Но сейчас эти агрокультуры можно экспортировать в Китай — на этом рынке и цены выше, и транспортное плечо туда намного меньше, отмечает он.

Вариант для инвестиций С точки зрения поставок сельхозпродукции в Китай Забайкалье можно рассмотреть как производителя сена, считает независимый эксперт Александр Корбут. Его республика закупает за рубежом достаточно много, а в крае огромные площади, где можно выращивать культуры для сенозаготовки. «И если в регионе будет реализован проект по производству сена с его сушкой, то КНР может стать хорошим рынком сбыта», — полагает он.

В другие регионы страны вывозить зерно из Забайкальского края сложно, отмечает Александр Корбут. В Сибири конкуренцию продукции из региона составляют более крупные производители — Новосибирская, Омская области, Алтайский край, а до европейской части страны зерно из Забайкалья тем более везти нецелесообразно. Хотя какие-то его объемы можно реализовывать в другие субъекты ДФО. «А вот экспортно-ориентированное производство зерновых культур в крае вполне возможно и потенциально перспективно, особенно с учетом наличия ЗЗТ, который позволяет осуществлять отгрузки на внешние рынки — в Китай и Монголию, — говорит эксперт. — Еще одно возможное направление сбыта — Северная Корея, в конце июня Россия договорилась с этой страной о расширении поставок зерновых и мяса».

Однако для того, чтобы зернопроизводство в регионе было рентабельным, необходимо развивать адаптивные технологии к текущим климатическим условиям, подчеркивает Корбут. Нужно учитывать и то, что Забайкалье находится на территории, где происходят наиболее значимые климатические изменения, поэтому вопрос адаптивных технологий так или иначе будет первоочередным для местных аграриев.

В целом культура земледелия в крае улучшается, отмечает представитель Минсельхоза Забайкальского края. Местные аграрии применяют новые сорта сельхозкультур, наращивают площади, засеянные семенами высоких репродукций, более ответственно стали относиться к защите посевов и их страхованию. Ежегодно увеличивается число хозяйств, работающих в данном направлении, утверждает он. «У нас можно успешно выращивать многие сельхозкультуры, нужно лишь найти подходящие к погодным условиям, применять правильную агротехнологию, и тогда можно получать хороший урожай», — заверяет спикер.

На фоне развития внутренней переработки и экспорта в Китай можно говорить о том, что наиболее перспективными культурами в регионе являются пшеница и масличные (в первую очередь соя), продолжает Григорьева. Однако рынок КНР достаточно сложен, и стоит учитывать, что основные покупатели сосредоточены не на севере страны, а ближе к портовой инфраструктуре. «Многие экспортеры, начиная работать с китайскими коллегами по зерну, пока ориентируется на водный транспорт. Развитие железнодорожных терминалов позволит существенно нарастить поставки и тем самым будет стимулировать выращивание наиболее востребованных сельхозкультур», — уверена эксперт.

По данным «Центра Агроаналитики», общий объем мощностей для хранения зерна в крае на крупных предприятиях составляет около 125 тыс. т (Борзинский, Приаргунский, Нерчинский, Читинский и Могойтуйский элеваторы), в других хозяйствах региона — еще порядка 80 тыс. т.

Посевы масличных расширяются

Площади под масличными культурами в Забайкальском крае ежегодно увеличиваются. Если в 2014-м ими было занято лишь около 5 тыс. га, то в 2022-м — более 33 тыс. га, сообщает Григорьева. Реализуемые в регионе инвестиционные проекты по вводу в оборот новых сельхозземель ориентированы в том числе и на увеличение посевов основной выращиваемой в крае масличной культуры — рапса, знает она. Рост его производства обусловлен расширением экспорта в Китай, что обеспечивает стабильный спрос и повышает заинтересованность аграриев. В этом году рапс удалось посеять почти на 10 тыс. га, лен-кудряш — более чем на 9 тыс. га. Подсолнечником планировалось занять 4 тыс. га, но аграрии перевыполнили план более чем вдвое, информирует эксперт. Забайкальский край является безусловным лидером в ДФО по площадям рапса. А подсолнечник и лен другие регионы Дальнего Востока и вовсе почти (первый) или совсем (второй) не возделывают.

По итогам 2022 года в регионе было собрано свыше 22 тыс. т масличных культур — это второй в истории Забайкалья результат, который уступает только показателю 2018-го, следует из данных «Центра Агроаналитики». На рапс в этом объеме пришлось около 60% (в 2021-м — 90%). Вторая по популярности в крае масличная культура — лен. «В прошлом году за счет расширения его посевов сразу в четыре раза (до 10 тыс. га), а также повышения урожайности аграриям региона удалось намолотить более 5 тыс. т льна, — говорит Григорьева. — Эта агрокультура не слишком прихотлива, поэтому в Забайкалье прижилась, и спрос на нее тоже, конечно же, имеется». А вот подсолнечник в крае в 2022 году производила в промышленном масштабе только одна компания, знает эксперт.

Согласно информации Масложирового союза, забайкальские аграрии в прошлом году собрали 4 тыс. т подсолнечника в весе после доработки, в 2021-м — всего 1 тыс. т, а в 2020-м он в регионе вообще не производился. Сои в регионе в прошлом году был получен совсем незначительный объем — 0,004 тыс. т, и в предыдущие два сезона ее в крае не сеяли.

Забайкальский край — достаточно скромный регион с точки зрения объемов производства масличных, комментирует аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. «Здесь ежегодно собирают всего 15-20 тыс. т маслосемян, — делится он. — Основная доля приходится на рапс, примерно одинаковые объемы прослеживаются по льну и подсолнечнику, а вот сои собирают крайне мало, хотя регион входит в состав ДФО, где эта агрокультура традиционно доминирует».

В целом для развития растениеводства в Забайкальском крае есть ряд барьеров, отмечает эксперт. Основной — это суровый климат, который не позволяет получать высокую урожайность с гектара. Например, на Юге показатели по рапсу могут превышать 40 ц/га, а в Забайкалье не доходят в среднем и до 10 ц/га. Аналогичная ситуация со льном, подсолнечником и соей, подчеркивает Лозовой. По наблюдениям Валерия Нагеля, на землях региона хорошо произрастают такие масличные, как рапс, лен. Что касается подсолнечника, то, хотя сельхозпроизводители края проводят эксперименты по его выращиванию уже третий год и получают хорошие результаты, технологии производства еще нужно дорабатывать, считает он.

По информации OleoScope, в регионе нет переработчиков, которые занимаются выпуском готовой продукции масложирового сектора в промышленных масштабах. «Возможно, на территории края присутствуют небольшие маслобойни, но все-таки сырье, выращенное там, в основном отправляется за рубеж, причем это касается как масличных, так и зерновых и зернобобовых», — рассуждает Лозовой.

Введение с 1 января 2021 года повышенной таможенной пошлины на экспорт рапса в 30% снизило интерес забайкальских производителей к производству данной культуры и поставило их в крайне сложное положение, напоминает представитель Масложирового союза. Нереализованный с осени 2020 года товар стало невозможно продавать в Китай, а везти его в центральную Россию было невыгодно — местные цены с учетом транспортных расходов не выдерживали конкуренции. Министерство сельского хозяйства Забайкальского края добилось отмены пошлины для региона уже в 2022 году: теперь рапс можно вывозить без дополнительных сборов только через таможенный пункт Забайкальск. По информации организации, объем вывоза данной масличной культуры из региона составил в прошлом году 37,3 тыс. т (против 4 тыс. т в 2021-м и 25,5 тыс. т в 2020-м). Кроме того, на экспорт поставляется лен-кудряш — около 1,6 тыс. т в 2022-м.

Овощные перспективы

В отличие от зерновых и масличных, выращиванием картофеля и овощей в Забайкалье занимаются преимущественно хозяйства населения. Согласно данным Забайкалкрайстата, в ЛПХ сосредоточено 90,1% и 83,7% посевов данных культур соответственно.

По итогам 2021 года край находился на седьмом месте среди других субъектов ДФО с совокупным производством овощей всех видов порядка 21,6 тыс. т, рассказывает Андрей Казаков. При этом тогда же из других регионов, включая импорт, в Забайкалье было ввезено 73,1 тыс. т овощной продукции. В прошлом году валовой сбор сократился в крае до 17,7 тыс. т. В том числе овощей открытого грунта было выращено 12,7 тыс. т, закрытого — 5 тыс. т. Урожай картофеля во всех хозяйствах составил 92,7 тыс. т, на сельхозорганизации и КФХ из этого объема пришлось только 10,8 тыс. т.

По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, Забайкалье не входит в состав регионов лидеров промышленного картофелеводства по ряду причин, в том числе из-за неоднородности почвенно-климатических условий, слаборазвитого семеноводства, а также дефицита качественных картофелехранилищ. В то же время сама организация видит потенциал в создании в ДФО, в частности и в Забайкалье, картофельного кластера с ориентацией на экспорт в Китай для переработки. Пока же регион частично зависит от ввоза столового картофеля, в том числе и из КНР.

Развитие овощеводства как открытого грунта, так и закрытого, а также производство картофеля в крае вполне перспективно, полагает Казаков. Тем более что государство активно поддерживает данное направление: для предприятий сектора предусмотрены льготные инвестиционные кредиты и господдержка в рамках федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства». Кроме того, действует механизм компенсации части затрат на строительство тепличных комплексов в регионах Дальнего Востока. «Следует расширять географию круглогодичных теплиц именно в ДФО, тем более что это положительным образом повлияет на процесс импортозамещения, так как данный фронт не закрыт от экспансии Китая», — отмечает эксперт. В то же время перспективы напрямую зависят от рентабельности производства. Кроме того, нужно учитывать требовательность овощных культур к почвенно-климатическим условиям региона, севооборот, а также спрос на продукцию на потребительском рынке, добавляет он.

В Забайкалье есть тепличные предприятия, но все они относятся к производствам старого ангарного типа, знает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В основном эти хозяйства остались с советских времен, переходили из рук в руки, некоторые из них частично модернизированные, но в большинстве своем это комплексы с коротким сроком сбора урожая», — делится она. Валовой сбор продукции в защищенном грунте держится в крае на уровне 2,5-3 тыс. т уже несколько лет.

Знаковым тепличным производством в регионе была компания «Черновский овощевод» под Читой. Это предприятие, основанное в 1971 году, стало базовым для большинства действующих сейчас в Забайкалье комплексов. Его площади составляли 9 га и были распределены на три теплицы. «В 2017—2018 годах произошло разделение этих мощностей, они были раскуплены по частям несколькими собственниками за очень низкие цены, так как особо приобретать к тому моменту уже было нечего, — рассказывает Решетникова. — Часть теплиц “Черновского овощевода” были не зимними, а весенними — низкими, пленочными или стеклянными, с деревянными перекрытиями». Такие предприятия подходят под производство рассады для овощей открытого грунта с последующей продажей ее населению, рассады для цветов, которые используются для озеленения. Там можно выращивать в теплое время года зелень, огурцы и томаты. «Фактически урожай собирается в лучшем случае с середины мая и до конца сентября», — подчеркивает эксперт. Что касается тепличного круглогодичного производства, то организовать его на предприятии такого формата технически и технологически невозможно хотя бы потому, что высота конструкций сильно ниже, чем требуется. Таким образом, выращивание овощей в грунте, как это делают в теплицах бывшего «Черновского овощевода», по сути, технология прошлого века, резюмирует Решетникова.

Все овощи закрытого грунта выращиваются в крае в теплое время года силами малых тепличных хозяйств, которые представляют собой скорее парники, а не теплицы, продолжает эксперт. Есть такие же производства и при забайкальских колониях, но они выпускают продукцию для собственных нужд. Перспектив с точки зрения внесезонного обеспечения населения свежими тепличными культурами в Забайкалье фактически нет, считает Решетникова. Большая часть свежих овощей малолежкого типа — таких, как томаты, баклажаны, перец, зелень, — сейчас в регионе привозная, в основном из Китая, так как край к тому же находится далеко от ближайших к нему российских круглогодичных тепличных предприятий, которые расположены на юге и юго-востоке Сибири и в Приморском крае.

Собственных теплиц для круглогодичного производства в Забайкалье не строят. «Хотя отдельными инвесторами такие проекты рассматривались, ни один не был даже толком начат, и вряд ли они будут реализованы в обозримом будущем», — скептична эксперт. Так, по информации «Технологий Роста», в 2022 году в Оловяннинском районе региона было заявлено возведение тепличного комплекса «Ясногорский» почти на 10 га, но он остался в подвешенном состоянии, как и проект тепличного комплекса «Читинский», который был заявлен в 2019-м и поддержан Корпорацией развития региона.

Причин отсутствия интереса инвесторов, по словам Решетниковой, несколько. Во-первых, в Забайкалье мало крупных городов, а теплицы имеет смысл строить возле больших потребительских центров. «Даже те города, которые в регионе есть, являются относительно малонаселенными», — обращает внимание она. Здесь, как и в других районах Крайнего Севера, целесообразно строить малые теплицы. «Они должны быть современного типа, но с площадью от 1 и максимум до 5 га», — рекомендует она. Однако чем меньше теплица, тем дороже получается стоимость строительства в пересчете на гектар, и это отпугивает инвесторов. «Конечно, сейчас Забайкалье попадает в программу господдержки с возвратом 20% капексов на строительство тепличных комплексов, но и это пока не стало стимулом для того, чтобы там были построены новые современные предприятия», — констатирует эксперт.

В крае непростой рельеф — холмы, горы, заболоченность. Достаточно сложно найти ровную площадку. А там, где она есть, зачастую производство может соприкасаться с промпредприятиями. «Забайкалье — регион, где хорошо развита добывающая промышленность, а такого рода производства оказывают серьезное негативное влияние на окружающую среду», — подчеркивает Тамара Решетникова. Все это не добавляет интереса инвесторам к реализации тепличных проектов в регионе.

По мнению Владимира Поклада, основным фактором, сдерживающим развитие овощеводства в Забайкалье, является низкий интерес местных агропредприятий к этой важной для потребителя продукции, и сейчас она в основном выращивается в домохозяйствах. Например, в 2022 году на долю ЛПХ приходилось 88% всего произведенного в регионе картофеля, 70,3% овощей открытого и закрытого грунта, в том числе 99,4% помидоров, 97,5% огурцов, 68,3% столовой свеклы, 66,7% капусты, 64,6% моркови и почти 100% репчатого лука, перечисляет эксперт. Именно хозяйства населения края реагируют на неудовлетворенный внутренний спрос и в прошлом году нарастили производство бахчевых культур на 96,8%, тыквы — на 64,5%.

Тем не менее сельхозорганизации, которые занимаются овощеводством, в регионе тоже присутствуют. Общая площадь закрытого грунта объединения «Черновское», в состав которого входят компании «Черновский овощевод» и «Новый материк», занимает 10 га. Они распределены на 100 теплиц, в которых высаживают огурцы, помидоры, баклажаны. В открытом грунте «Черновское» выращивает капусту, свеклу, морковь, картофель — только площади под последним у предприятия составляют 250 га. «Круглогодичное производство в защищенном грунте у нас не получается, потому что, хотя теплицы у нас и зимние, в них нет искусственной подсветки, — рассказывает директор предприятия Владимир Лоскутников. — В январе мы начинаем подготовительные работы, высаживаем рассаду, в марте, когда уже достаточно солнца и света, собираем первый урожай, а в ноябре производство останавливается».

Мысли организовать круглогодичное производство овощей закрытого грунта с досвечиванием в «Черновском» были, но не удалось получить гарантии соответствующей государственной поддержки, самим же строить тепличные предприятия с досветкой очень затратно, поясняет руководитель. Хотя и действующее производство обходится не дешево. Отопление в теплицах осуществляется с помощью собственных котельных, которые работают на угле. «В зимний период только на одной котельной, которая обслуживает 60 теплиц “Черновского овощевода”, уходит ежедневно 30 т угля, в совокупности мы на него тратим до 15 млн руб. в год», — делится Лоскутников. Котельные для «Черновского овощевода» и «Нового материка» объединение строило самостоятельно — общие затраты составили около 100 млн руб.

Сейчас предприятие получает поддержку по производственным затратам на квадратный метр. Например, в этом году компании уже было выделено 4,2 млн руб. в рамках этой меры. Однако все равно себестоимость овощей получается высокой, признает руководитель. Даже в сезон огурец «Черновского» стоит порядка 50 руб./кг в опте. «Мы производим нашу продукцию на земле (не на гидропонике), в качестве подкормки вносим навоз и немного минеральных удобрений, поэтому овощи получаются вкусные, как домашние, — делится он. — Благодаря высокому качеству мы можем выдерживать конкуренцию с привозной продукцией, более того, поставляем наши овощи соседям — в Бурятию».

Круглогодичные теплицы с досвечиванием в регионе нужны, уверен Лоскутников. Сейчас значительная часть овощей закрытого грунта завозится из других регионов — Иркутской, Тюменской, Омской, Новосибирской областей. «Мы готовы данное направление развивать, у нас есть для этого опыт, кадры», — акцентирует внимание он.

Пока же для того, чтобы реализовывать свою продукцию круглый год, «Черновское» открыло собственный консервный цех, и часть огурцов, выращенных в теплицах летом, идет на засолку. Предприятие изготавливает также кабачковую и баклажанную икру. «Наша продукция переработки очень востребована: помимо розничных магазинов Забайкалья и Бурятии, мы поставляем ее в школы, детские сады, воинские части. Заключили контракты с Управлением федеральной службы исполнения наказаний», — говорит Лоскутников.

«Черновский овощевод» — самое крупное в крае предприятие — производитель овощей открытого и закрытого грунта, утверждает руководитель. «И если нас поддержать, улучшить материально-техническую базу производства, то даже без наращивания площадей мы имеем все возможности полностью обеспечить регион овощной продукцией», — подчеркивает он. При этом важно не только вырастить, но и организовать хранение. Тот же картофель компания старается реализовать до зимы, так как мощностей имеющегося хранилища хватает только для закладки семян. У объединения есть бизнес-план по возведению предприятия по хранению, но пока получить поддержку для его реализации не удалось.

Животноводство сосредоточено в ЛПХ

Забайкалье — это животноводческий край, обращает внимание Абдуразак Разаков: 71,3% общего объема выпуска продукции сельского хозяйства региона в 2022 году пришлось на данный сектор. Но как и в овощной отрасли, доля сельхозорганизаций в производстве продукции животноводства здесь невелика. Согласно данным Забайкалкрайстата, на агропредприятиях содержится лишь 5,7% поголовья КРС, в том числе коров — 5,6%, 10% свиней, 26,1% овец и коз и 11,2% птицы. КФХ занимают большую долю в мясном и молочном скотоводстве — 20,6% и 22,6% соответственно, а также в овцеводстве — 32,7%. По всем же направлениям животноводческой деятельности наибольшая доля скота содержится в хозяйствах населения, в частности 73,7% КРС (в том числе 71,8% коров), 83,8% свиней, 41,2% овец и коз и 86,6% птицы.

По информации Забайкалкрайстата, в хозяйствах всех категорий региона на конец 2022 года поголовье КРС составляло 442,1 тыс. гол., овец и коз — 373,4 тыс. гол., свиней — 46,3 тыс. гол., лошадей — 110,3 тыс. гол. Среди субъектов ДФО Забайкальский край является лидером по численности стада КРС, овец и коз, а по поголовью лошадей уступает только Республике Саха (Якутия), утверждает представитель регионального Минсельхоза.

Стабилизация стада сельхозживотных обеспечивает прирост объемов производства животноводческой продукции не только в малых формах хозяйствования, но и на предприятиях перерабатывающей промышленности, куда граждане реализуют свою продукцию, продолжает спикер. В связи с этим стратегической задачей регионального агроведомства является не только развитие имеющихся производств, но и создание новых. «Это способствует и появлению дополнительных рынков сбыта — экологически чистое мясо из наших степей занимает значительную долю в Приморском и Хабаровском краях, где оно узнаваемо и пользуется большим спросом у потребителей», — уверяет он.

Тем не менее мясное производство в регионе последние несколько лет сокращается. По данным Забайкалкрайстата, в 2022 году во всех хозяйствах края было выпущено 46,3 тыс. т мяса в убойном весе, в то время как еще в 2019-м объемы доходили до 50 тыс. т. Поголовье птицы и свиней в крае снижается год за годом, отмечает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. В Читу — потребительский центр Забайкалья — в основном поставляется продукция из других регионов страны, например, из Алтайского края, где есть «Алтайский бройлер» группы «Черкизово», или из Приморского края, где свинину производит «Русагро».

Большие промышленные производства по выпуску мяса птицы в Забайкалье отсутствуют, подтверждает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Это вызвано объективными причинами, имеющими в своей основе факторы из области экономической географии, которые вряд ли могут быть компенсированы сверхусилиями инвесторов и региональных властей, полагает он. Одним из важных ограничений для развития птицеводства в регионе является небольшое число жителей и низкая плотность населения (2,3 чел./км² при среднем по России 8,6 чел./км²). Для достижения среднероссийского уровня производства и потребления региону достаточно всего 36 тыс. т мяса птицы. «Однако при текущем развитии промышленного птицеводства в стране и наличии определенного профицита продукции на рынке данного объема производства недостаточно для обеспечения эффективности и конкурентоспособности, особенно в условиях отсутствия на федеральном уровне мер господдержки инвестиций в бройлерные предприятия, — отмечает эксперт. — Таким образом, цели обязательного развития птицеводства в Забайкалье и достижения самообеспеченности на краевом уровне представляются неочевидными».

Крупных мощностей по выпуску свинины в регионе тоже нет. В прошлом году в крае было произведено 44,9 тыс. т этого вида мяса в живом весе, что составило 0,23% общероссийского объема, подсчитал главный эксперт по анализу и прогнозированию рынков Национального союза свиноводов (НСС) Николай Бирулин. «Свинина в регионе выпускается в основном в ЛПХ, их доля в прошлом году составила 96%», — информирует он. Динамика производства данного вида мяса в Забайкалье отрицательная, в сравнении и с 2021 годом в 2022-м объем сократился на 12%. Согласно же данным мониторинга планов развития компаний, который ежегодно проводит НСС, инвестиционных проектов в секторе свиноводства в регионе не заявлялось.

А вот по развитию мясного скотоводства Забайкальский край — один из самых сильных регионов страны в плане поголовья и опыта аграриев, считает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. В то же время каких-то активно развивающихся программ для наращивания воспроизводства мясного КРС с последующей переработкой в регионе пока не разработано, крупных откормочных площадок тоже нет, интенсивного инвестиционного процесса по увеличению поголовья не наблюдается, констатирует он. Хотя поддержка скотоводства все же есть и проводится активно.

За последние несколько лет в Забайкалье, по данным Костюка, заходили инвесторы из других регионов, которые хотели вложить средства в крупные проекты производства говядины. Но пока ни один из них не был реализован. «Необходимо учитывать специфику региона: поголовье сельхозживотных в крае исторически распределено в мелких и средних товарных хозяйствах и требует от инвесторов рутинной работы с массой фермеров», — предупреждает эксперт.

Для выращивания КРС условия в регионе в целом подходящие, констатирует Юшин. «Содержание рогатого скота — традиционная для жителей края деятельность, но инвесторы вряд ли пойдут в регион для реализации крупных животноводческих проектов из-за очень трудной логистики, — сомневается он. — Помимо ферм, пришлось бы строить предприятия по убою, а это очень дорого и в нынешних экономических условиях практически невозможно».

Администрация региона делает также ставку на овцеводство, известно Юшину. В самом Минсельхозе края признают — овцеводство было и остается одной из самых сложных отраслей Забайкалья. В целях увеличения численности мелкого рогатого скота региональное агроведомство совместно с администрацией Агинского Бурятского округа с 2021 года запустило комплексную программу по развитию овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года. Кроме того, при поддержке губернатора Александра Осипова начал работу пилотный проект «Семейная ферма. Забайкалье (отара)». «Ожидаем, что эти мероприятия принесут свои плоды уже в этом году, и со временем обеспечат прирост поголовья овец», — надеется представитель забайкальского Минсельхоза.

В рамках комплексной программы развития овцеводства в крае уже поддержан ряд небольших, но значимых направлений, которые непосредственно влияют на результаты работы предприятий. Первое — это обеспечение животноводческих стоянок водой; бурение скважин для хозяйств теперь субсидируется из краевого бюджета. Второе — то, что хозяйства начали получать практический опыт в рамках программы по использованию технологии «электропастух». Также выплатили субсидию за приобретенное племенное поголовье, простимулировали хозяйства к получению большего количества ягнят от искусственного осеменения. «Все эти мероприятия значимы для улучшения экономики хозяйств, но нужно признать, что программу по овцеводству мы реализуем в усеченном формате, и эффект от нее носит больше локальный характер», — отмечает представитель краевого агроведомства.

Забайкальский край является одним из лидеров по развитию тонкорунного овцеводства, комментирует Татьяна Тирских. Шерсть овец забайкальской породы отличается высоким качеством и отвечает требованиям мировых стандартов.

В 2022 году регион ставил перед собой задачу увеличить и размер предоставляемой господдержки на реализацию тонкой и полутонкой шерсти, ведь ее закупочная цена сократилась за последние три года более чем в два раза, что связано со сниженным спросом из-за ковидных ограничений. «В прошлом году за счет средств федерального бюджета мы повысили ставку субсидии более чем в два раза и тем самым вышли на конечную стоимость в 160 руб./кг, что соответствует уровню 2019-го, — информирует представитель Минсельхоза Забайкалья. — Всего реализовали 204 т, это выше уровня прошлого года (в 2021-м — 196 т)».

Выплаты на овечью шерсть действительно предусмотрены, подтверждает руководитель агрокооператива «Сагаан Уула» (Агинский Бурятский округ, занимается выращиванием МРС и КРС, поголовье 1 тыс. и 200 голов соответственно) Цыден Доржинимаев. «Но для того, чтобы получить эту субсидию, необходимо соответствовать определенным показателям, под которые мы, например, не всегда подходим, поэтому в этом году субсидию не получили — нужно было приводить в порядок поголовье», — признает он.

Доржинимаев возглавляет агрокооператив с 2015 года. Когда он пришел, предприятие было в глубоком упадке, имело много долгов. Сейчас руководитель пытается развивать бизнес, но удается это с трудом. «Получить льготные кредиты малым хозяйствам очень сложно, поэтому такие предприятия, как наше, находятся в регионе на грани выживания», — утверждает фермер. Еще одна сложность при ведении агробизнеса в регионе, по его словам, — отсутствие рабочих рук. «Массовый отток молодежи из Забайкалья приводит к старению кадров: чабанов нет, погонщиков нет, как в таких условиях развиваться?» — задается вопросом он.

По мнению Абдуразака Разакова, Забайкальский край является одним из наиболее привлекательных регионов для развития животноводства (создание молочно-товарных ферм, комплексов по откорму КРС, овец) ввиду своей ориентации на выращивание кормовых культур и наличию свободных земельных массивов. Важно также и то, что в мае 2023 года Забайкалье получило во Всемирной организации охраны здоровья животных (ВОЗЖ) международный статус благополучной зоны по ящуру с вакцинацией, что открывает «экспортные ворота» к ближайшим дружественным странам, таким как Монголия и Китай. Кроме того, в регионе на протяжении 50 лет работает крупнейшее на Дальнем Востоке племенное предприятие «Забайкалплемцентр». Согласно данным краевого Минсельхоза, в племенных организациях края разводится поголовье абердин-ангусской, галловейской, герефордской, казахской белоголовой и калмыцкой пород КРС мясного направления, овец агинской, забайкальской пород, лошадей буденновской и забайкальской пород, верблюдов монгольской породы. В банке семени «Забайкалплемцентр» хранится около 190 тыс. доз генетического материала овец девяти пород, 261 тыс. доз генетического материала КРС шести пород.

Мясопереработка — один из драйверов

В числе наиболее развитых секторов АПК в Забайкалье — мясоперерабатывающая промышленность, отмечают в краевом Минсельхозе. Производство полуфабрикатов, колбасных изделий, тушенки в регионе налажено на высоком уровне.

Кооператив «Оловяннинский» занимается убоем и разделкой КРС и МРС в Оловяннинском районе Забайкальского края с 2021 года. «Цех наш построен с участием средств господдержки (грант) и оснащен самым современным оборудованием; уже разработали логотип нашей продукции “Забайкальские мясные традиции”, сейчас он находится на утверждении», — делится председатель кооператива Владимир Карташев.

Мясная продукция, изготавливаемая «Оловяннинским», реализуется в самом Забайкалье и некоторых других регионах Дальнего Востока. При этом предприятие хотело бы наладить поставки в Китай, так как находится недалеко от его границы, более того — расположено в шаговой доступности от федеральной трассы. «И интерес к нашей продукции со стороны китайских предпринимателей есть», — уверяет руководитель.

Кооператив активно развивается — сейчас увеличивает холодильные мощности, строит цех по производству мясных полуфабрикатов, которые хочет запустить уже этой осенью. Оборудование для нового цеха планируется приобрести в основном российское, сообщает Карташев. «В перспективе планируем установить и линию по выпуску мясных консервов», — делится он.

«Агинский мясокомбинат» из Агинского района Забайкальского края закупает у ЛПХ и фермеров говядину, конину и баранину и производит мясные консервы — тушенку, а также каши — гречневую и перловую с мясом. Общий объем производства составляет 2,5 тыс. т готовой продукции, а максимальная мощность предприятия — 5 тыс. т/год, информирует директор предприятия Данил Алажинов. Он подчеркивает, что открыл производство на собственные средства, без господдержки в 2020 году. «В 1990-х и ранних 2000-х забайкальская тушенка славилась по всей России превосходным качеством, я решил, что хочу делать такой же качественный продукт, — вспоминает он. — Нашел технологов, которые производили в те времена тушенку, они поделились со мной рецептурой, и я наладил выпуск продукции».

Часть тушенки реализуется компанией внутри края, часть вывозится в Иркутскую область, Бурятию. «Хотелось бы больше заказов внутри региона», — рассуждает руководитель. Продукция, которую выпускает мясокомбинат, действительно хорошего качества — содержит только натуральное мясо, изготавливается без всяких добавок. В итоге она получается дорогой, и по цене ей сложно конкурировать с той тушенкой, которая представлена на прилавках магазинов края. «Там можно встретить ее и по 90 руб. за банку, правда, с сомнительным составом, а наша стоит значительно дороже — ее оптовая цена составляет 175 руб.», — сообщает Алажинов. Компания реализует продукцию своими силами — через небольшие магазины. Недавно ее распробовали и покупатели Wildberries, сейчас тушенка предприятия активно продается и через данный канал.

По мнению руководителя, Агинский район Забайкалья перспективен для развития животноводства, основной вид сельскохозяйственной деятельности здесь — выращивание скота. Мясо «Агинский мясокомбинат» закупает местное. «С нами хотят работать очень многие жители района, причем количество желающих продавать нам свое сырье постоянно растет, ведь цену за мясо мы предлагаем хорошую, — рассказывает Алажинов. — Для меня готовность покупать сырье по справедливой цене — правильный подход. Ведь, если фермер будет получать достойную оплату за свою продукцию, у него будет больше желания заниматься животноводством, а значит, нам как переработчикам гарантировано наличие сырья».

В перспективе предприниматель планирует расширение производства. Но это долгосрочная стратегия. В ближайшие планы компании входит уверенно наладить продажи имеющихся объемов продукции.

Молочки хватает

Производство молока в Забайкалье планомерно снижается почти в течение 10 лет. По итогам 2022-го во всех хозяйствах региона произведено 316,1 тыс. т, что на 28,5 тыс. т меньше, чем в 2014-м, следует из данных Забайкалкрайстата. Основное поголовье КРС (73,7%) и коров (71,8%) сосредоточено в ЛПХ. На сельхозорганизации приходится лишь 5,7% и 5,6% соответственно.

С 2021 года производство в крае сократилось на 2,8%, оценивает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). И лишь 11% валового надоя молока в прошлом году было товарным, то есть шло на переработку. «Сельхозорганизации региона занимаются главным образом мясным скотоводством с пастбищным и полупастбищным содержанием, содержать молочное стадо на ферме в таких условиях более затратно, требует существенных инвестиций в организацию и дальнейшее поддержание бизнеса даже с учетом реализуемых в регионе мер господдержки отрасли, — комментирует директор аналитического департамента Союзмолока Алексей Воронин. — В результате мотивация развития молочного направления у сельхозорганизаций остается достаточно низкой».

Высокая концентрация производства в частном секторе обуславливает низкий показатель товарности производства: основной объем молока и молочной продукции потребляется внутри домохозяйств, которые их выпускают, или реализуется вне каналов организованной торговли. При этом объем среднедушевого потребления молока в регионе остается выше среднероссийского значения — 264 кг против 242 кг/чел. в год соответственно, оценивает эксперт.

«Молочная отрасль в регионе не имеет необходимого для эффективного производства уровня технологического развития, применяемые технологии кормления, содержания и воспроизводства животных не позволяют повышать эффективность», — обращает внимание Воронин. От одной коровы в год получают около 1,8 т молока (в среднем по России — 5,2 т), в сельхозорганизациях края этот показатель составляет 1,1-1,3 т молока (7,4 т), приводит цифры он. Частный сектор при этом оказывается более мотивированным и отличается рациональным подходом к содержанию коров. В результате продуктивность здесь практически в два раза выше — на уровне 2,2 т молока от одной коровы в год. «Хотя по промышленным меркам этот показатель тоже достаточно низкий», — подчеркивает эксперт.

Показательно, что ряд частных производителей все-таки рассматривают молочный сектор как направление развития сельхозпроизводства и оформляют свою деятельность в качестве фермеров, продолжает Воронин. За последние семь лет поголовье коров в фермерских хозяйствах увеличилось на 37% — с 30,4 тыс. в 2015-м до 41,5 тыс. в 2022-м, рассказывает он. Однако сохранение низкой продуктивности и высокие затраты сдерживают дальнейшее развитие. В результате доля региона в общероссийском объеме производства молока не превышает 1%. «И все же при подобных региональных особенностях молочного сектора Забайкальского края туда практически не завозится молочная продукция из других регионов: уровень самообеспеченности региона превышает 90%, а в отдельные предшествующие годы приближался к 100%», — знает Воронин.

КФХ Базара Батоева из Агинского района занимается мясным и молочным животноводством. В хозяйстве содержится 290 мясного и 46 молочного КРС. КФХ существует с 2016 года. «Хотя животноводством мы занимаемся давно — это наше семейное дело, которое передавалось из поколения в поколение», — говорит фермер. В летний период животные питаются на открытом выпасе, а на зиму корма хозяйство начинает заготавливать со второй половины лета. «Луговые травы идут на корм мясному скоту, а для молочного стада сеем овес и суданскую траву», — поясняет Батоев.

Поддержка животноводства в регионе предусмотрена, хотя, как отмечает предприниматель, по молочному направлению она становится все меньше (субсидии за килограмм сырого молока). Так что не у всех получается развивать данный вид бизнеса. «С каждым годом у нас в районе становится все меньше фермерских хозяйств, которые всерьез занимаются развитием молочного направления — покупают чистопородных коров. Сейчас их осталось всего четыре», — делится он.

Цены на сырое молоко в Забайкалье тоже очень низкие — 28 руб./кг. Для сравнения: в Приморском крае оно стоит до 40 руб./кг, знает Батоев. Среди проблем животноводов он также выделяет суровый климат и недостаток кадров. Тем не менее фермер планирует развивать свое хозяйство: в ближайшее время он будет увеличивать молочное поголовье, а также рассчитывает повысить удои в три раза за счет улучшения кормовой базы и обновления стада более продуктивными животными.

Помимо производства сырого молока, КФХ занимается переработкой — изготавливает мясные консервы, а также цельное молоко, сливки, кефир, творог. В планах Батоева на этот год — нарастить количество позиций производимой молочной продукции, в частности добавить в ассортимент ряженку.

Аграрии намерены развиваться

Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители признают, что работать в сельском хозяйстве региона непросто, но большинство из них тем не менее строят планы по развитию и расширению производства.

Глава КФХ из Шилкинского района Юрий Поселкин занимается сельским хозяйством с 1996 года. Сейчас он держит мясомолочное стадо в 500 голов КРС и выращивает пшеницу и овес на площади 4,5 тыс. га. В ближайшем будущем планирует нарастить площади под растениеводством еще минимум на 300, максимум — на 800 га. «Мы сталкиваемся с проблемами при реализации зерна, в основном продаем его переработчикам края: сейчас цены на него низкие, а спрос небольшой, — рассказывает фермер. — Урожай прошлого года нам реализовать удалось, так как мы давно на рынке, есть клиентская база, но далеко не всем так повезло». По его словам, отсутствие каналов сбыта — главный фактор, сдерживающий развитие зернопроизводства в регионе.

Само хозяйство готовит сейчас документы для поставок овса в Китай, хотело бы в перспективе отправлять туда и пшеницу. «Это интересный канал сбыта для нас, но пока непонятно, удастся ли осуществлять поставки», — признается предприниматель. В то же время с реализацией молока проблем в Забайкалье нет, правда, цена на него невысокая. Свою продукцию в июле КФХ сдавало на Читинский молочный комбинат по 30 руб./л.

Среди мер господдержки для фермеров Поселкин в первую очередь выделяет погектарную субсидию, на производство молока, а также возможность получить скидку на приобретение техники. Благодаря этой льготе хозяйство купило трактор «Кировец» с хорошим дисконтом.

Администрация прикладывает много усилий для поддержки агропредприятий в Забайкалье, акцентирует внимание Сергей Саранчук. Среди наиболее важных мер он тоже выделяет субсидию на покупку техники для КФХ и ИП. Так, в рамках данной программы трактор МТЗ стоимостью 2 млн руб. можно приобрести со скидкой в 600 тыс. руб., что для малых предприятий очень значимо, подчеркивает он.

В регионе работает система грантов — в частности, для тех, кто только собирается стать фермером. «Я, будучи индивидуальным предпринимателем, благодаря этому гранту пять лет назад создал сельхозкооператив “Станица”, занимаемся мясным скотоводством, — сообщает Саранчук. — Вложил в организацию производства 1,8 млн руб. своих средств и 3 млн руб. государственных — частично из федерального, частично из регионального бюджетов».

Фермер отмечает, что в крае есть ряд факторов, которые благоприятно влияют на развитие в Забайкалье животноводства. Один из них — много свободных земель, лугов, где можно пасти скот и косить траву для заготовки сена. Хотя поголовье непосредственно в хозяйстве предпринимателя в последние годы снижается — погодные условия несколько лет подряд не позволяли в течение летнего периода заготовить сено в нужном объеме. «А если держать большое поголовье на скудном рационе, начнется падеж», — поясняет Саранчук.

В составе сельхозкооператива 40 индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств. «Мы организовали торговую площадку в городе, через которую все участники объединения сбывают свою продукцию — овощи, мясо, молоко, скот», — перечисляет председатель «Станицы». Причем на торговой площадке может реализовать продукцию любой сельхозпроизводитель — даже не член кооператива, добавляет он. Кроме того, объединение поставляет определенную долю мяса и овощей в детские сады и школы. «У нас есть и убойная площадка, а также цех полуфабрикатов, где мясо отделяют от кости, разделывают на куски по 5—10 кг и упаковывают», — рассказывает руководитель.

В числе основных проблем агросектора Забайкалья он называет большие тарифы на электроэнергию по сравнению с другими регионами, дорогой уголь, который используется в крае для отопления. «Например, в Иркутской области предприниматели платят за киловатт 2,5 руб., а мы — 10 руб.!» — восклицает Саранчук. Стоимость ГСМ в регионе тоже высокая. «Существуют компании, которые предлагают более дешевое, чем у нас в регионе, топливо из Иркутска, но выгода с литра с учетом доставки составляет всего 2 руб. Хотя в Сибири на заправках бензин стоит на 10 руб./л дешевле, чем у нас», — знает фермер.

Агропредприятие «Терос» занимается растениеводством в Забайкалье с 2020 года. Его основатель Денис Цесаренко приехал на Дальний Восток шесть лет назад, изучить перспективы макрорегиона для производства агрокультур и строительства семенного завода. Последний был запущен в Хабаровском крае в 2018-м и сейчас выпускает 14 сортов семян разных агрокультур (сои, овса, гречихи и ячменя) для ДФО.

Забайкалье бизнесмен считает перспективным регионом для растениеводства, что подтвердил вложением собственных средств в этот вид деятельности в крае. «Привлекло то, что здесь очень большие площади земель, которые исторически были пашней. Однако они не использовались на тот момент порядка 30 лет, и мы стали вводить их в севооборот — процесс занял три года», — вспоминает Цесаренко. Свою деятельность «Терос» начал в разгар пандемии, однако к моменту запуска предприятия уже сформировалась слаженная команда, и проблем с кадрами не было. «Мы были приятно удивлены, что люди, живущие в забайкальских селах, готовы работать в агросекторе. Не было сложностей найти механизаторов, водителей среди местного населения», — рассказывает он. Хотя специалистов приходится привлекать и из других регионов — Алтайского края, Иркутской области. А например, главного инженера компания пригласила из Волгограда, заместителя гендиректора и заместителя гендиректора по производству — из Белгорода. В то же время на предприятии проходят практику студенты учебных заведений края — аграрного института в Чите, колледжей Приаргунска и Краснокаменска.

За три года площадь под растениеводством у «Тероса» выросла до 80 тыс. га. Предприятие выращивает масличные — рапс, сою, лен, подсолнечник. «Причем последний в севооборот мы ввели в позапрошлом году, получили по нему хорошие результаты и уже видим, что данную агрокультуру начали выращивать и другие хозяйства», — отмечает Цесаренко. Компания производит и зерновые — пшеницу, овес, гречиху. В этом году был проведен эксперимент по севу гороха. «Результаты хорошие, со следующего года полноценно введем его в севооборот», — обещает руководитель.

В планах «Тероса» — расширять свою деятельность, причем как горизонтально, так и вертикально. К 2026 году площадь пашни должна увеличиться до 150 тыс. га. Кроме того, «Терос» планирует строительство молочной фермы и молокозавода. «В более долгосрочной перспективе рассчитываем построить маслоэкстракционный завод, — делится планами Цесаренко. — Для его загрузки нужно сырье, а чтобы оно появилось в достаточном количестве, нам необходимо как самим нарастить площади под масличными, так и дождаться, чтобы это сделали и наши соседи».

Главный импортер — Китай За 2022 год Забайкальский край отправил на экспорт около 84,8 тыс. т сельхозпродукции (в 2,2 раза больше, чем в 2021-м), на $29,2 млн (в сопоставимых ценах). Увеличение отгрузок было обусловлено ростом вывоза зерна — в 3,6 раза, а также прочей продукции — в восемь раз. На их доли в общем объеме поставок пришлось 53,9% и 42,7% соответственно.



Основным рынком сбыта для аграрных товаров региона является КНР: экспорт в эту страну за прошлый год составил 79,7 тыс. т, или 93,9% от вывоза в целом. Вторым по значимости покупателем сельхозпродукции края является Монголия.

Главная агрокультура в севообороте племзавода «Комсомолец» — рапс. Возделываются также другие масличные и зерновые. «В 2023 году мы засеяли 4,9 тыс. га рапса, 4,4 тыс. га льна-кудряша, 1,2 тыс. га пшеницы твердых сортов, 8 тыс. овса, 4 тыс. га гречихи, под экспериментальные агрокультуры (соя и прочие) отдано 160 га», — информирует руководитель.

Важное преимущество для аграриев региона — географическая близость Забайкалья к странам Азии. «Комсомолец» выгодно продает продукцию в Китай и выходит на другие азиатские рынки. Примерно 90% выручки приходится на экспортные продажи, утверждает Гурулев.

В этом году компания успешно провела посевную. Предприятие стабильно развивается, и для этого у него есть все ресурсы: высокопроизводительный машинный парк (российская и зарубежная техника, всего более 230 ед.), новые складские мощности, завод комбикормов, недавно построен зерноочистительный комплекс на 190 т в сутки. Кроме того, у «Комсомольца» есть собственная линия по выпуску жидких комплексных удобрений и карбамидно-аммиачных смесей.

Потенциал развития сельского хозяйства в регионе высокий, в первую очередь за счет наличия земли для ввода в оборот, отмечает Гурулев. «Ресурсы по освоению площадей у нас большие, можем также расширять ассортимент выращиваемых агрокультур, уже ведем эксперименты с соей, — рассказывает он. — Есть возможность производить горчицу, кормовые травы, подсолнечник, картофель, существуют интересные разработки бурятских ученых по созданию гибридов устойчивых ягодных культур, пригодных для произрастания в нашем климате, так что нам есть куда двигаться».