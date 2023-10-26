Минсельхоз планирует продлить меры по обеспечению удобрениями внутреннего рынка

К 2025 году внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственных предприятиях может достичь 80 кг на гектар Д. Абрамов

Меры, принимаемые для обеспечения внутреннего рынка удобрениями, могут быть продлены еще на полгода. Соответствующие предложения разрабатывает Минсельхоз. Об этом глава министерства Дмитрий Патрушев сообщил на совещании президента Владимира Путина с правительством. «Закупка удобрений осуществляется в рамках отдельного плана. При этом мы продолжаем квотирование экспорта некоторых видов удобрений, а цены для производителей зафиксированы, — напомнил Патрушев. — Действие этих мер было продлено до конца ноября, но мы уже рассматриваем возможность продления их еще на шесть месяцев». Ранее правительство установило квоты на экспорт минеральных удобрений в размере 16,3 млн т с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Это решение было принято для поддержания достаточного объема удобрений на внутреннем рынке.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков сказал «Агроинвестору», что сложностей с закупками удобрений на сегодняшний день нет. «Мы буквально на этой неделе покупали большой объем, цены никто не завышает. Поэтому можно сказать, что меры, предпринятые правительством, дают эффект. Раньше мы закупали аммиачную селитру за 25 тыс. руб./т, сейчас закупили за 20 тыс. руб./т. Но самое важное, что раньше ее было практически невозможно купить, а сейчас дефицита нет», — рассказал он.



По словам Полякова, предложение удобрений на рынке достаточно большое, поэтому цены могут продолжить снижение. «На рынке появилась конкуренция между производителями. Это самый главный плюс выпущенных постановлений. Это приводит к тому, что цены постепенно снижаются», — отметил Поляков.



По словам гендиректора агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александра Неженца, закупки удобрений на предприятии сейчас не ведутся, они планируются только весной. «Азотные удобрения не хранятся, они слеживаются, и никто не покупает их заранее. Кроме того, все склады забиты нереализованной продукцией растениеводства, так как цена продажи очень низкая. Поэтому на закупку удобрений денег нет. На рынке есть финансовое напряжение, потому что есть необходимость погашать кредиты», — рассказал он «Агроинвестору».



Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2025 году внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственных предприятиях может достичь 80 кг на гектар, в то время как прогноз на текущий год составляет 65 кг, в 2022 году этот показатель составлял 60 кг. В этом году Минсельхоз и Минпромторг подписали новый план закупок минеральных удобрений для сельскохозяйственных предприятий. Данный план распространяется на период с июня 2023 года по май 2024-го и учитывает все потребности аграриев, предусматривая увеличение закупок на 5% по сравнению с фактическим исполнением предыдущего плана.



24 октября производители некоторых видов удобрений обратились к властям с просьбой скорректировать экспортные пошлины для их продукции. Источник ТАСС рассказывал, что пошлины на аммиак и метанол могут отменить, а на калий — снизить с 10% до 3%.



Производство минеральных удобрений в России за январь — сентябрь 2023 года увеличилось на 6,1% до 18,9 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата. В сентябре выпуск удобрений вырос на 27% в годовом сравнении и на 2,6% — в месячном. Объем производства калийных удобрений за девять месяцев увеличился на 12,6% до 6,4 млн т, фосфорных — на 0,4% до 3,3 млн т.



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