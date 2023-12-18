Минсельхоз сохранил оценку экспортного потенциала зерна на уровне 65 млн тонн

Экспорт зерна в декабре идет очень сложно из-за погодных условий flickr.com

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подтвердил ранее сделанный прогноз того, что экспорт российского зерна в текущем сельхозгоду составит 65 млн т, но не исключил возможность уточнения этой цифры. «Цифра будет уточняться. Посмотрим, каким будет темп экспорта. Надеюсь, что мы сможем экспортировать не менее 65 млн т», — сказал Патрушев в кулуарах съезда партии «Единая Россия», пишет «Интерфакс». В то же время министр не уточнил потенциал экспорт пшеницы в этом сезоне. В предыдущем сельскохозяйственном году Россия экспортировала 60 млн т зерна, включая 47 млн т пшеницы.



Патрушев также сообщил, что Минсельхоз скорректирует прогнозы сбора зерна в сторону увеличения, пишет РИА «Новости». «Уборка по ряду регионов еще продолжается, поэтому, возможно, мы несколько скорректируем наши цифры в сторону увеличения, но только попозже», — ответил Патрушев на вопрос о том, будет ли министерство обновлять прогноз сбора зерна.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько прокомментировал «Агроинвестору», что его прогноз экспортного потенциала составляет 67 млн т без прямого учета новых регионов России. «Экспорт в декабре идет очень сложно в силу погодных катаклизмов и проблем, которые испытывают южные российские порты. Будем надеемся на выравнивание ситуации, так как спрос и предложение есть», — уточнил он. По его словам, экспорт зерна в декабре прогнозировать сложно, однако он может оказаться «ниже оптимального уровня». Экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5%, по данным ИКАР, сейчас составляют $242 за тонну.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорит, что ее оценка экспорта в текущем сезоне с учетом новых территорий составляет 66-67 млн т при валовом сборе на уровне 147 млн т. «Однако тут встает вопрос, насколько мы сможем экспортировать зерно с новых территорий. Как будет строиться логистика? Учитывая отсутствие опыта вывоза из новых регионов, реальный экспорт может быть ниже», — считает аналитик. По ее словам, поставки основных видов зерновых с 1 по 18 декабря на 19% ниже, чем в аналогичный период прошлого года и составляют 1,86 млн т. При этом экспорт пшеницы снизился на 22%. По итогам месяца вывоз всего зерна может составить 3-4 млн т, оценила Тюрина. В ноябре было отгружено 4 млн т, в декабре прошлого года — 5 млн т.



При этом по итогам декабря Россия выйдет на больший объем поставок с начала сезона — 34 млн т, тогда как в первой половине прошлого сельхозгода вывоз составлял 31 млн т, сравнила Тюрина. По ее мнению, текущая просадка связана с резким снижением поставок в Египет в ноябре и декабре. За 1-18 декабря отгрузки туда упали на 93% до 27 тыс. т. Это, в свою очередь, может быть связано с тем, что Россия проиграла египетский тендер из-за высоких цен на российскую пшеницу. Поставки по этому тендеру как раз пришлись на ноябрь-декабрь, пояснила аналитик. При этом начали немного расти объемы отгрузок в Турцию, Индонезию, Бангладеш, Мексику и другие страны.



В начале декабря сообщалось, что Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС. В сентябре страны союза резко нарастили импорт российского зерна — на 22% за месяц и в десять раз за год, до 180 тыс. т. Это максимум с марта 2022 года, что позволило России занять четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз. Лидером по поставкам является Украина (прирост на 1% за месяц, сокращение поставок на четверть за год — до 1,2 млн т). Второе место занимает Бразилия — 1,1 млн т (рост в 1,8 раза за месяц). В тройку лидеров также вошла Турция, отправившая в Евросоюз 204 тыс. т зерна (прирост на 4% за месяц). Пятерку замыкает Канада, продажи которой сократились на треть, до 139 тыс. т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

