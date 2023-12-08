В 2023 году производство сельхозпродукции увеличится на 1-2%

АПК является одной из наиболее поддерживаемых государством отраслей экономики Pixabay

По прогнозу INFOLine, производство сельхозпродукции в этом году увеличится на 1-2%, рассказала «Агроинвестору» руководитель направления «Потребительский рынок» группы компаний INFOLine Светлана Силенина. За 10 месяцев 2023 года сельхозпроизводство выросло на 1,9% по сравнению с прошлым годом и достигло 7,7 трлн руб. Ожидается, что урожай зерна в 2023 году будет вторым по величине в истории России — более 151 млн т (в 2022 году было 157,7 млн т). Сектор животноводства также показывает положительную динамику.



Однако агропромышленный комплекс по-прежнему страдает из-за зависимости от импортных селекционных материалов и техники, а также от нехватки мощностей хранения, что приводит к росту себестоимости производства, снижению рентабельности и инвестиционной активности, отметили аналитики INFOLine. Отсутствие доступа к мировым технологиям может замедлить развитие отрасли в целом. Также возрастает проблема дефицита рабочей силы.



С другой стороны, АПК является одной из наиболее поддерживаемых государством отраслей экономики. В 2024 году финансирование из госбюджета составит 558,6 млрд руб., что на 124,4 млрд руб. больше, чем было запланировано в федеральном бюджете на 2022 год. Это повышение финансовой поддержки связано с ростом ключевой ставки Центробанка. Накануне замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что в этом году рентабельность сельского хозяйства снизиться до 19,1% с учетом господдержки, что ниже уровня в 2022 году, когда она составляла 20,3%.



По словам Силениной, в ближайшие годы перспективными для инвестирования останутся сегменты, нуждающиеся в импортозамещении (селекция, семеноводство), а также испытывающие нехватку предложения на рынке (плодоводство, тепличное хозяйство). С начала 2023 года было анонсировано 15 проектов по инвестированию в хранение зерновых и масличных культур, семь проектов по хранению овощей, фруктов и корнеплодов, а также четыре селекционных центра, подсчитали аналитики.



Так, на ПМЭФ-2023 компания «ЭКО-Культура» заключила соглашения на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму в 75 млрд руб., планируя строительство новых мощностей в нескольких регионах России, напоминает Силенина. Россия остро нуждается в зернохранилищах после рекордного урожая зерна 2022 года и экспортных проблем, продолжает она. В ответ на запрос отрасли «Новый сухопутный зерновой коридор» реализует проект строительства сети элеваторов для зерновых и масличных культур в Сибири и на Урале. Общий объем инвестиций оценивается в 30 млрд руб.



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