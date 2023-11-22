Спрос на российскую пшеницу начал расти

Экспорт пшеницы в ноябре очень низкий из-за проблем с погодой в портах Д. Абрамов

Рынок российской пшеницы на прошлой неделе стабилизировался — после трех месяцев падения спрос начал расти, а предложение сократилось, говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон». Так, цены на пшеницу 3-го класса увеличились на 50 руб. до 12,5 тыс. руб. за тонну, в то время как цены на пшеницу 4-го класса упали на 50 руб. до 11 тыс. руб. за тонну. С середины августа цены на пшеницу снижались, потеряв за этот период 12% и 22% соответственно.



Спрос на российскую пшеницу со стороны экспортеров увеличивается благодаря возобновлению экспортных продаж, отметили аналитики. Объем заключенных контрактов на продажу пшеницы на 21 ноября составил 2,8 млн т, что превышает показатель предыдущего месяца (2 млн т). Внутренние продажи российской пшеницы активизировались в Центре и Поволжье. Значительную долю покупателей составляют мукомолы.



Предложение пшеницы сокращается по мере завершения уборки урожая, поясняет «СовЭкон». Фермеры частично удовлетворили свои потребности в средствах и в основном заняты уборкой поздних культур и севом озимых. Несмотря на повышение спроса и снижение предложения, рынок наконец достиг дна, однако это не означает, что следует ожидать резкого роста цен, считают аналитики.



Экспортные цены на российскую пшеницу и в целом мировые цены находятся в достаточно устойчивой зоне, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. Он не ожидает их значительного ослабления или укрепления. «Такая стабилизация — положительный сигнал для экспортеров, которые снижают риски и наращивают внутренние закупки. При этом укрепление рубля сдерживает связанный с активизацией закупок рост внутренних цен, которые также, вероятно, будут стабильны», — пояснил он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что экспорт пшеницы в ноябре сильно замедлился. Так, на данный момент отгружено 2,4 млн т. Ежедневные отгрузки составили 115 тыс. т, при этом в октябре показатель составлял 160 тыс. т. «У нас очень серьезная непогода в портах, она является основной причиной снижения отгрузок. По моей оценке, экспорт пшеницы по итогам ноября составит около 4 млн т, возможно даже ниже. Всего зерна будет отгружено около 5 млн т. В целом нормального ценообразования сейчас нет, порты забиты», — рассказал эксперт. Экспортные цены на пшеницу сейчас на уровне $231 за тонну — примерно на уровне последнего месяца, добавил он.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее прогнозировал, что в ноябре поставки пшеницы из России за рубеж могут сократиться до 4,6-4,7 млн т включая ЕАЭС по сравнению с 5,05 млн т в октябре. Этот объем близок к вывозу в ноябре прошлого года (4,74 млн т), но ниже показателя октября. Эксперты называли причиной сокращения поставок низкие цены на пшеницу, которые в середине ноября находились на уровне $226 за тонну. На тот момент предложение пшеницы превышало спрос, однако аналитики прогнозировали, что он будет снижаться.



В «Русагротрансе» отмечали, что в сезоне-2023/24 Россия сможет экспортировать до 50 млн т пшеницы, причем порядка 20 млн т поставлено за рубеж в первые четыре месяца сезона. По мнению аналитиков, предложенного Минсельхозом объема экспортной квоты на зерно в 24 млн т с 15 февраля до конца сезона (30 июня) будет достаточно для реализации экспортного потенциала. Российский зерновой союз (РЗС) оценивал, что потенциал по экспорту российского зерна в текущем сельхозгоду составит 68 млн т.



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