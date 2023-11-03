Второй после рекорда. Производство зерна в России может превысить 140 млн т

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Несмотря на снижение привлекательности зернового сектора, из-за сократившихся цен в 2023 году в стране опять будет высокий урожай. Вкупе с рекордными остатками большой объем собранных зерновых закладывает хороший потенциал для экспорта с одной стороны, но с другой — давление на стоимость пшеницы и ячменя усиливается. Затраты между тем продолжают повышаться, что приводит к сокращению рентабельности растениеводства, а также уменьшению инвестиции в развитие бизнеса. В сумме все это увеличивает риски падения производства зерна в следующем году.





В начале октября Минсельхоз повысил прогноз валового сбора зерновых культур в России на 2023 год до 135 млн т в чистом весе, в том числе 90 млн т пшеницы (в 2022-м — 157,7 млн т и 105,7 млн т соответственно). «Урожай зерна планируем, что станет одним из лучших… при сохранении благоприятной погоды…» — сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках 25-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2023» (цитата по «РИА Новости»). Этот объем несколько меньше прошлогодних показателей, но при этом выше среднемноголетних значений, отметил глава ведомства. По его словам, в текущем году, после рекордов предыдущего, важно было получить сбалансированный урожай, который позволит обеспечить потребности внутреннего рынка, а также дальше наращивать экспорт.