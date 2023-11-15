«СовЭкон» ожидает стабилизации российского рынка пшеницы в ближайшие недели

Предложение пшеницы превышает спрос, однако ожидается, что спрос будет увеличиваться Е. Разумный

Аналитический центр «СовЭкон» ожидает, что российский рынок пшеницы стабилизируется в ближайшие недели. По данным центра, цены на пшеницу 4-го класса за последнюю неделю снизились на 75 руб., что является улучшением по сравнению с падением на 150-450 руб. с середины августа. Это связано с растущим спросом и сокращением предложения. Цены на пшеницу в России за последние три месяца снизились на 21% до 11 тыс. руб. за тонну.



Экспортеры проявляют интерес к российской пшенице, что отражается в увеличении объема заключенных контрактов на продажу, отметили аналитики. Внутренний спрос также возрос, поскольку мукомолы активно закупают пшеницу в неюжных регионах. Предложение пшеницы сокращается на фоне завершения уборки урожая, а аграрии менее активно продают зерно, так как закрыли свои потребности в оборотных средствах. Ожидается, что повышение спроса и снижение предложения в ближайшие недели приведут к стабилизации цен после длительного падения на внутреннем рынке, считает «СовЭкон».



Внутренние цены пшеницу находятся близко к уровню остановки продаж, сказал «Агроинвестору» ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. По его словам, разворот рынка, ожидаемый уже несколько месяцев, до сих пор не произошел, также не появилось новых аргументов в его пользу, но экспортные цены стабилизировались с небольшим ростом, который может придать оптимизм экспортерам и подстегнуть закупки на внутреннем рынке. «Росту внутренних цен может способствовать сокращение дисконта экспортных цен, связанного со сложностями азово-черноморского судоходства, а также отказ от ожиданий резкого восстановления мировых рынков и связанного с ними сдерживания закупок у производителей», — считает эксперт.



По данным аналитического центра «Русагротранса», в ноябре экспорт пшеницы из России, включая поставки в ЕАЭС, может сократиться до 4,6-4,7 млн т. Этот объем приблизительно соответствует уровню экспорта в ноябре прошлого года, когда было отгружено 4,74 млн т, но ниже показателя октября. Эксперты объясняли сокращение поставок низкими ценами на пшеницу, которые находятся на уровне $226 за тонну. Сейчас предложение пшеницы превышает спрос, однако ожидается, что спрос будет увеличиваться в будущем. Аналитики «Русагротранса» отмечали, что цены на пшеницу остаются стабильными, несмотря на напряженную мировую ситуацию с балансом пшеницы.



Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 ноября составляет 4544 руб. против 4529 руб. за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. После четырех недель снижения она вновь начала расти, пока на 0,3%. На ячмень пошлина четвертую неделю подряд сохраняется на нулевом уровне. Пошлина на кукурузу снизилась до 1102 руб. с 1291 руб. за тонну. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $253,1 за тонну на пшеницу ($252,2 неделей ранее), $165,5 — на ячмень ($165,4), $188 — на кукурузу ($190,4).



На прошлой неделе президент Владимир Путин говорил, что в этом году урожай пшеницы в России оказался очень хорошим, что позволит стране сохранить свое лидерство в мировом экспорте агрокультуры. Путин отмечал, что экспортный потенциал России составляет 60 млн т зерна. Минсельхоз оценивает экспортный потенциал по зерну в этом сезоне на уровне 65 млн т.



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