В октябре экспорт пшеницы из России сократился на 15%

Цены на российскую пшеницу FOB Новороссийск за месяц уменьшились на 5,4% А. Гордеев

С 1 по 30 октября Россия экспортировала 5,35 млн т основных зерновых культур, что на 15% меньше, чем в предыдущем году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза (РЗС). Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина сказала агентству, что можно ожидать, что экспорт за месяц составит 5,5 млн т в сравнении с 5,9 млн т в октябре прошлого года.



По словам Тюриной, вывоз пшеницы также снизился на 15% и составил 4,7 млн т. За весь месяц ожидается отгрузка около 4,9 млн т по сравнению с 5,4 млн т в октябре 2022-го. Поставки кукурузы на внешние рынки выросли в 3,7 раза до 299,5 тыс. т, за месяц может быть вывезено около 309 тыс. т по сравнению с 82 тыс. т год назад. Экспорт ячменя сократился на 55%, составив 270 тыс. т, ожидается, что в целом за месяц будет отправлено около 279 тыс. т по сравнению с 620 тыс. т в октябре прошлого года.



Тюрина также отметила, что в последнее время наблюдается сокращение отгрузок в страны, которые являются основными покупателями российской пшеницы. Например, в Турцию было отправлено 695 тыс. т, что на 38,5% меньше, чем год назад. Поставки в Египет сократились на 53% до 506 тыс. т, в Бангладеш — на 23,5% до 392 тыс. т. Вместе с тем в октябре был зафиксирован рост экспорта пшеницы в Иран, который занимает четвертое место в рейтинге покупателей. Туда было отправлено 286 тыс. т пшеницы, что на 8,8% больше, чем год назад. На пятом месте находится Алжир, объем отгрузок туда снизился на 6,5%, достигнув 248,6 тыс. т. В то же время в списке покупателей появились страны, куда в октябре прошлого года пшеница не экспортировалась. Например, в Пакистан было отправлено 229 тыс. т, в Индонезию — 152 тыс. т, в Марокко — 99 тыс. т, в Ливан — 44 тыс. т, в Анголу — 38,5 тыс. т.



Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина отметила, что за октябрь цены на европейскую пшеницу снизились на 0,4%. На начало месяца цена составляла $249 за тонну, сейчас — $248 за тонну. В середине месяца произошел небольшой всплеск до $250 за тонну. Американская пшеница подорожала на 2,4% до $255 за тонну (в начале месяца было $249 за тонну). В середине месяца цена поднималась до $261 за тонну, но затем снизилась.



Цены на российскую пшеницу FOB Новороссийск за месяц уменьшились на 5,4%. Сейчас тонна пшеницы 4-го класса стоит $227, в то время как в начале месяца она была на уровне $240. В середине месяца цена повышалась до $248-250 за тонну, но затем произошел откат. Сейчас дисконт по отношению к европейской пшенице составляет $20-21 за тонну, что является высоким показателем. На начало сезона дисконт был $14 с тонны.



В начале октября аналитический центр «Русагротранса» прогнозировал, что Россия в октябре недопоставит на мировой рынок около 1 млн т пшеницы из-за «неадекватно низкого уровня цен». По мнению аналитиков, это связано с уменьшением продаж российскими экспортерами из-за снижения спроса со стороны основных стран-импортеров. Прогноз центра по экспорту пшеницы в октябре составлял около 4,5 млн т против 5,5 млн т в сентябре. В аналогичный период прошлого года вывоз составлял 4,9 млн т.



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