Минсельхоз определил объем квоты на экспорт зерна

Квота может быть полностью выбрана благодаря механизму перераспределения неиспользованных объемов flickr.com

Квота на экспорт зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года может составить 24 млн т, заявила на Новосибирском агропродовольственном форуме первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Как пишет «Интерфакс», она отметила, что эта квота установлена с учетом преференций для новых территорий. По словам замминистра, на 7 ноября в России собрано 147 млн т зерна.



Квотирование экспорта зерна из России началось в 2020 году, и с тех пор устанавливались различные лимиты на разные периоды. Так, в 2020-м ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня, объем составил 7 млн т. В 2021 году правительство приняло решение о введении ежегодной квоты на вывоз зерна с 15 февраля по 30 июня. Кроме того, она стала тарифной и распределялась по историческому принципу. Таким образом, в 2021-м объем квоты составлял 17,5 млн т, в 2022-м — 11 млн т, в 2023-м — 25,5 млн т. Ограничения не распространяются на поставки в страны ЕАЭС.



Также Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на «Московской бирже».



Установленная квота отражает экспортный потенциал текущего сезона и рекордные темпы вывоза зерна, прокомментировал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Мы рассчитываем полностью выбрать данный объем, надеемся, что этому будет способствовать механизм перераспределения, который будет впервые запущен в текущем сезоне», — заявил он.



Механизмы квоты и пошлины служат разным целям, подчеркивает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. Плавающая экспортная пошлина сдерживает передачу мировых цен на внутренний рынок, тогда как квота должна обеспечивать физическое наличие зерна для внутреннего потребления в конце сезона, пояснил он «Агроинвестору». По словам эксперта, логика использования экспортной квоты на протяжении последних лет строится на отсутствии ее влияния на внутренние цены.



Минсельхоз ранее подтверждал готовность увеличить размер квоты, в случае если запасы зерна и экспортный спрос будут выше прогнозируемых. «Поэтому объем, который заявляется сейчас, когда еще нет полной определенности с размером урожая и экспортом в ближайшие три месяца, это скорее ориентир для рынка и говорить о достаточности данной квоты пока рано», — считает Терновский. Распределение квоты по историческому принципу он называет в целом эффективным, но в то же время это создает проблемы малым экспортерам с непостоянными поставками. Полное или близкое к тому использование квоты ожидаемо, но оно при этом должно быть обеспечено прозрачным механизмом передачи неиспользованных объемов, а не операциями на «сером» рынке, акцентирует внимание эксперт.



С учетом ожидаемого объема валового сбора за рубеж в сезоне 2023/24 может быть поставлено 65 млн т зерна, сообщила Оксана Лут на форуме. «Внешних сложностей у нас меньше, внутренние сложности есть, связанные с железной дорогой — это, наверное, основная наша сложность <...>. Но она решается. Кроме того, у нас открылся порт в Высоцке, который будет увеличивать объемы транспортировки, порт в Высоцке мы тоже ориентировали именно на вывоз зерна из Сибири — это очень важно, чтобы не шли потоки, которые исторически идут на юг, они туда и должны идти. Соответственно Сибирь у нас будет заточена на Высоцк, на Балтику, и когда откроется Китай, мы пойдем через Забайкальский край и будем обеспечивать Китай. Но в целом потенциал по этому сезону у нас — 65 млн т», — сказала она.



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