Правительство рассматривает запрет экспорта зерновых

Годовое потребление зерна в России составляет 80-85 млн тонн Pixabay

Правительство может запретить экспорт зерновых, если их запасы снизятся до 10 млн т. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. В ее заседании приняли участие представители Минсельхоза, Минэкономразвия, Минфина, ФАС, ФТС и других служб. «Подкомиссия рассмотрела и приняла решение поручить Минсельхозу осуществлять мониторинг остатков и при их снижении до 10 млн т направлять соответствующие материалы в Минэкономики и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета», — сказали изданию в Минсельхозе.



По данным агроведомства, критически низкий уровень остатков зерна — 10 млн т, его хватит примерно на 1,5 месяца. Он рассчитан на основе годового потребления в России, который составляет 80-85 млн т. Ранее Росстат сообщал, что запасы зерновых и зернобобовых культур в заготовительных и перерабатывающих организациях по данным на 1 октября составляли 20,5 млн т против 17,8 млн т на 1 октября 2022-го. В том числе запасы пшеницы выросли с 13,2 млн т до 15,6 млн т. По итогам 2023-го Минсельхоз ожидается второй в истории по объему урожай зерновых, уже намолочено свыше 151 млн т в бункерном весе, в том числе почти 99 млн т пшеницы. Экспорт составит более 65 млн т зерна. Об пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в ходе заседания оперштаба, который прошел в координационном центре правительства на ВДНХ.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сообщения о возможном запрете экспорта — это, скорее всего, перестраховка, но такие заявления только напрасно нервируют рынок. «Очень сложно представить, что в рамках рыночной экономики запасы зерновых в стране могут упасть ниже 10 млн т. Тем более, мы надежно защищены экспортными пошлинами и квотой», — сказал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, сейчас, наоборот, есть вероятность снижения экспорта от оптимальной траектории из-за погоды в портах юга России, которая и зимой будет далека от идеальной. Так, по оценкам ИКАР, в ноябре поставки пшеницы не превысят 4 млн т. «В декабре, если сильно повезет с погодой, может состояться значимый экспорт. Если же не повезет — условное отставание усилится», — говорит Рылько.



Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сказал «Известиям», что никакого дефицита зерна в России нет и быть не может. «Просто в последнее время зерно активно вывозилось на внешние рынки. Видимо, у кого-то из чиновников есть опасения, что в России может возникнуть его нехватка», — добавил он. По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, трудно представить, что такая мера, как запрет на экспорт зерновых, может быть принята. При том огромном урожае данных культур в текущем году и остатках с прошлого года смысла в этой мере нет, убежден он. При этом эксперт напомнил о словах президента России, который заявил в мае, что по итогам 2022-2023 сельхозгода вывоз зерновых составит порядка 55-60 млн т.



Ранее правительство России запретило экспорт твердой пшеницы. Мера действует с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Ограничение объясняется стабилизацией цен на продукцию из нее. Квота на вывоз зерна будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года, ее объем составит 24 млн т, говорила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Новосибирского агропродовольственного форума.



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