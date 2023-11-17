Россия может экспортировать рекордный объем муки

В прошлом году Россия поставила на внешние рынки 881 тысячу тонн муки Freepik.com

В этом году Россия впервые в истории сможет экспортировать более 1 млн т муки. Об этом президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко сказал на XVI съезде Российского союза пекарей, пишет «Финмаркет». По его словам, в прошлом году мукомолы увеличили экспорт на 350% и сейчас идут с небольшим опережением даже к этому рекордному результату. В прошлом году Россия поставила на внешние рынки 881 тыс. т муки, что значительно больше, чем в 2021-м (261,1 тыс. т).



Свириденко ранее также говорил об усилении конкуренции со стороны крупных экспортеров муки, в частности, Турции и Казахстана, которые, по его словам, «защищают свои интересы, находясь в более выгодном географическом положении», писал «Интерфакс». Глава союза считает, что сохранение и наращивание объемов экспорта будет зависеть от господдержки. «Нужно как минимум сохранить действующие меры господдержки, прежде всего субсидирование перевозки зерна и продуктов его переработки», — отмечал он.



В ходе выступления Свириденко также отметил, что в стране нет дефицита ржи, хотя производство этой культуры снизилось из-за уменьшения интереса аграриев к ней. Он предупредил, что «если производство ржи будет утрачено», то потребуются десятилетия на его восстановление. Урожай ржи в России в 2022 году составил 2,2 млн т, что на 26,5% больше, чем в 2021 году. В 90-е годы Россия собирала до 16 млн т этого зерна.



В конце сентября Свириденко говорил, что в этом году Россия может столкнуться с уменьшением урожая ржи до 1,8 млн т. Он также отмечал, что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной. По словам председателя комиссии ТПП по АПК Петра Чекмарева, ценовая ситуация на рынке ржи такова, что на следующий год есть все шансы остаться без этого зерна. Минсельхоз заверял, что ожидаемого урожая ржи в России в 2 млн т будет достаточно для удовлетворения потребности производителей муки и хлеба.



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