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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Россия может экспортировать рекордный объем муки

Поставки превысят 1 млн тонн

| Агроинвестор |

В прошлом году Россия поставила на внешние рынки 881 тысячу тонн муки
В прошлом году Россия поставила на внешние рынки 881 тысячу тонн муки

В этом году Россия впервые в истории сможет экспортировать более 1 млн т муки. Об этом президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко сказал на XVI съезде Российского союза пекарей, пишет «Финмаркет». По его словам, в прошлом году мукомолы увеличили экспорт на 350% и сейчас идут с небольшим опережением даже к этому рекордному результату. В прошлом году Россия поставила на внешние рынки 881 тыс. т муки, что значительно больше, чем в 2021-м (261,1 тыс. т).

Свириденко ранее также говорил об усилении конкуренции со стороны крупных экспортеров муки, в частности, Турции и Казахстана, которые, по его словам, «защищают свои интересы, находясь в более выгодном географическом положении», писал «Интерфакс». Глава союза считает, что сохранение и наращивание объемов экспорта будет зависеть от господдержки. «Нужно как минимум сохранить действующие меры господдержки, прежде всего субсидирование перевозки зерна и продуктов его переработки», — отмечал он.

В ходе выступления Свириденко также отметил, что в стране нет дефицита ржи, хотя производство этой культуры снизилось из-за уменьшения интереса аграриев к ней. Он предупредил, что «если производство ржи будет утрачено», то потребуются десятилетия на его восстановление. Урожай ржи в России в 2022 году составил 2,2 млн т, что на 26,5% больше, чем в 2021 году. В 90-е годы Россия собирала до 16 млн т этого зерна.

В конце сентября Свириденко говорил, что в этом году Россия может столкнуться с уменьшением урожая ржи до 1,8 млн т. Он также отмечал, что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной. По словам председателя комиссии ТПП по АПК Петра Чекмарева, ценовая ситуация на рынке ржи такова, что на следующий год есть все шансы остаться без этого зерна. заверял, что ожидаемого урожая ржи в России в 2 млн т будет достаточно для удовлетворения потребности производителей муки и хлеба.

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